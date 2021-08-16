快訊

接種疫苗導致自閉症？ 20年前的「科學造假」事件

高端今10時起開放預約 現僅35萬劑完成封緘檢驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威力彩飆17.5億！中獎運最強的4星座曝光：買前做這動作機率大升

聯合新聞網 / 小孟
威力彩連39摃，頭獎累積金額上看17.5億元，投注站前也出現許久未見的人潮，投注站前民眾拿著簽單仔細思考投注號碼。記者邱德祥／攝影
威力彩連39摃，頭獎累積金額上看17.5億元，投注站前也出現許久未見的人潮，投注站前民眾拿著簽單仔細思考投注號碼。記者邱德祥／攝影

威力彩連39摃，頭獎累積金額上看17.5億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高。隨著獎金累積越來越高，買氣也開始回籠，投注站前也出現許久未見的人潮。清水孟國際塔羅小孟老師仍幫大家整理了4個中獎運最大的星座與生肖，還有3個開運時辰，祝大家能順利中獎，另外小孟老師也提醒需要搭配有福報之人，才有效果。

Top4：雙子座

穀神星落入雙子座，顯示雙子座好運不斷，穀神星也代表金色能量，若可以在下注前觀想金色的光茫再下注，金色財氣的能量將能包圍你，讓你奪得頭彩。

Top3：處女座

火星今日落在處女座，顯示你今日充滿紅色喜氣，若可以綁一條紅線在手上，再用綁紅線的手下注，紅色喜氣的能量將能守護你，讓你成為下一位幸運兒。

Top2：牡羊座

牡羊座太陽入偏財宮，今日靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽心靈音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。

Top1：金牛座

金牛座金星與水星加速進入偏財宮，今日磁場很好，財運能夠獲得提升，且五形中金又生水與建議您在下注前裝一杯水在茶杯底下墊一張鈔票，再喝下象徵財水，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。

今日開運生肖：

豬.蛇.鼠.兔

今日開財運方位：

西方

建議往住家或辦公室西方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

開運時辰：

早上07：00-11：00

下午13：00-15：00

晚上19：00-20：00

偏財運 星座 開運 火星 運勢 威力彩

相關新聞

威力彩飆17.5億！中獎運最強的4星座曝光：買前做這動作機率大升

威力彩連39摃，頭獎累積金額上看17.5億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高。隨著獎金累積越來越高，買氣也開始回籠，投注站前也出現許久未見的人潮。清水孟國際塔羅小孟老師仍幫大家整理了4個中獎運最大的星座與生肖，還有3個開運時辰，祝大家能順利中獎，另外小孟老師也提醒需要搭配有福報之人，才有效果。

唐綺陽星座運勢週報：雙子這特質收穫桃花 水瓶當心老毛病復發

太陽獅子衝刺，重視自尊心的維護，應多給予誇獎鼓勵，傳遞正面能量，關注接班人、小孩、演藝圈等話題，大環境處於紛擾狀態，敵我陣營、壁壘分明，易為生存感到焦慮，進而想要強化自身。金星進天秤，嘉惠金牛座與天秤座，以往的困局有新的可能展開。天王星逆行，感受過去理財的成果，懷舊氛圍濃厚，記取過去的教訓並修正錯誤。

每日星座運勢／獅子心力宜放在理財 財務重新規劃

2021-08-16 牡羊座 心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離哦！ 整體運：★★★★★ 陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕哦！貴人運較強，

生命靈數論斷，你能透過命理改變人生？

很多人對命理感到好奇，卻一直沒有實際行動。有些人是想了解卻不得其門而入；有些人則認為命理太玄而學不來。我們可以從另外一個角度來看看，你的命中有沒有接觸命理的潛力？能否透過命理改變人生？科技紫微網今天就透過生命靈數來為你分析！

殺破狼周運勢／天蠍對象現驚人秘密 水瓶經濟狀況吃緊

天蠍座感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到水星與火星影響，發現曖昧對象已經有穩定的關係，甚至已經結婚，自己竟然是小三，必須放下執著，才不會越陷越深。某些天蠍座同時有兩個曖昧對象，事跡敗露，無法留住任何一人。

心測：單身必測！哪一型的情人最適合你？

七夕情人節即將到來，單身的你是否憧憬一段美好的戀情呢？牛郎和織女選擇了對方，深情專一，久久不變。而你該找哪一型的情人，才真正適合你？趕快跟著科技紫微網一起測算！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。