唐綺陽星座運勢週報：雙子這特質收穫桃花 水瓶當心老毛病復發

在動物界，雄性在求偶時會使出渾身解數，只為了吸引雌性動物的青睞，像是孔雀開屏、雀鳥啼叫、蝴蝶飛舞等等。人為萬物之靈自然有更多的方式，你若感嘆自己為何還是孤身一人，很有可能是你不夠瞭解自己，所以還未找到正確的突破口。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！如何吸引異性？

2021-08-13 08:00