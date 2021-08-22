殺破狼周運勢／雙魚偏財運頗佳 2星座容易被爛桃花纏上

殺破狼2021年8月23日～8月29日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的金星相位良好，與另一半有許多單獨相處的時光，並受到對方的寵溺。還在曖昧狀態的白羊座，雙方會確認交往關係，陷入熱戀狀態。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，目前經營副業或是兼職，會開始有一些進帳，可補貼生活費用。某些白羊座最近常有加班的機會，也因此領了許多額外的津貼。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入工作宮位，與火星、水星同宮，相位皆不良，職場人心險惡，會發現有些小人在背後算計你。某些白羊座對於忙碌的生活感到倦勤，但為了五斗米，不得不折腰。

健康運方面，太陽進入健康宮位，與火星、水星同宮，工作過度勞累，注意心血管方面的問題，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。出入公眾場合注意衛生習慣，此時特別容易感染病毒，罹患呼吸系統的問題。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星相位良好，會執行一個光鮮亮麗的案件或工作，若能表現優異，會獲得良好的名聲以及高額的報酬，相對而言，也背負著高度的壓力與責任。

學業運方面，在學業宮位的冥王星相位良好，會結識同系所的學長或學姊，選修課程就不會走太多冤枉路，有些研究書籍也能以便宜的價錢收購。正要念研究所的金牛座，則會遇到很合拍的指導教授。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與火星、水星同宮，相位皆不良。與喜歡的人因為工作的關係，暫時分隔兩地，只能用通訊軟體遠距聯繫。某些金牛座容易陷入三角戀情中，對方或你已經有穩定的交往對象，或已經結婚。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到戀愛宮位的火星、水星影響，容易被爛桃花纏上，跟你搞曖昧，其實就是想約炮，發生關係後就拍拍屁股走人。

雙子座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的金星相位良好，單身的雙子座會邂逅天菜級的人士，很快陷入不可自拔的愛戀中。某些雙子座則可能在此時迷上新的偶像，或是收養寵物，每天都過著心情愉悅的生活。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，總在缺錢的時候就會有案子接進來，獲得不少報酬。有投資習慣的雙子座，每天短線操作，看似賺得不多，但總可以過上一段好日子。

本週須注意的部分

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與水星、火星同宮，相位皆不良，為了工作必須搬到外地工作，或是出差好一陣子，會很捨不得離開家人。某些雙子座則是會有家人要遠赴海外工作或留學，很久不能見面。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到火星與水星影響，職場爾虞我詐的事情太多，必須用一些手段自保，當心不要掉入他人的陷阱中，使得辛苦成就的功勞被別人竊佔。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，會帶著穩定交往的戀人見雙方家長，佳期已近。某些巨蟹座會和喜歡的人一起出遠門旅遊，兩個人的關係會因此更加親密。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，會與不同國家、地區的人交流，拓展見聞，看的事情多，視野也會變得更廣。某些巨蟹座則會認識一些令你傾慕的藝術家，感覺十分榮幸。

本週須注意的部分

面試運方面，太陽進入面試宮位，與火星、水星同宮，相位皆不良，正在尋求新工作的巨蟹座，遇到許多徵才的公司組織用廉價的薪資聘用你，感到專業被踐踏。工作穩定的巨蟹座，被外行人質疑工作能力，會特別感到生氣。

交通運方面，太陽進入面試宮位，與火星、水星同宮，常常需要出門跑外務或是出差，駕駛車輛要當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，搭乘大眾運輸工具容易發生不愉快的事件，這段時間需特別注意交通安全。

獅子座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的天王星相位良好，經營副業有成，陸續會有不錯的收益進帳，某些獅子座會進入一個具挑戰性且十分前衛的工作領域，在眾人的合作下創作出令人驚嘆的作品。

感情運方面，木星與土星齊聚感情宮位，與交往對象訂下婚期，目前正在籌備聘禮與嫁妝。關係已經穩定的獅子座，會與喜歡的人一起出遠門旅遊，食宿會較為奢華高級。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到火星與水星的影響，收到中獎通知別太高興，可能還需要付出更多的金錢折抵消費，甚至是一場騙局。有投資習慣的獅子座，不要聽信小道消息，容易被套牢在高點。

健康運方面，在疾厄宮位的海王星相位不良，精神較為緊繃，睡眠狀況不佳，這段時間會是心理疾病好發的高峰期。冥王星持續在健康宮位行進，注意泌尿系統的問題，多喝水有益身體健康。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，金星在金錢宮位行進，相位良好，目前手頭較為寬裕，會想品嚐昂貴的美食，滿足口腹之慾，或是購買奢侈的東西，好好犒賞自己。某些處女座會收到讓你驚喜的禮物，感到由衷的開心。

工作運方面，木星、土星齊聚工作宮位，在職場中會代理一些重要的職務，薪資待遇也會因此提升。但相對而言，要背負的責任也比以往沈重。某些處女座會在正職之外兼差，多賺一些零用錢。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到命宮的火星、水星影響，發現另一半有事情隱瞞你，揭開真相時會令你十分生氣。關係尚未明確的處女座，察覺對方同時有好幾個曖昧對象，會立即切斷與這個人的聯繫。

健康運方面，太陽進入命宮，與水星、火星同宮，健康宮位受到土星與木星的影響，工作有過勞的傾向，注意心血管方面的問題，當心血光之災，容易發生意外傷害。此時須慎防病毒感染呼吸系統。此時也是慢性疾病好發的高峰期。

天秤座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的天王星相位良好，會接到一些兼職賺外快，報酬還蠻豐厚的。有投資習慣的天秤座，手上的標的突然水漲船高，此時選在相對高點出脫，可獲得豐厚的利潤。

感情運方面，木星與土星齊聚在戀愛宮位，正暗戀著某個特別的人，但每天只要在他身邊就會覺得很快樂。某些天秤座會被毛小孩纏上，但家裡無法養寵物，只能將他偷偷藏在安全的地方，待到適合的時機再帶回家。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星受到水星與火星的影響，開始恢復正常上下班的生活，感到十分不適應，很懷念在家悠閒辦公的日子。某些天秤座最近工作量變少，覺得每天都很沒勁。

健康運方面，太陽、火星、水星齊聚心靈宮位，同時在健康宮位的海王星受到火星與水星的影響，情緒會莫名沮喪，做什麼事情都沒動力。此時是心理疾病好發的高峰期。

天蠍座：

整體運勢

學習運方面，在學習宮位的冥王星相位良好，會嘗試學習有挑戰性的新事物，並在課堂上交到合得來的新朋友。還是學生的天蠍座，暑假作業會很有效率地趕完，並有時間出遊玩耍。

工作運方面，在面試、考試宮位的冥王星相位良好，參加各種考試或資格認證，成績可跨越門檻，順利進入公務單位服務，或是拿到證照。正在求職的天蠍座，會被比較有紀律的小型公司錄取。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到火星與水星的影響，有心靈出軌的狀況，會想與對方搞曖昧。單身的天蠍座會被已經有穩定關係的人追求，招來爛桃花。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與火星、水星同宮，相位皆不良，容易為了家人或小孩的問題和鄰居發生不愉快，某些天蠍座無端捲入桃色糾紛中，到最後才發現自己是第三者。

射手座：

整體運勢

感情運方面，在人際關係宮位的金星相位良好，參加各種社交活動，或是學習新的事物，會邂逅讓你感興趣的人物，不妨交換聯絡方式，日後將會有發展的機會。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，除了正職收入之外，每個月還多了些被動性質的收益，這些錢足夠養家活口，不愁吃穿。某些射手座會利用一些理財工具存錢，不知不覺已經累積許多積蓄。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入志業宮位，與水星、火星同宮，相位皆不良，工作與家庭兩頭燒，幾乎沒有時間好好休息。某些射手座則是因為要到外地工作，必須要離家或搬家。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到火星與水星的影響，某個家人情緒十分不穩定，需要你常常安撫。某些射手座已經很久沒有好好整理家宅了，生活亂七八糟的，每天回到家，心情也會受影響。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的天王星相位良好，遠距戀愛的摩羯座終於能見面，一解相思之苦，可以好好相處一段時間。單身的摩羯座很受外國人歡迎，會有許多異國桃花來搭訕。

工作運方面，在志業宮位的金星相位良好，正在執行一個光鮮亮麗的任務或職務，工作表現受人矚目，如果能把這項工作完美呈現，未來會有晉升主管職的機會。

本週須注意的部分

學業運方面，太陽進入學業宮位，與水星、火星同宮，相位皆不良，選修某些熱門課程時，因競爭太激烈，只好退而求其次，心中會有些遺憾。還是學生的摩羯座，暑假就要結束，有些作業與作品遲遲無法完成，心中很焦急。

溝通運方面，在溝通宮位的海王星受到火星與水星影響，與人溝通時，會有些環節出現誤會，造成雙方認知有嚴重落差，甚至還會因此吵起來。某些摩羯座容易被看似專業的術語欺騙，花了錢買了用不上的東西。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的金星相位良好，會因為商務需求或是工作問題，出差到海外一趟，食宿都十分高級。還是學生的水瓶座，則是有機會與海外學生交流，留下美好深刻的印象。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星脫離不良相位的影響，家裡的人會留給你一筆重要的資產，不過需要走很多複雜的行政程序才能取得。某些水瓶座的家人會默默幫你把帳單繳清，或是幫你償還債務，經濟壓力輕鬆許多。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽進入慾望宮位，受到命宮的木星影響，與喜歡的人在親密關係上不太協調，這可能會成為兩人關係的關卡。某些水瓶座甚至會以開放性關係的方式談戀愛，不想付太多責任。

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，與火星、水星同宮，相位皆不良，接到來路不明的電話要當心，信用資料切勿透露，免得被詐騙，造成金錢損失。有投資習慣的水瓶座，切勿炒短線，容易因此債台高築。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，偏財運頗佳，可試試手氣。購物會因為信用卡的紅利或特殊身份，獲得划算的折扣。有投資習慣的雙魚座，投資眼光犀利，短線可獲利，但請見好就收。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，在人脈上的經營獲得信賴，在遇到麻煩時，會有人出手相助。某些雙魚座不斷地將自己的能力培養強大，讓許多人仰賴你過活。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽進入感情宮位，與火星、水星同宮，相位皆不良，與另一半溝通不良，常常沒講兩句話就吵起來，某些雙魚座在情感關係中會覺得與對方心靈層次上無法溝通，覺得兩人情感味同嚼蠟。

健康運方面，在命宮的海王星相位不良，承受太多有形與無形的壓力，常常睡不好，精神狀況較差，情緒也常常感到憂鬱，此時會是心理疾病好發的時期，不要老是鑽牛角尖，很多事情會自然而然地迎刃而解。

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