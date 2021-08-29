每日星座運勢／射手加強人際關係日 進行社交活動

2021-08-29

牡羊座

運勢出現小高潮。

整體運：★★★★★

個人魅力在不知不覺間散發出來，在朋友的介紹下，有人主動敲你的愛情之門；聚財的能力大大增強，錢生錢，金生金；今天你自己的運勢不但能得到提升，你還能成為其他人的大貴人，有機會去成全一些事或人。

愛情運：★★★★☆

桃花運強強滾的日子，今天的你特別容易引來異性的目光，是個光芒四射的日子唷！

事業運：★★★★★

今日頗適合與人競爭，努力的表現自己，運用條理分明的說話方式來表達自己的見解，就很容易受到他人的認同。

財運：★★★★★

有機會因為有權勢的朋友幫助而獲得不錯的額外賺錢機會。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00玉髓紅

開運方位：東南方向

金牛座

擅於發現生活中的亮點。

整體運：★★★★★

與另一半一起去知性的咖啡廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。

愛情運：★★★★☆

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話。單身者多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

憑藉你的專業技能，會有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要不耽誤自己的本職工作就好。

財運：★★★★★

今日在人際投資上應大方，太過小氣會阻擋不少財路。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00硃砂紅

開運方位：正北方向

雙子座

誠懇是好的生活態度。

整體運：★★★☆☆

選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻感情不太穩定，容易發生爭吵事件，別表現出強勢，彼此多包容。

事業運：★★★☆☆

對周圍人的要求嚴苛，稍有不滿就容易發脾氣，批評他人，對你的人際關係很不利唷！

財運：★★★☆☆

有借有還，再借不一定有還，錢借出之前想清楚後果。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

一切都往好的方向發展。

整體運：★★★★☆

未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往房市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。

愛情運：★★★★☆

珍惜身邊的人，為愛情重新加溫，愛情熱度是兩個人共同創造的喔！

事業運：★★★★☆

做事較穩重，也頗能聽取他人的意見，讓事務進展得很順利。

財運：★★★★☆

遇到金錢周轉困難，不妨求助長輩，不難得到支援。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00青金石藍

開運方位：正南方向

獅子座

多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。

整體運：★★★☆☆

今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加團體活動可讓你較為好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。

愛情運：★★☆☆☆

適合獨處，靜下心讓自己沉澱一下，沒有異性的打擾會讓你想清很多事情。

事業運：★★☆☆☆

有鑽牛角尖的傾向，思緒打結難以突破，與其埋頭冥想，不如出去走走尋找靈感。

財運：★★★☆☆

容易引發經濟上的難題！須看清自己的實際情況，勿讓虛榮掩蓋了積極進取的精神。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

處女座

很容易便得到滿足。

整體運：★★★☆☆

情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

愛情運：★★★☆☆

單身的人備感寂寞，迫切想找個人來陪伴。上網聊聊天吧，別因心急而選到爛桃花。

事業運：★★★☆☆

諸事順心，即使遇到麻煩事也有朋友相助，讓你心情愉快，想想如何表示你的謝意吧！

財運：★★★☆☆

少出門、少社交，減少開支是重點。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

天秤座

沒事少湊熱鬧。

整體運：★★★☆☆

內心平靜，易有感而發。有利陪伴家人、親友，或是四處走走看看。也可宅在家看看書、寫寫字，塗鴉一番，在寧靜中易獲得靈感。有進財機會，還有機會遇到心儀的對象。

愛情運：★★★☆☆

情侶可多安排幾次約會，氣氛融洽而且甜蜜；單身者少去招惹桃花，以免遇到難纏的對象。

事業運：★★★☆☆

幹勁十足，大部分的事情都按照你既定的計劃順利完成，感覺很有成就感。

財運：★★★★☆

人緣佳者，容易有意外財，收到禮物，或是遇到錢財困難時，獲得援助。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

天蠍座

熱鬧的一天。

整體運：★★★☆☆

說話很有幽默感，與異性在一起時能表現出大方自然，單身者不妨多與異性攀談，易給對方留下好的印象；今天不宜外出，擁擠的交通，人與人的摩擦，極易讓你感到疲憊；有破財的跡象，擺闊只會徒添自己的煩惱。

愛情運：★★★★☆

閒暇之時不妨陪另一半去逛逛街，添置些新物品，會很愉快；單身者適合與好友一同出遊。

事業運：★★☆☆☆

會遇到一些麻煩，會讓你覺得心煩意亂，應調整心態，正確處理才好。

財運：★★★☆☆

宜穩紮穩打的開發正財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00玉髓紅

開運方位：西北方向

射手座

加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。

愛情運：★★★☆☆

不想約會，只想一個人待在家中看電視、看一本好書，可偏偏有異性朋友找上門來喔！

事業運：★★★★☆

運勢很不錯，易得貴人助力，遇到難以處理的事情，可求助於親朋好友。

財運：★★☆☆☆

「明知山有虎，偏向虎山行」的行為，其精神值得讚賞，不過容易引發不可預料的事，使你破財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00祖母綠

開運方位：正西方向

摩羯座

相互信任是維護感情的基礎。

整體運：★★★☆☆

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

愛情運：★☆☆☆☆

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。

事業運：★★★☆☆

運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！

財運：★★★★☆

財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00蘋果綠

開運方位：東北方向

水瓶座

運勢平順，有些小事情需要處理。

整體運：★★★☆☆

今天是放鬆身心的日子，可以玩網路遊戲，讓你沉醉在遊戲的情節，有身臨其境的感覺；也可以看看經典的武俠小說，能喚起你心中成為英雄美女的夢想，讓你感懷生活，激發對美好明天的憧憬。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情難以突破，讓你的內心感到不安。別鑽牛角尖，要相信自己也相信對方才行。

事業運：★★☆☆☆

容易有一些突如其來的困難讓你措手不及，做事應小心謹慎，感情用事會誤了大事唷！

財運：★★★★☆

當遇到錢財困境時，有貴人相助，事情進行得很順利。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

雙魚座

用腦過度，更顯疲倦。

整體運：★★★☆☆

遭遇自己無法解決的困難時不要羞於啟齒，只要你願意開口請求幫助，會有人願意伸出援助之手；投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到方向；複習功課有點找不到頭緒，稍做休息，先把思路理清，才能好好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★★☆☆

內心充滿了熱情，希望得到另一半的關愛，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合總結過去，展望未來。別急著往前衝，給自己一些冷靜思考的時間。

財運：★★☆☆☆

在購物時容易買到瑕疵品，最後搞得自己心情一團糟。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00蘑菇灰

開運方位：正西方向





