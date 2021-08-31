每日星座運勢／水瓶自信微笑得青睞 投資見好就收

2021-08-31

牡羊座

注意自己的儀表，給人留下好印象。

整體運：★★★★☆

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平和日，有些許外力的小干擾，不妨放對方自由一天吧！

事業運：★★★★☆

吉星高照，特別是從事文職或者創作行業的人士，心思敏銳，有升職加薪的可能。業務工作者應加強和老客戶互動，可有不錯的斬獲。

財運：★★★★☆

保持樂觀的心態，偏財就容易走近你了！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00橄欖綠

開運方位：西北方向

金牛座

捨己為人，願意付出。

整體運：★★☆☆☆

自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。

愛情運：★★★☆☆

單身者太過謹慎小心，容易錯過好桃花；已婚者多表現你的溫柔，讓對方感受到你的溫情！

事業運：★★☆☆☆

投入到具體事務中難有大的進展，不妨安排學習進修，既增長知識，又能交到好朋友。

財運：★★☆☆☆

勿聽信小道消息，可減少失財的機率。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00香檳金

開運方位：正北方向

雙子座

愛情溫馨又甜蜜的日子。

整體運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。

事業運：★★★☆☆

活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到侷限，工作進展較緩慢。

財運：★★☆☆☆

容易感受到經濟上的壓力，要勒緊褲帶過日子，應把壓力化為賺錢動力。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。

整體運：★★★☆☆

行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛就不要被不安全感所困，宜變被動為主動，借助外力感情進展會更順利！

事業運：★★★☆☆

工作會遇到一些困難，不過貴人助力強，在關鍵時刻能得他人幫助。

財運：★★★☆☆

判斷容易出錯，在購物時要特別小心，別相信誇大不實的廣告宣傳。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00深海藍

開運方位：西南方向

獅子座

切忌投機取巧。

整體運：★★☆☆☆

工作中今天會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象；戀愛者今天會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不佳，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

單身者在穿著打扮上應講究一些，出門在外才容易吸引異性的目光，提升戀愛運！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運較低落，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

財運：★★★☆☆

莫管閒事、莫替人作保。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00玉髓紅

開運方位：正西方向

處女座

固執的人很難有進步。

整體運：★★☆☆☆

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。

愛情運：★★★☆☆

單身者在關心異性時注意分寸，小心對方會錯意；已婚者買些小禮物送給對方，能增進感情。

事業運：★☆☆☆☆

業務繁重，如果像無頭蒼蠅一般到處亂撞，易白忙一場。要理清頭緒，虛心請教。

財運：★★★☆☆

凡事操心操勞會讓身體吃不消，賺錢要緊，身體健康也得注意。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00青金石藍

開運方位：東南方向

天秤座

感情甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★★★

體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，加上務實的工作態度，能受到上級的肯定。多與客戶進行溝通，了解對方的真實想法，才能提供令對方更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的青睞，有新的機會向你招手。

愛情運：★★★★★

愛情運佳，多與伴侶聊一些感性、輕鬆的話題，讓互動變得生動、有趣，不難達成共識。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯呢，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利洽商。作風保守的人，則不易感受到今日好運。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00珠貝白

開運方位：西南方向

天蠍座

切忌將對方的缺點常掛嘴邊。

整體運：★☆☆☆☆

常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。

愛情運：★☆☆☆☆

情緒易受感情影響，不利談論感情。單身者切莫招惹桃花，易惹禍上身。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事物不太容易接受，因而容易心生反感。

財運：★★☆☆☆

不要太貪心，要知足常樂，否則徒增煩惱與糾紛。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00白鋼銀

開運方位：東南方向

射手座

認真做好自己。

整體運：★★★★☆

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上顯得特別的迷惘！

事業運：★★★★☆

太過爭強好勝，易招來他人的忌妒與不滿，也易陷入孤軍奮戰的處境，應加強人和才好！

財運：★★★★☆

適合了解市場動態，擬定投資計劃！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00玉髓紅

開運方位：東南方向

摩羯座

危機感增加，感到有點不安。

整體運：★★★☆☆

今天愛情上的表現一般，與對方會發生小摩擦，不過處理得當則問題不大。工作方面表現比較平常，應該多與同事互動，調節自己的人際關係。財運方面較差，投資上的波動讓你有些頭疼。

愛情運：★★★☆☆

愛情運還不錯，與另一半相處宜輕聲細語對待，會獲得對方熱情的回應，感情升溫。

事業運：★★★☆☆

自我表現時，要特別注意並選擇適當的時機，以免表現得不合時宜，反而降低你在上司、同事心目中的印象。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上面吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00水鑽藍

開運方位：正南方向

水瓶座

充滿活力與生機的一天。

整體運：★★★★☆

單身者有機會參加聚會，自信的微笑容易得到異性青睞，幽默的話語是接近對方的好方法。理財觀念增強，太過昂貴又不切實際的物品，難以讓你掏腰包，頗能守財。工作上有機會成為核心人物，集肯定與崇拜於一身。

愛情運：★★★☆☆

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他就會很感動喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦型的事務，特別適合幫同事解決疑難雜症。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要努力工作，也能得到應有的報酬。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00青金石藍

開運方位：東北方向

雙魚座

今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。

整體運：★★★☆☆

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧、耍性子，單身者專心工作會更好。

事業運：★★★★☆

精力旺盛，有什麼想法都可以積極行動，正是你好好表現的時機。

財運：★★★☆☆

賺錢會辛苦一點，必須辛勤的耕耘才有收獲。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00祖母綠

開運方位：正西方向





