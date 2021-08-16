眾星雲集的華麗舞台 - 談談紫微的十二宮位

相較於星曜，宮位是紫微斗數中較不容易理解的主題。

但是若以一般人的理解來看，宮位卻是非常地直觀、易懂，星曜的特質反而需要一些時間來認識、熟悉。這種認知上的反差，可能源自於十二宮的名稱太容易讓人「顧名思義」、「望文生義」，以至於宮位的基本知識常被忽略或看輕。

"父母宮就是講父母，兄弟宮就是講手足，財帛宮就是講金錢、財富，夫妻宮就是談婚姻感情；宮內吉星多就是好，宮內凶星多就是不好!"

這種單純、直覺式的詮釋雖不說是錯誤，但是過度簡化的結果，讓紫微斗數窄化成為「一個蘿蔔一個坑」的對照表。對於相關人事物的觀察，也少了彈性與細膩的解析度。

這麼說吧! 你去看演唱會時，看的是演唱者、偶像明星，還是舞台設計? (用「看」或許也窄化了你對演唱會的期望，「體驗」或許才是比較精準的用語)

分析紫微斗數的命盤也是類似的邏輯: 星曜是主導一生的的表演者，宮位是它們展演的舞台。

宮位 - 豪宅中的住戶

在分析宮位之前，必須對宮位的組成有一些基本的認識。

宮位的地址

在紫微斗數的命盤上共有十二格，每一格都有其固定的名稱，而這些名稱是以地支為基礎。下圖就是這十二格的名稱。

宮位與地址

既然稱為「宮位」，所以這十二格可以分別稱為某宮或某位；譬如說，寅宮或寅位。但是為了文字、口語表達上的精準與效率，子位會比子宮更容易讓人意識到討論的標的不是器官，未宮會比未位更容易讓人知道討論的主題不是食物。(老外不是用"Roger"代替"Received"嗎?)

每一格的名稱是固定不變的，也就是說任何一張命盤的未宮都是在同一個位置。就好比在正常的情況下，每一棟房子都有自己的地址，而這個地址是獨一無二、可供辨識的。

宮位的名稱

宮位的名稱就是我們先前所提到的紫微十二宮，包括命宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、財帛宮、疾厄宮、遷移宮、僕役宮、官祿宮、田宅宮、福德宮、父母宮。

這些宮位，根據排盤的規則演算之後，有可能會出現在命盤中的任何一格。舉例來說，有人的命宮會在命盤上的寅位，而有些人的命宮會在戌位。

雖然這些宮位有可能出現在命盤中的任何一格，但是十二宮的相對位置卻是固定不變的。也就是說命宮在逆時針方向的相鄰宮位一定是兄弟宮，順時針方向的臨宮一定是父母宮；兄弟宮在逆時針方向的相鄰宮位一定是夫妻宮，父母宮在順時針方向的臨宮一定是福德宮；以此類推。

宮位的結構

在討論或分析宮位時，有一個相當重要的觀念 - 「定位」，一如我們在使用導航系統(GPS)時要讓系統知道我們目前所在的位置。

當討論某個宮位時，那個宮位就稱為「本宮」。(宮廷劇裡的嬪妃們，其實就做了一個很好的示範；當她說「本宮」時，你就會知道她說的不是某個太監、宮女、或是皇帝)。

當然，任何一個宮位都可以稱為「本宮」，就像任何一個嬪妃都可以自稱「本宮」。

如果我們所討論的「本宮」是在申位的位置，那麼位在未宮及酉宮的兩個宮位就是「臨宮」；位在寅位的宮位(和「本宮」中間有五格的宮位)就是「對宮」；位在子位及辰位的兩個宮位就是「三合」的成員(和「本宮」中間有三格的宮位)；位在巳位的宮位就是「六合」(也稱暗合，和「本宮」產生鏡像的宮位)的成員。

宮位的結構

宮位的討論或分析之所以複雜的原因在於，影響一個宮位好壞的因素很多: 本宮、對宮、三合、臨宮、六合宮位中的星曜都可能產生程度不一的影響。一般來說，本宮、對宮的影響力最強，三合次之，臨宮與六合較小。

這就好比住在一個豪宅社區中，影響居住品質的因素很多: 有左鄰右舍(臨宮)、對門的鄰居(對宮；對門的鄰居常會擺出侵門踏戶的鞋陣，或是它的鞋櫃常會影響你的出入)、樓上及樓下的住戶(三合；樓上住戶半夜跳舞、運動讓你睡不著，樓下排水管阻塞讓你的馬桶不通)；對面那棟和你同一層而且從陽台就可以打招呼的那一戶(六合；沒錯，就是電影中常會發生暗殺或偷窺的位置)都有可能讓你氣得抓狂、不得安寧。

當然，這些宮位的影響力，或是它們到底是芳鄰還是惡鄰，取決於宮內的星曜。吉星多當然就是守望相助的芳鄰，凶星多自然就會是令人抓狂的惡鄰。

然而，每個人命盤中的星曜數目是固定的，不可能每個宮位都是吉星普照。因此，也意味著惡鄰難免存在，是一種必然，也是一種提醒與人生課題。

宮位的主要身分與次要身分

由十二宮的名稱可以得知，有些宮位談的是坐命者與事的關係，如命宮、官祿宮、財帛宮、福德宮；有些宮位則是坐命者與人的關係，如父母宮、兄弟宮、子女宮、僕役宮；有些宮位則較為複雜，和人與事皆有關，如夫妻宮(配偶伴侶、感情觀)。

但是更為複雜也更有趣的，是每個宮位有其主要身分與次要身分，一如現實世界中的斜槓身分。

例如，兄弟宮的主要身分當然還是兄弟宮，談的是坐命者的手足關係。但是如果將「本宮」(也就是討論的焦點)放在父母宮時，兄弟宮就是父母宮的夫妻宮，此時兄弟宮搖身一變，就成了觀察坐命者父母親婚姻關係與順逆的宮位了。

相同的邏輯下，如果將「本宮」放在父母宮時，福德宮便成了父母宮的父母宮，也就是觀察坐命者與祖父母之間的相處與關係。

這種複式關係的分析方法，讓十二宮有了更立體與多元的分析角度及觀點，也大幅超越了望文生義的單一觀察侷限。

尤其是原生家庭父母的婚姻狀況(兄弟宮)，是否與坐命者的手足關係產生關聯性或影響的探討，也讓命理理論與心理學、行為科學有了彈性討論與相互驗證的空間。

那麼，既然宮位的結構如此地絢麗複雜，命盤的解析是由宮位來主導嗎?

每個星曜都有適合其發揮的舞台(如武曲或天府在財帛宮)，當然也有較難發揮的舞台(如巨門在子女宮)，而星曜之間也有紅花與綠葉之分。星曜在適合的舞台可以獨挑大樑，在難以發揮的舞台則需要搭配適合的綠葉，讓整體的演出不至於荒腔走板、獨木難支。

不同舞台上的不同組合，呈現了多變與複雜的人生演繹!

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