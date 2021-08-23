威力彩狂飆27億！ 3生肖被點名吉星出現「財運達到高峰」

農曆七月為道教的中元節，此月道教都會有超度的法事，消災解厄，轉厄運求好運。在佛教裡，是孝親報恩、祈福修善的「吉祥月」「報恩月」「孝道月」，因此我們應該於父母在世時，孝敬報恩父母恩，並多累積布施功德。此時謀財，若非盡人事，則為聽天命，時運亦可來相助，一切成功條件不外乎就是天時地利人和，自己先得努力勤奮，堅定心智不怠惰，加上神仙相助，時運到，若不發達，也有好財運。我們就來看看，不僅自己努力，還能靠好運來幫忙，讓財運達到高峰的是哪三個生肖。

豬

生肖豬，性情耿直，真摯誠實，慈善心腸，開朗樂觀，精力旺盛，專心致志，重事業，好取財。

農曆七月為金申月，金水相生，生肖豬為水，因此農曆七月能夠為生肖屬豬的生財水，不論是正財還是偏財，都是一個機會。這個月會有意想不到的事情發生，不妨多角化經營副業，食錄自然找上門。若有安穩守財者，不妨試試投資彩券做公益，財助他人，有買有希望，更能展現才華，說不定會有特定號碼出現在腦海中，來幫忙賺偏財。如果理財投資有規劃，可以獲得更多收入來源，此時又有文昌君的加持，運用智慧來投資，財運不發也能旺 ; 財運亨通之時，只需留意他人來劫財之外，皆能安心入袋。

猴

生肖猴，熱情有自信、責任心強，有進取心，為人言之有信，善於競爭，有利於爭取財富。

農曆七月，生肖猴為金，金金相生，金又為財，財生財 ，只要有理財，就有機會大錢生小錢，平時若有投資又別太貪心者，有機會在這個月有所獲利。驛馬星動，屬猴的若是有跑業務或是在外面執勤的，業績都能有效成長。另外有「龍德」吉星出現，萬事稱心如意，大吉大利，職場順利，人緣順心，還有貴人運能提攜，該抓住機會，努力上進。事業財運，投資創業有財進帳，若非橫生也為正財，只要本業有好好努力的，財神爺不會虧待你 ;至於偏財，有貴人指引門路，避開高風險及不穩定的標的物，穩定持有，都會跟著財神爺來進帳。

牛

生肖牛:辛勤工作，任勞任怨，埋頭苦幹，誠懇踏實，不計勞苦，若為樸實，非幸福，也好運。

農曆七月剛好土金生財，同時又有貴人出現，幫助生肖屬牛的人，有好財運。建議屬牛的平時就要多做善事，好心有好報，此月又是孝親節，另稱報恩節，凡事有都保持著感恩的心，對待父母和身邊的人，都能感動上蒼，而有回報，將有機會在這個月得到福報。同時工作事業上也會有貴人相助，因為福報不一定只有錢財，也可能是轉化成運氣，好的工作事業運，不止幫助職場的順利，也能讓你的財富，和氣生財，進財順利。另外因為貴人運來幫助你人緣交際，除了有功名，還能為你帶來投資好消息，凡事用心且感恩，都可得富貴。