遲來的幸福？隨年齡增長「3星座」愛情更順遂

【文‧科技紫微網】

談戀愛能配合天時、地利、人和，是每個人都想要的機緣。不過，與其在最好的時間點邂逅，不如在你有能力抓住幸福的時候相遇，讓愛情的美好綿延更久。科技紫微網今天要來介紹的這幾個星座，如果正在期盼愛情，千萬不要心急，因為你們的感情運大多會隨著年齡增長而越來越順遂喔！

獅子座

獅子座在感情上吃過不少虧，而且多少都有過一兩段深刻的感情。很多人認為，跟獅子座談戀愛最甜蜜，因為他們愛得熱烈而真誠。但是愛得太過用力，也會深深的傷及雙方。當愛情即將失敗的時候，獅子座往往會口不擇言，一邊折磨對方，一邊不放過自己。

隨著年齡漸長，獅子們會開始明白，不是所有感情都需要轟轟烈烈。平淡的日常也是愛情的一部分，細水才能長流。往事已逝，那些受過的傷都成了養分，獅子會漸漸收起早期的鋒芒與高傲，懂得換位思考，變得更加溫柔。

摩羯座

摩羯座一直是同齡人裡比較早熟的人，唯獨感情除外。別人已經分分合合好幾次了，而摩羯座面對感情還時一臉懵懂，不知如何表達、如何示好、如何開展一段關係。有些摩羯則是社交圈子狹窄，不知道如何在工作之外展開新的社交關係。

心裡不是沒有喜歡的人，可是摩羯座總是顧慮太多，因而錯過了適當的表白時機。不過，隨著年齡漸長，具備了一定物質基礎之後，摩羯座會多一些對感情的勇氣和底氣。時間的篩選，在摩羯座的身邊留下了對的人。因為得來不易，反而會比別人更懂珍惜。

水瓶座

很多人覺得水瓶座像外星人，儘管理性，卻又常常出奇不意。即使如此，他們依然憧憬愛情，渴望找到靈魂伴侶。但是也因為他們的思考模式太跳躍，要找到磁場相合的人就是一大難題，在一起之後又有磨合問題，尋尋覓覓，來了又去。

如果說水瓶座早年曾在愛情裡迷失自己，那麼經歷過傷害與歲月的洗禮以後，你們逐漸明白自己想要的是什麼，不再那麼以自我為中心。情緒變得較穩定後，水瓶座便能夠以尊重、理解、信任與包容來經營愛情，自然順利許多。

愛情雖然難以捉摸，不過愛神並不會只出現一次喔！就算失敗過，也並不是世界末日。想在感情路上越走越順，重要的還是掌握自己想要的，勇敢追求，真心相守。

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