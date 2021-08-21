威力彩買起來！「3生肖」處暑發威 財運虎虎生風

【文‧科技紫微網】

「一度暑出處暑時，秋風送爽已覺遲。」不知不覺中，我們即將迎來秋天的第二個節氣—處暑（8月23日星期一）。此時陽光似乎都變得柔和起來，就連雲也帶著幾分飄逸，不過「秋老虎」的餘熱仍在虎視眈眈，連帶著某些生肖亦有「虎虎生風」的財運？科技紫微網帶你一起來了解。

＃送夏迎秋

「處」含有躲藏、終止的意思，處暑即是炎熱離開的意思。送走夏日的炎熱和悶熱，迎來秋日的涼爽和愜意。偶有秋老虎來襲，突然變得很熱，但是整體氣溫下降，晝夜溫差也會隨之增大。

感受過夏的炙熱，再來到秋的平靜，這告訴我們繁華易逝，再怎麼熱鬧的盛夏，終究要歸於平淡，唯有踏實地告別曾經的繁華，才能發現平淡的美好。細細沉澱之後，所有的感覺都會變得更敏銳，這便是處暑所反映的人生道理！

＃沉澱美好

處暑與中元節相臨，此時民間有放水燈的習俗，表達對已故親人的思念，也代表人們對美好生活的祝願。另外秋高氣爽的日子正適合郊外踏青，雖然因為疫情的關係，結伴出遊一定要保持社交距離，不過找個人少的地方散散步，健身同時聯絡感情，也是生活中的小確幸啊！

根據《月令七十二候集解》的分析，處暑時期陰長陽消，萬物明顯轉向收斂凋零，農民在此時準備採收作物。一般人亦可在此時調養生息，回顧過往，讓心跟著回憶神遊四方，用不同的角度去回溫往事，相信你的收穫會比當時更豐足。

如此愜意的時節，連財神都想趁機現身啦！話說有三大生肖遇上了財運旺盛期，究竟是誰呢？趕快來看看。

生肖虎：財路通暢

延續前一個節氣的旺運，這次在財運方面大放異彩，特別是投資領域常有靈光閃現、直覺準確的時刻，抓住時機可大賺一筆。中獎偏財運也不錯，外出時低頭看看，說不定會撿到錢喔！

生肖兔：財源廣進

發財機會多，哪怕是和親友聊天，都可以發現商機，投資眼光精準。不過要注意，出手時還是以熟悉的領域為主，不熟的就別碰，以免不賺反賠！

生肖蛇：天道酬勤

在辛苦忙碌中，財星強勢閃現，這是越勤勞、賺得越多的時期，偷懶是大忌。而且以往的投資有望在此時獲得收益，雙管齊下，使財庫迅速豐盈。

暑去涼來，愜意滿懷，祝福大家都能在此時感受處暑的美好，經營自己的幸福！

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