每日星座運勢／金牛創意易獲得稱讚 愛情運勢超強

2021-08-25

牡羊座

愛情甜蜜，還會有意外的收入。

整體運：★★★☆☆

今天有機會和戀人一起看電影，加深彼此的依戀。工作上風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者對異性出手大方，常有異性圍著你轉；有伴侶的人溝通較少，易引起誤會。

事業運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會多，讓你無法集中精力工作。做事時應收起玩樂心，多一點細心才好。

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，想要暗中獲得支援或暗中有額外進財管道，似乎不容易耶！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00鉑金灰

開運方位：正西方向

金牛座

愛情可望開花結果。

整體運：★★★★★

愛情運勢超強，單身者可望與心儀對象從傾慕轉為相戀；與別人合作的投資項目，有機會喜獲大豐收；工作上獨特的創意，能為工作團隊帶來靈感，易獲同事、上司的稱讚。

愛情運：★★★★★

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常的狂野，努力的放電、製造點樂趣吧！

事業運：★★★★☆

事業運較佳，雖然忙碌了點，但可獲得名聲方面的收穫，例如：工作績效受到肯定。

財運：★★★★★

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對有錢人的影響較大，有利錢滾錢。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00白鋼銀

開運方位：西北方向

雙子座

充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。

整體運：★★★★☆

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

愛情運：★★★★☆

愛情運勢旺，別板著臉，多一點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上有點陰晴不定，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或規劃財務問題！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00水晶紫

開運方位：正西方向

巨蟹座

理解是雙向的。

整體運：★★★★☆

把對方當做朋友，才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天受益良多；時間觀念的掌握，對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人的角度看問題，你的體悟必然是雙倍的。

愛情運：★★★★☆

今日你能將自己的行蹤都告訴另一半，讓對方有貼心的感覺，感情進展平順。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表來依次處理。

財運：★★★★☆

有進財機會，但應酬頻繁，拜訪親友或吃喝玩樂會花掉不少錢。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00萊姆黃

開運方位：正西方向

獅子座

別把情緒帶到工作中。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

愛情運：★☆☆☆☆

今日容易吃醋，對伴侶不放心。其實，越緊張越容易出問題，擺正心態最重要。

事業運：★★☆☆☆

運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。

財運：★★☆☆☆

新開發的方向獲利上顯得費力。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00大理石灰

開運方位：正西方向

處女座

不要冷落了另一半，感情要多加呵護。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者雖然為改善生活而努力工作，但也要對另一半噓寒問暖。感情是基礎，動搖了根本可就得不償失。晚上有機會與另一半觀賞浪漫愛情劇，兩人都沉浸在劇情中，有助愛情升溫。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人掌控欲強烈，顯得固執已見，與戀人相處要小心一言不合而分手。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就好。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00鉑金灰

開運方位：正南方向

天秤座

持續勤奮努力，方能獲得佳績。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧；找個棋友，在社區幽靜的亭子裡開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益；工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛還需多與人互動，躲在角落裡容易錯過良緣。

事業運：★☆☆☆☆

顯得有點急躁的日子，容易把簡單的事情複雜化。不宜做出重大決定，易判斷失誤。

財運：★★★☆☆

行事宜低調、守法，小心傷財勞神。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00橄欖綠

開運方位：正北方向

天蠍座

喜歡的味道自己製造。

整體運：★★★☆☆

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

有機會結識熱烈、浪漫的異性，但真想戀愛還得多瞭解對方，太快投入感情容易後悔。

事業運：★★★☆☆

工作期間在表達上要注意，理清思路抓住重點，若是說得太多效果反而不好。

財運：★★☆☆☆

今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00芥末黃

開運方位：正西方向

射手座

自己解決不了時要善於尋求幫助。

整體運：★★★☆☆

對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。

愛情運：★★★★☆

單身者可向心儀的對象表白，成功的機率較高；已婚者感情生活豐富多采。

事業運：★★☆☆☆

放鬆心情，別想太多，應將複雜的事情簡單化，以應付臨時派下來的各項任務。

財運：★★★☆☆

過度保守，懶得花腦筋計算研究，而喪失投資的機會。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00古銅青

開運方位：東北方向

摩羯座

你不理財，財不理你。

整體運：★★★☆☆

愛情方面，很想突顯自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

愛情運：★★☆☆☆

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

事業運：★★☆☆☆

情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。

財運：★★★☆☆

犯清高是損財的原因，當別人要給予你或協助你，你會把財神往外推。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00和闐玉白

開運方位：東北方向

水瓶座

幸運女神眷顧，好消息不斷。

整體運：★★★★☆

今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛時，玩些新花樣來製造生活情趣吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持愉悅、輕快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

財運：★★★★☆

投資上比較輕鬆，即使遇到風險，也多能逢凶化吉。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

雙魚座

運勢比較動盪的一天，總體運勢一般。

整體運：★★☆☆☆

今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作項目，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鍊給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。

愛情運：★★★☆☆

另一半對你有些嘮叨，讓你有些不耐煩。別怪另一半，他是因為不開心，你應多關心他唷！

事業運：★★★☆☆

抗壓力弱，易出現不滿情緒，與他人發生衝突的機率較高。

財運：★☆☆☆☆

今日財運相對較弱，要小心應對借貸關係，不宜大額借款，更不可大額借出。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00桐花白

開運方位：正南方向





