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小孟塔羅：拓展斜槓還投資理財？測你該如何存錢「擺脫月光族」

聯合新聞網 / 小孟
圖／pakutaso
圖／pakutaso

你有沒有感覺錢似乎變薄了呢？你是否有過這樣的經驗呢？當你帶著一千塊出門時，不過一回兒的時間錢就花完了。看到信用卡帳單的繳費金額時，經常會被上面的數字嚇一跳，似乎沒印象怎麼花那麼多錢。存錢已變得愈來愈困難了。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測如何存錢？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Tarocco Studio(Forest Creatures Tarot 2)




A：拓展斜槓。(錢幣二正位)

牌面女子的穿著像芭蕾舞衣，她用雙手各讓一枚錢幣飄浮。

A：拓展斜槓。(錢幣二正位)
A：拓展斜槓。(錢幣二正位)

這張牌表示你要有開源的野心，才能夠將多一份收入的錢財存入。現在很流行斜槓人生，也就是除了自己的本業外，需要另闢一條能賺錢的道路。無論利用閒瑕時間打工兼差，還是藉由網路或其他方式皆可。小孟老師在此提醒你，扣除掉每月零零總總的開銷，只靠主業是存不到什麼錢的。

B：擠身精英。(權杖五正位)

牌面二位女子長得一模一樣，正在搶奪彼此雙手中的權杖。

B：擠身精英。(權杖五正位)
B：擠身精英。(權杖五正位)

這張牌表示你要從激烈競爭中脫穎而出。一般來說是工作表現優秀，因而獲得主管的讚賞與認同，而替自己爭取到加薪或升遷的機會。或是取得良好的業績表現，甚至擠進名列前茅的排名，因而拿到的福利與獎金。小孟老師在此提醒你，加強自己不足的能力，才能知己知彼百戰不殆。

C：渴望目標。(女皇牌正位)

牌面女子戴著象徵王位的皇冠，坐在石頭上四周生機盎然。

C：渴望目標。(女皇牌正位)
C：渴望目標。(女皇牌正位)

這張牌表示你要訂定存錢的目標，這樣才會有動力持之以恆。比如你想購買理想中的的房子，因而把照片放在手機桌布，並制訂存到頭期款的計劃，由於是你心中渴望的事物，會有很強的動力支持自己。小孟老師在此提醒你，不要把錢花在小確幸上，而是放在無可取代的東西上。

D：託付他人。(寶劍五正位)

牌面女子左手拿盾右手持劍，穿著盔甲準備對抗前方敵人。

D：託付他人。(寶劍五正位)
D：託付他人。(寶劍五正位)

這張牌表示你需要一個幫手，指導你做出正確用錢的討論。你可以把錢交給對方保管，當你想用錢時就得提出申請，並說服對方同意你的理由，倘若對方覺得此筆花費不妥，就會適時的阻止你亂花錢。小孟老師在此提醒你，畢竟自己看事情是主觀的，由客觀的人提醒你錢才不會盲目。

E：投資理財。(寶劍六正位)

牌面女子背後有一對蝴蝶翅膀，乘坐在一艘彎月形狀的船上。

E：投資理財。(寶劍六正位)
E：投資理財。(寶劍六正位)

這張牌表示你要有好的投資觀念，才不會讓辛苦賺的錢被通澎吃掉。因此，你要有做長期投資的規劃，你可以請教懂這塊的友人，也可以尋求專家的幫助。當你懂得用錢滾錢的複利時，財富增長的速度就會快的驚人。小孟老師在此提醒你，耐心會是決定是否成功的關鍵。

塔羅牌 斜槓 小確幸 理財 小孟塔羅

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