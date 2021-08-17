20日起五星逆行！「5星座重災戶」要注意 化解厄運方法曝光

研究顯示，喜歡笑的人，他們的人生總是比較快樂，而快樂能帶來更多樂的心，因為這樣就能減少悲觀的想法，讓自己活的開心又滿足，也更能讓他們做事成功，事事順心又愉快，所以讓特別愛笑的人，不管他們遇到什麼事情，他們的臉上總是用綻放如花般的笑容，來面對一切。來了解看看，前幾名是哪幾個星座，有如此的特質呢？

2021-08-17 11:19