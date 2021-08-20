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在一起會幸福！情侶「星座」組合TOP5 巨蟹的她和這星座最互補

聯合新聞網 / 綜合報導
情侶之間若是彼此契合，感情就能走得長久。圖片來源／ingimage
情侶之間若是彼此契合，感情就能走得長久。圖片來源／ingimage

在感情世界中，最重要的就是找到和自己合得來的另一半，才能長久走下去。日本網站「愛カツ」最近就列舉五大星座組合的情侶，是彼此互相契合，能夠幸福到永遠的組合。

1.牡羊座女性與天秤座男性

這兩者光是在一起，就能夠帶給彼此元氣的組合。即使是心情低落的時候，只要能夠見到彼此，內心力量就會重新湧現。兩人深刻的愛情，足以滿足身心，讓人身在幸福之中。

2.摩羯座女性與雙魚座男性

給人高冷印象的摩羯座，在天真爛漫的雙魚座面前，笑容總會不自覺地綻放。在討取更多笑容的過程，戀愛也隨之開展。在兩人彼此信賴下，即使可能有其他繁忙事物干擾，也會幸福的。

3.處女座女性與金牛座男性

兩者的性格上非常相似，因此也十分契合。雙方不是誰上誰下的關係，而是有著對生活上共通的價值觀，所以彼此互相理解、尊重，過著平凡而有著淡淡幸福的日子。

4.水瓶座女性與水瓶座男性

同為水瓶座的兩人，都有著革新的價值觀。兩者也都有著明亮的氣質，因此不容易吵起來。就算遇上討厭的事，也會馬上選擇忘掉。既然是渾然天成的好搭檔，那麼當然也會幸福。

5.巨蟹座女性與牡羊座男性

勇往直前的牡羊男，對文靜的巨蟹女而言，是個值得依靠的對象。而反過來說，巨蟹女正是牡羊男願意守護的對象。彼此需求互補，在一起充實度過，每一天都能夠幸福。

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