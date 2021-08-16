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唐綺陽星座運勢週報：雙子這特質收穫桃花 水瓶當心老毛病復發

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報8/16-8/22】

重要星象：太陽獅子衝刺，金星進天秤，天王星逆行

太陽獅子衝刺，重視自尊心的維護，應多給予誇獎鼓勵，傳遞正面能量，關注接班人、小孩、演藝圈等話題，大環境處於紛擾狀態，敵我陣營、壁壘分明，易為生存感到焦慮，進而想要強化自身。金星進天秤，嘉惠金牛座與天秤座，以往的困局有新的可能展開。天王星逆行，感受過去理財的成果，懷舊氛圍濃厚，記取過去的教訓並修正錯誤。

工作注意：白羊、獅子、處女、天秤

白羊：有年長型或女性貴人

獅子：適合獨自進行，避免摻和他人要求

處女：展現強勢的一面，以杜絕麻煩

天秤：與員工有關的事情，須衡量利弊

桃花注意：雙子、巨蟹、射手、魔羯

雙子：聰明伶俐反應快，因而收穫桃花

巨蟹：再多觀察一下，了解對方的背景

射手：強勢一些，能讓事情順利前進

魔羯：好好做自己，反能散發魅力

財運注意：金牛、天蠍

金牛：錢財狀況穩妥，可再固執一點

天蠍：在變數之中，靈活理財爭取機會

健康注意：水瓶、雙魚

水瓶：當心老毛病復發，壞習慣要改進

雙魚：天氣多變注意保暖，預防傳染疾病

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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