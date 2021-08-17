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20日起五星逆行！「5星座重災戶」要注意 化解厄運方法曝光

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／pakutaso
圖／pakutaso

8月20日起五星土星木星、海王星、天王星、冥王星共5星，直到10月18日木星恢復順行，結束5星匯聚逆行，這段期間以下要注意的五大星座，分別有哪些：

Top5：魔羯座

冥王星逆行本命宮，土星與木星逆行正財宮位，顯示在五星逆行期間工作上容易被主管上司不看重，業績波動較大，這段期間不宜談論薪資福利，也不宜轉換跑道。

建議列印龍的圖案，放在書桌上能讓你飛龍在天化解厄運。

Top4：金牛座

天王星逆行入元辰本命宮，天王星屬於變動行星，要注意容易有車關，刀關或者滑倒等意外，建議多穿灰色衣服才能化解危機。

Top3：雙魚座

海王星逆行入本命宮，要注意不要隨意投資或者玩股票，不然容易會有套牢的情況。

建議多穿水藍色衣服就能緩解危機。

Top2：水瓶座

土星與木星逆行進入本命宮，會有心情沮喪或者小人變多的趨勢，在五星逆行其間要隔外小心不要談輪他人八卦，不然容易被人陷害。

建議在身上包包放一顆象棋，象棋最好是紅色的炮，能幫你將厄運變成炮灰。

Top1：天秤座

木星、土星逆行進入戀愛宮，要注意容易會有爛桃花出現，已經有另一半的人要當心容易有小人介入情感，加上9月底又遇見水逆，三星逆行直沖本命宮與5官，務必要小心再小心。建議在身上包包裡放個竹筷子就能趕走厄運。

木星 土星 冥王星 薪資

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