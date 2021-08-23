唐綺陽星座運勢週報：獅子有粉絲型桃花 天蠍理財關鍵時刻

農曆七月為道教的中元節，此月道教都會有超度的法事，消災解厄，轉厄運求好運。在佛教裡，是孝親報恩、祈福修善的「吉祥月」「報恩月」「孝道月」，因此我們應該於父母在世時，孝敬報恩父母恩，並多累積布施功德。此時謀財，若非盡人事，則為聽天命，時運亦可來相助，一切成功條件不外乎就是天時地利人和，自己先得努力勤奮，堅定心智不怠惰，加上神仙相助，時運到，若不發達，也有好財運。我們就來看看，不僅自己努力，還能靠好運來幫忙，讓財運達到高峰的是哪三個生肖。

2021-08-23 11:20