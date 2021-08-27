每日星座運勢／獅子事業不宜強出頭 做決定勿招搖

2021-08-27

牡羊座

勤儉節約是關鍵。

整體運：★★☆☆☆

曖昧不明的關係終於在今天明朗，感情可望獲得進一步發展。工作任務頗重，像跑馬拉松一樣疲倦，應做好時間管理。金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與朋友發展一段戀情；已婚者與另一半易產生小摩擦，應耐心處理。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要哦！

財運：★★★☆☆

理財的日子，在金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00香檳金

開運方位：正北方向

金牛座

等待，亦能成就好運。

整體運：★★★★☆

心情好壞對方一看便知，別把心事藏在心裡，說出來問題才更好解決；與合作夥伴的配合再緊密一些，財運突破最高點的時機就在眼前喔！暫時先把工作放一邊，小心兼顧不成反而會蠟燭兩頭燒！

愛情運：★★★★☆

運勢佳，單身者有心儀的對象不妨大膽表白，成功的機率高。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，會扮演配合、聽話的角色，依章法行事。不妨趁著午休時間去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

財運：★★★★★

吉星、福星高照的日子。金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，運氣好得令人羨慕，還有小小的賭運唷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00臘梅白

開運方位：西南方向

雙子座

貴人相助，事業可望有新的發展。

整體運：★★★☆☆

創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者與異性吃喝玩樂的時間增多，但是想戀愛還需耐心等待。

事業運：★★★☆☆

工作上，中規中矩地完成上司交付的工作就能獲得嘉獎，給人踏實勤勉的印象。

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，喜歡在朋友面前擺闊，小心透支。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00咖啡棕

開運方位：正東方向

巨蟹座

謹慎交友，切忌輕信。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！

事業運：★★★☆☆

工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。

財運：★★★☆☆

在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00竹葉青

開運方位：西北方向

獅子座

生活、事業、愛情都讓你覺得很享受。

整體運：★★★★★

今天懂得營造生活情趣，活力四射，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會增多。在投資上，可以選擇股市或房地產方面，也算是很不錯的選擇。事業運佳，靈感不斷，對於創意設計者特別有利。

愛情運：★★★★★

不缺跟異性對象接觸的機會，只是，想要有進一步的感情發展卻需要付出較大心力。

事業運：★★★★★

今日事業運很好唷！不過，較適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時，也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

財運：★★★★☆

財神來報到，有多元得財的機會。收益頗豐，有幸運之神隨侍在側的優越感。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00珠貝白

開運方位：正東方向

處女座

應避免和對手直接硬拚。

整體運：★★★☆☆

對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人對愛情、婚姻有了新的認識，對另一半也更顯體貼；單身者與外地異性有緣。

事業運：★★★☆☆

運勢一般，工作上尋求捷徑固然好，但千萬別投機，小心弄巧成拙！

財運：★★☆☆☆

購物應透過正規管道，勿貪圖便宜，小心花大錢買回無用的商品。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

天秤座

感情甜蜜，溫馨的一天。

整體運：★★★★☆

多關心另一半，對方回報你的將是柔情蜜意。做事謹慎務實者，易受上司肯定。多聽客戶的想法，才能為對方提供更滿意的服務。表現出色者有機會引來伯樂，讓新機會向你招手。

愛情運：★★★★★

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中的人可以使出新花招，為這段感情製造新樂趣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極地執行計劃，符合預定進度，則可在穩定中發展。

財運：★★★★☆

財運佳，會有意外財主動找上門來；別錯過與人合作的機會，易有實質收益。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00翡翠綠

開運方位：東南方向

天蠍座

消費一定要理性，有計劃使用才不會造成拮据現象。

整體運：★★☆☆☆

今天可邀約朋友一起出遊，會發現愛情其實就在自己的身邊。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得自己太過狼狽。工作上一切穩步發展，全在計劃之中，但要注意在穩中求新。

愛情運：★★★☆☆

對方會很需要你的關心，千萬別因忙碌而冷落了另一半；戀愛中人可感受到愛情的甜蜜。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，在處理事務上頗為穩重，但有些缺乏積極性以及魄力。

財運：★★☆☆☆

打理小財欠缺耐心，喜歡擺闊請客或熱心助人，所以有點散財的傾向。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00香檳金

開運方位：正西方向

射手座

送人玫瑰手有餘香。

整體運：★★★☆☆

多去讚美你的伴侶，這樣即使為你做再多的事他也心甘情願；工作中與同事配合默契十足，事情完成得很好，心裡有強烈的成就感；買東西討價還價時看到賣主不好的臉色或是聽到對方譏諷的言辭，心中憤憤不平，易與人發生口角。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情進展平穩，兩人多在一起做家務、聊心事，可增進彼此的感情。

事業運：★★★★☆

親和力和幽默感增強，與同事相處時多找一些有趣的話題可拉近大家的距離，為你累積超強的人氣。

財運：★★★☆☆

切忌投機取巧，理財適合穩當操作！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00象牙白

開運方位：東南方向

摩羯座

今天是儲備能量的好日子。

整體運：★★★★☆

單身者沒有什麼很好的桃花運，有伴者不妨帶著另一半在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。工作中的事多與前輩深入溝通，會發現自己的諸多不足，加以改正後則受益匪淺。適合交友，生活再忙碌也不能放棄與朋友們交流。

愛情運：★★★☆☆

熱情如火，宜約會。有利邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有心滿意足的喜悅喔。

事業運：★★★★☆

心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

財運：★★★★☆

財運不錯，可以把一部分資金投入到自己熟悉的領域中，容易有豐厚的回報喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

水瓶座

情緒低落，讓你覺得萬事不順。

整體運：★☆☆☆☆

與情人的交往涉及到一些現實問題，你的迴避令對方誤會，感情出現裂痕，應及時解釋。不宜參與新項目的運作，情緒不佳容易犯錯誤。購物慾很強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。

愛情運：★★☆☆☆

熱戀中的人有想結婚的念頭，這多是你單方面的想法，還得多與戀人商量才好。

事業運：★★☆☆☆

情緒不佳，無法靜下心來投入工作，但今天的工作對你很重要，一定要調整心情，這樣才會有良好工作狀態。

財運：★☆☆☆☆

今日在錢財上有揮霍之傾向，最好不要逛商場或是瀏覽網店，易控制不住購物慾。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00睡蓮紫

開運方位：正西方向

雙魚座

切忌將工作與生活畫上等號。

整體運：★★★☆☆

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，男女之間恐有意見不合或是對立的情形，感性點、少說點道理就沒事囉！

事業運：★★★★☆

運勢明朗，以往的付出會得到回報，記得與共同努力過的人一同分享喔！

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00玫瑰紅

開運方位：東北方向





