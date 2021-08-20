測字：財富有鬼神相助？測你最近的暴富指數

【文‧科技紫微網】

俗話說：「有錢能使鬼推磨」，連好兄弟也難抵擋錢財的誘惑。那麼，在農曆七月這個「鬼月」，誰的財富狀況會有如鬼神相助、暴富機會特別多？科技紫微網即將透過測字來為你預測，趕快選個字，看看你三個月內的暴富指數吧！

測字選項：

圖片來源／科技紫微網

結果分析：

選擇「一」

「一」字在書寫上十分平穩，缺乏起伏與轉折，說明你近期無論是在工作上還是生活上都不會有太大的波動，因此最近突然暴富的可能性不大。雖然沒有大筆的錢財進帳，但往好的方面來說，也沒有太大支出。

另外，「一」也是一個無限可能、意義深遠的字。這是在告訴你，一切事在人為，想要獲得可觀的收入，你必須付出行動，跨出第一步，才易有所收穫。

選擇「夜」

「夜」的字面意思是指從天黑到天亮的這段時間。這意味著你若想要逆風翻盤，就必須經歷一個蟄伏期。最近的財富多從奔波中獲取，想要有可觀的錢財進帳，你必須辛苦付出才行。

「夜」字的上面好似一個遮陽避雨的大蓋帽，下面則含有「人」和「夕」兩字。寓意著「人」的行動力將決定最後的走向，發財之事勿爭朝夕！

選擇「暴」

「暴」的字形結構好似一個雙手持農具的人在太陽下曬米。此字暗示著你近期會衣食無憂，能夠在「日」的照拂下過著愜意的日子。這是一個會意字，選中這個字預示著你近期會有小筆財富進帳，但突然獲得一筆橫財的可能性不大。

除此之外，「日」字還可以看成是「口」字裡面加了一個橫。這個橫是隔閡，也是阻礙。它提醒著你近期在進財的路上容易與人發生口舌之爭，從而影響財運。

選擇「富」

「富」字上面的「宀」就像是一柄為你遮風擋雨的大傘，無論外部環境多麼動盪，你的生活都沒有太大的影響。最近你的財運會很不錯，也確實有暴富的機會，若能好好把握，不讓賺到的錢馬上流失，就有望累積身價。

「宀」下面是一個「畐」，這是在告訴你，財機皆從「口」中來。它或許是你自己的口才，或許是他人口中透露的商機或其他類似管道。總之，一旦抓到，你便會在財運上迎來新的轉機。

雖然錢不是萬能，但沒錢真的是萬萬不能。在成為有錢人的路上，靠自己努力的成果最踏實，繼續加油吧！

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