每日星座運勢／雙魚遇到事業的伯樂 得財見好就收

2021-08-26

牡羊座

狀態良好，宜好好保持。

整體運：★★★★☆

工作上的事情進行得比較順利，但是工作會報要注意發言態度，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因為自己的失誤而陷入僵局。

愛情運：★★★☆☆

感情出現問題時，應盡量安排時間與伴侶溝通，切莫賭氣外出尋歡唷。

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便有小難題，也不會困擾到你！

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00湖水綠

開運方位：東北方向

金牛座

失去的不見得就是最好的。

整體運：★★★☆☆

愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗充足的人請教，問題會解決得很快。

愛情運：★★☆☆☆

今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該往加深瞭解的方向多多努力。

事業運：★★★☆☆

人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。

財運：★★★☆☆

如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00蜜瓜黃

開運方位：西南方向

雙子座

身心疲憊時，應暫停稍作休息。

整體運：★★☆☆☆

認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★☆☆☆

單身者易獲得異性的關心，小心別把同情當愛情；已婚者可以好好享受家的溫馨。

事業運：★★★☆☆

特別願意為他人付出，帶給別人喜悅的同時，自己也收獲了快樂。

財運：★★☆☆☆

留不住錢財，出門在外花費大，常是口袋空空而歸，一些不必要的應酬盡量拒絕。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00水晶紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

小心好心辦壞事。

整體運：★☆☆☆☆

想為對方排憂解難，卻反而幫了倒忙，無奈之餘還有些沮喪；眼前看到的機遇並不見得適用於你，還需耐心等待下一次機會；與學習夥伴的互動性漸漸加強，不僅增進了彼此的瞭解，而且雙方還得以優劣互補。

愛情運：★★☆☆☆

感情易出現裂痕，戀愛中的人易因第三者的介入而引發矛盾，面臨分手的危機。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，有點心情苦悶的感受，一旦被負面情緒所籠罩，容易導致小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題時，要謹慎些。

財運：★☆☆☆☆

忌衝動投資的日子，以免投機取巧不成反蒙受損失。有錢應存起來，或是做愛心，才是明智之舉。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

獅子座

交朋友還需掌握一定的技巧。

整體運：★★★☆☆

好的愛情運不如有好的人際關係，今天把重點放在人際交往上，好人緣可帶動好姻緣。當家的人會感覺比較辛苦，支出超出預算，難免心情煩悶。學生族成績難提高，多受家長及老師的責難，學習壓力有增無減。

愛情運：★★★☆☆

另一半顯得有些無理，千萬別惱怒，用你的幽默與善解人意去關心對方吧！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，但只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

財運：★★★☆☆

花錢別太隨興，需要用錢的地方還很多。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00鈦晶金

開運方位：正南方向

處女座

保持樂觀，運勢漸好。

整體運：★★★★☆

從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情升溫，感覺像是回到了熱戀時期，心靈層面也有很多共鳴。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日適合執行研究、分析、推理等相關工作，適合一個人靜靜地思考。

財運：★★★★☆

有吃小虧、佔大便宜的機運。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00臘梅白

開運方位：正東方向

天秤座

緊跟愛情的步伐。

整體運：★★★☆☆

今天是戀愛的幸運日哦，請朋友多邀約異性參加聚會，夜深時情緣出現的機率也相對提升呢；準備不足讓你在投資理財中寸步難行；工作態度積極，讓上司很是欣慰，有外出進修的機會。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，單身者保持樂觀的心態，可提升愛情運，有機會遇到感覺不錯的對象。

事業運：★★★★☆

能正面而全面的看待問題，工作也感覺頗為順利，即便遇到了阻攔與失誤都會變成你的經驗積累。

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息宜經過求證再吸收。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00乳酪白

開運方位：東北方向

天蠍座

有異性主動邀約，感情進展順利。

整體運：★★★★☆

有機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。

愛情運：★★★★★

異性緣還不錯，不過要小心遇到特殊戀情或爛桃花喔。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒有什麼特殊變化，把分內事做完就可以了。

財運：★★★★☆

今日花錢較隨興，雖然工作收入穩定，但還是要注意大筆支出。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

射手座

有意見的話與別人當面談清楚。

整體運：★★★☆☆

單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人在親友的催促下，想結婚的念頭益發強烈，但苦於找不到合適的伴侶！

事業運：★★★☆☆

情緒平穩，內心易有滿足感，平淡祥和的感覺能降低你工作的壓抑感。

財運：★★★★☆

多與朋友聯系，有機會賺取外快。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00珍珠白

開運方位：正東方向

摩羯座

勇於承認錯誤好過逃避責任。

整體運：★★☆☆☆

不要妄想用欺騙的方式瞞過對方，即便能自圓其說，可在今天卻不見得有效。期望值越高反而失望越大，資金周轉時會有諸多不順。學生不必為考試擔心，即便遇到突發狀況也能化險為夷。

愛情運：★★☆☆☆

單身者別急於戀愛，在與異性交談時，話別說得太多，容易說錯話唷！

事業運：★★★☆☆

作為員工，只要按照上司的想法做事，就能順利完成任務。

財運：★★☆☆☆

賺錢很拚命，花錢也很拚命的一天。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00琥珀橙

開運方位：正西方向

水瓶座

運勢較弱，各方面都不太順遂。

整體運：★★☆☆☆

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

曖昧不清的關係令你著急、不知所措，不妨試著冷靜下來重新審視眼前的人。

事業運：★★☆☆☆

缺乏堅持不懈的決心，一旦遇到了挫折就會放棄原有計劃，這樣只會讓你達成不了目標。

財運：★★☆☆☆

無事少外出，以免亂花錢。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

雙魚座

難得的知遇之恩。

整體運：★★★★★

有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。

愛情運：★★★★☆

單身者想談戀愛的慾望強烈，不妨請親友從中撮合。有伴侶者易感受到對方的體貼與關心。

事業運：★★★★★

事業運強旺，工作領域利於單打獨鬥型者，若是團體合作型之人，要注意職場的協調性。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族，不宜貪心！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00青金石藍

開運方位：西北方向





