威力彩飆17.5億！中獎運最強的4星座曝光：買前做這動作機率大升

威力彩連39摃，頭獎累積金額上看17.5億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高。隨著獎金累積越來越高，買氣也開始回籠，投注站前也出現許久未見的人潮。清水孟國際塔羅小孟老師仍幫大家整理了4個中獎運最大的星座與生肖，還有3個開運時辰，祝大家能順利中獎，另外小孟老師也提醒需要搭配有福報之人，才有效果。

Top4：雙子座

穀神星落入雙子座，顯示雙子座好運不斷，穀神星也代表金色能量，若可以在下注前觀想金色的光茫再下注，金色財氣的能量將能包圍你，讓你奪得頭彩。

Top3：處女座

火星今日落在處女座，顯示你今日充滿紅色喜氣，若可以綁一條紅線在手上，再用綁紅線的手下注，紅色喜氣的能量將能守護你，讓你成為下一位幸運兒。

Top2：牡羊座

牡羊座太陽入偏財宮，今日靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽心靈音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。

Top1：金牛座

金牛座金星與水星加速進入偏財宮，今日磁場很好，財運能夠獲得提升，且五形中金又生水與建議您在下注前裝一杯水在茶杯底下墊一張鈔票，再喝下象徵財水，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。

今日開運生肖：

豬.蛇.鼠.兔

今日開財運方位：

西方

建議往住家或辦公室西方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

開運時辰：

早上07：00-11：00

下午13：00-15：00

晚上19：00-20：00