每日星座運勢／巨蟹嘗試新方法理財 工作效率頗高

2021-08-30

牡羊座

易感心煩，急需放鬆身心。

整體運：★★☆☆☆

今天感性異常，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收獲。財運方面對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要操作。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者容易懷疑另一半的感情，別這麼不信任對方，懷疑會對感情有減分的效果唷！

事業運：★★★☆☆

雖不乏轉換跑道的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

財運：★★☆☆☆

金錢流失較快，有不少臨時性開銷，容易超出預算。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

金牛座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計劃地投遞簡歷，會有不錯的回應。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒到對方身上喔！

事業運：★★★★☆

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面對，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

財運：★★★☆☆

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00青金石藍

開運方位：正北方向

雙子座

主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，突然遇到經濟難題時易得朋友金援。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛可到交友網站看看，容易遇到聊得來的異性；戀愛中的人易被戀人誤會。

事業運：★★☆☆☆

低落的心情讓你失去往日的熱情，感覺工作變得很乏味，沒有幹勁。

財運：★★★☆☆

財運普通，一分耕耘一分收穫。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00薰衣草紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

腦到心到，四肢勤快。

整體運：★★★★☆

今天向心儀對象表白的成功機率很高哦，要好好把握；過去用的那套理財方法，今天看來已經過時，不如嘗試新的方法，效果會更佳；工作熱情高漲，說到的事想急於做好，辦事效率頗高。

愛情運：★★★★☆

與異性朋友的關係頗為融洽，有戀愛機緣；單身者有暗戀對象，可大膽表達愛意。

事業運：★★★★☆

精力充沛，活力十足，專心於工作，必可完美達成任務。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實際收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00湖水綠

開運方位：正南方向

獅子座

愛情桃花開，甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★☆☆

今天是談情說愛的日子，單身者因親友介紹而有相親機會，因此結識心儀對象的機率高，可望談一場充滿激情的戀愛；有伴侶的人感情生活因主動製造浪漫而變得豐富多彩。工作、財運普通，宜低調行事。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間關係和諧，雖然有時你會表現得較為強勢，但多能得到另一半的理解。

事業運：★★★☆☆

工作將面臨新的挑戰，面對挑戰，應重新制定符合客觀事實的工作計劃，調節工作步調，以免被他人影響。

財運：★★★☆☆

在投資前應多請教有經驗的前輩。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00玉米黃

開運方位：正南方向

處女座

溝通是打開心靈之門的鑰匙。

整體運：★★★★★

今天是難得的談心機會，對於感情和生活中出現的問題進行檢討、分析，並不斷提醒改善，心中的不快才會得以抒發；工作中與其他部門溝通良好，事情辦得很順利；財運一般，很難發現有值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

愛情運：★★★★☆

想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情便會急速加溫。

事業運：★★★★★

今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也能因此獲得同事的信賴呢！

財運：★★★☆☆

工作上有經手錢財的機會，然而大多是過路財神，不是自己的錢啦！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00蘑菇灰

開運方位：東南方向

天秤座

眼光敏銳，適合購物。

整體運：★★★☆☆

接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收獲。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。

愛情運：★★★☆☆

感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。

事業運：★★★☆☆

雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。

財運：★★★★☆

多了解市場訊息，把握商機。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00萊姆黃

開運方位：正西方向

天蠍座

打起精神，才有力量去戰鬥。

整體運：★★★★☆

今天的工作狀態確實不佳，精神有點渙散，可要打起精神來哦！父母的囉嗦似乎也越來越多了；別煩了，不是真正關心的話，誰會在意你呢？單身男性易遇到讓自己心跳加快的異性，「郎」有情但未必「妾」也有意。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛中人快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣地面對。

財運：★★★★★

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西，都容易買到物超所值得的好東西。今日也適合索債喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00朝霞紅

開運方位：東北方向

射手座

內心的想法與不安要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向另一半說明，讓對方瞭解你的心情。財運平平，有好的東西盡量與大家分享，易得到貴人指引。工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半應誠實，千萬別說謊，容易被對方識破；單身者適合獨處，調整心情。

事業運：★★★☆☆

敏感的一面容易突顯，聽到外界的一些謠言就懷疑是有不好的事情降臨在自己的身上，讓你心神不安，工作速度也因此減慢。

財運：★★☆☆☆

財運不太妙，做好錢財規劃，一些重大投資不宜輕易下賭注，多聽有經驗人士的意見。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00葡萄紫

開運方位：正東方向

摩羯座

精神飽滿的一天，做事相當有自信。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

愛情運：★★★★★

有表白的機會，如果你已經做好了戀愛的準備，那麼就大膽迎接愛情的到來吧。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是自己的心態不正，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

財運：★★★★☆

財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00和闐玉白

開運方位：正東方向

水瓶座

言行舉止要得體。

整體運：★★★☆☆

容易因為小事而引起客戶的不滿，在談生意或處理客戶投訴時，一定要注意自己的言行舉止。財運普通，太過相信直覺而大筆投資，小心損失慘重。夫妻之間交流較少，難以碰撞出激情。

愛情運：★★★☆☆

單身者與異性接觸機會多，雖多為工作往來，但在相互接觸中易萌生好感。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，日子過得很忙碌，可是越急越容易出錯喔！

財運：★★★☆☆

恐有曇花一現的財運波動。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00桐花白

開運方位：正西方向

雙魚座

宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。

整體運：★☆☆☆☆

投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不佳，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

財運：★★☆☆☆

金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00蘋果綠

開運方位：正南方向





