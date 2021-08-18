不怕新環境，照樣秀實力！適應力最強的四大生肖

【文‧科技紫微網】

前幾個月，不少上班族由於疫情升溫而改成居家上班；疫情緩和後，大家又再度回到辦公室。由於工作環境變換太大，鬆懈、抓不準步調、缺乏效率，成了許多上班族的共同課題。不過，有些生肖似乎內建切換開關，不管在什麼樣的環境中都能快速掌握工作步調，幾乎是無縫接軌，這強大的適應力究竟是怎麼來的？科技紫微網今天就帶大家一起來了解！

生肖虎

對自己期許很高，不管環境如何變化，都會逼自己去思考因應之道。他們無法忍受被人看出來自己撐不下去，因此，即使短時間內實力難以發揮，也要擺出驕傲的奮鬥姿態讓人膜拜。所以，他們從「假裝堅強」到「學會堅強」的陣痛期很短。

儘管生肖虎有時也會遍體鱗傷，但他們的自癒力超強，並且還擅長用亮眼成績來遮掩不小心留下的傷疤。這種強渡關山的做法，需要忍受操作過程中的辛酸寂寞，方能換來成功後的讚歎與掌聲。常被列為高難度的經典學習案例。

生肖猴

猴兒對新鮮事物的好奇永遠難以壓抑。他的工作樂趣來自探索與學習，最不喜歡一成不變的工作形態。挑戰新工作模式才能激發出他天賦具備的各種潛力，不過，最好能有志同道合的夥伴互相砥礪打氣，這樣能夠大大提升他的韌性與適應力。

生肖猴的缺點是較為缺乏執行目標的意志力。若從事自由工作，他必須養成嚴以律己的習慣，或是利用業績壓力逼自己。一旦忙到停不下來，無法找到放鬆的空檔，對他而言，這種吃力感可比環境變換的問題傷腦筋太多了。

生肖鼠

對環境變化相當敏感，可謂是遇強則強、遇弱則弱的類型。在輕鬆的環境中，他難免發展出依賴的心態，缺乏危機感，因此往往發揮有限。然而，一旦需要轉換陣地，或是接觸新工作，他自然就會調整成戰戰兢兢的模式，展現出快速成長的靈活適應力。

生肖鼠雖然應變能力不錯，但是承受力有待加強。他不太能在短時間內消化龐大工作量，所以必須利用溝通談判，來爭取對自己有利的時間分配條件。反正最後的成敗才是重點，生肖鼠雖然不能鯨吞，只要能蠶食，成績也會相當驚人。

生肖馬

天生具備吃苦耐勞的特質，對於工作場合的動盪，總能表現出「兵來將擋、水來土掩」的無畏心態。他更深知「形勢比人強」的道理，即使內心不滿，但抗爭、抱怨並無從改變現實，不如認真面對，才有助於改善處境，加速融入。

也因為擁有超越一般人的耐性，生肖馬不會用一時的不習慣、不順心來否定自己。只要累積出一點經驗和領悟，他就會順勢加快前進步伐。在別人眼中，他是一匹爆出的黑馬，但其實這只是下得工夫深，水到渠成的自然展現罷了。

「適者生存」是殘酷的職場現實。面對新戰場，難免茫然不習慣，但別忘了，在新環境和新模式裡，也正好可以拋開過去顧忌，開創全新契機。不管你是哪個生肖，就算沒有天賦異秉，只要學習以上四生肖的心態和優點，假以時日，適應力也將能成為你的強項喔！

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