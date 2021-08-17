12星座誰最愛笑？5大最愛笑星座排行 第一名天生具有幽默感

研究顯示，喜歡笑的人，他們的人生總是比較快樂，而快樂能帶來更多樂的心，因為這樣就能減少悲觀的想法，讓自己活的開心又滿足，也更能讓他們做事成功，事事順心又愉快，所以讓特別愛笑的人，不管他們遇到什麼事情，他們的臉上總是用綻放如花般的笑容，來面對一切。來了解看看，前幾名是哪幾個星座，有如此的特質呢？

第五名：天秤座

天秤座天生有梗，總有讓人想笑的點，光想到這點，天秤座自己就笑了。他很有交際手腕、笑容可掬、親切又和藹，天性又很陽光，不是男帥就是女美，想到這些點，他自己又笑了。天秤座也很愛說話，雖然不一定每字句都能打動人心，但是他很能自圓環說，好壞都是出自他自己的嘴，所以要用笑來打圓場，因此人際關係良好，也懂得用笑容帶給大家溫暖。

第四名：雙魚座

雙魚座的特色，不笑的時候很有氣質，有吸引人的特性，但偏偏笑點低，很容易就笑了，也比較容易滿足，能夠讓這心情製造出一整天的快樂。雙魚也喜歡幻想，所以當別人做了一些事，接近他的幻想時，他會覺得事情跟想的很接近了，所以他也開心的笑了，不過雙魚也很懂得給面子，笑點不好笑，他也會笑，所以你也很難發現，雙魚座是真的開心笑，還是給你面子的笑。

第三名：雙子座

無厘頭的個性，創意不斷，愛搞笑又愛捉弄別人，跟雙子座在一起，就是有笑點。像個小天使一樣，給人快樂歡笑，總有些搞笑的新點子來娛樂大家，雖然說他的個性反復無常，不過這個沒有規律的個性，也是讓他很別出心裁的想出一堆有趣的樂子。所以與其說他喜歡笑，不如說他喜歡大家一起開心的笑，看到別人開心，他也覺得很有成就感，或許這也是雙子座喜歡笑的原因了。

第二名：射手座

理由很簡單，就是天性開朗又樂觀。射手座天生有樂觀的精神，事情容易看得開，覺得不會有太大困難，所以不容易看到他們愁眉苦臉，凡事輕鬆面對，心裡也舒坦。加上他們性格顯著的開朗，就像長不大的小孩一樣，很隨性沒煩惱，面對人群也常喜歡逗弄別人，製造樂趣，同時也伴隨著真摯的笑，如同太陽般的燦爛，讓別人相處也愉快，也不時有貴人樂意來幫忙。

第一名：白羊座

容易讓牡羊座笑口常開的原因不外乎就是天生具有幽默感、單純沒心機、個性直爽友善。他們懂得如何讓別人開心，也得懂開導別人，給別人良性的想法，人前人後都是一樣，因為他們不會有太多想法，覺得就是讓別人開心，其它的就不管那麼多了。他們喜歡單純，這樣比較快樂，雖然看似傻呼呼的，但這就是他們常常笑的原因，有時候沒什麼情況，說幾句話就笑了，也不知道他們在笑什麼。