每日星座運勢／牡羊工作要把握機會 虛心學習投資

2021-08-23

牡羊座

虛心學習朋友們的投資心得。

整體運：★★★★☆

大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資日見成效，看得你相當眼紅，投資熱情不斷高漲；淺嘗輒止的學習作風會在今天讓你的收穫同樣微薄，轉變想法才可望突破、心想事成。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就被電到囉！

事業運：★★★★☆

工作上有好消息降臨，讓你興奮不已。正是發揮才能的時期，好好把握機會吧！

財運：★★★☆☆

花錢應量入為出。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00玉髓紅

開運方位：東北方向

金牛座

要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。

整體運：★★☆☆☆

感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者渴望得到另一半的關心，但是又不主動說出心理話，對方很難瞭解你的心思！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業上呈現低潮狀態，腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！

財運：★★★☆☆

得財費力，所得與期望有落差！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00冷泉藍

開運方位：西南方向

雙子座

別讓自己太懶散，做好工作規劃。

整體運：★★★☆☆

享受被人疼愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜裡，將對方看作愛情的唯一。投資中會有小小斬獲，因為受困於禮節人情，會有小筆的錢財支出。工作狀態不佳，容易犯困，需有人從旁提醒才會變得積極一些。

愛情運：★★★☆☆

感情運平平，已婚者想拉近與另一半的距離，需付出更多的關心。

事業運：★★☆☆☆

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，應做好自我調節，以防因此影響工作進度。

財運：★★★☆☆

別把錢抓得太緊，當用則用。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00苔蘚綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

工作上要多聽取眾人的意見。

整體運：★★☆☆☆

和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。

愛情運：★★☆☆☆

容易對另一半產生不信任感，彼此的誤會較多，你應多用理性平和的態度與另一半溝通唷！

事業運：★★☆☆☆

情緒消沉，對未來感到徬徨，內心極其渴望有所改變，卻又容易因各種瑣事而停滯不前，作風還應更加果斷。

財運：★★★☆☆

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢勞心費力，宜以專業技藝取財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00鈦晶金

開運方位：東南方向

獅子座

投機取巧者要有所收斂才好。

整體運：★☆☆☆☆

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身的朋友還是把心思放到別處比較好。

事業運：★★☆☆☆

事業運不順，似乎很忙碌，可是有勞而無功的徵兆，勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

財運：★☆☆☆☆

今日易因情緒不佳而亂花錢，小心因此把吃飯的錢都揮霍一空，做出讓自己後悔的事。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00雪花銀

開運方位：東南方向

處女座

今天頗受異性歡迎。

整體運：★★★☆☆

異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！

愛情運：★★★★☆

是表白的好日子，單身者可大膽向心儀的對象示愛；有伴侶者可正面向伴侶表達愛意。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，不宜處理紛繁複雜的事務；管理者應授權，放手讓部屬來做。

財運：★★★☆☆

千萬別投機，因為投機運奇差無比。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00玫瑰紅

開運方位：正東方向

天秤座

一切進展順利。

整體運：★★★★☆

今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

愛情運：★★★★☆

今日是享受浪漫的好時機，有伴侶的人多安排約會，讓感情生活充滿激情！

事業運：★★★☆☆

有很多事都宛如上了弦的箭，到了非發射不可的地步，可這些事卻不如表面看起來那麼容易，小心多管齊下的運作會把自己搞得疲憊不堪喔！

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，高消費才能讓你有滿足感，與其肆意揮霍，不如花點錢來做善事。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00辣椒紅

開運方位：正南方向

天蠍座

需控制自己的情緒。

整體運：★★★☆☆

戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運常有起伏，有伴侶者要多留意與另一半的相處細節，多關心對方的心情。

事業運：★★★★☆

工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。

財運：★★☆☆☆

要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00葡萄紫

開運方位：正南方向

射手座

聰慧靈巧的一面突顯，能好好把握機會。

整體運：★★★★☆

工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到公司的業務中，易速見成效。投資運一般，對於新的投資產品資料收集不夠，且尚未做好分析，暫時不宜急著投入資本。有伴侶的人能為對方付出，彼此都擁有幸福感。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人，快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把份內的事情完成。

財運：★★★☆☆

不宜刻意追求財富，正所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00鈦晶金

開運方位：西北方向

摩羯座

激情滿滿，愛情到來。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意打鐵趁熱，可一蹴而就。財運一般，可逛逛賣場，買一些自己中意的東西，雖然花費不少，但能換來不錯的心情。

愛情運：★★★★★

愛情運非常旺，適合主動出擊；老夫老妻呢，就不妨製造一點浪漫的情調吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，雖然有點忙碌，但還算是得心應手；把所有的精力放在早上來衝刺，下午就可以放鬆一下囉！

財運：★★★★☆

財運頗佳，易有額外收入，而且，比預想的要豐厚許多，可好好犒賞自己一番。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00淺海藍

開運方位：正東方向

水瓶座

行動時顯得有些吃力。

整體運：★★☆☆☆

徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。

愛情運：★★★☆☆

單身者希望在事業上能有收獲，心思沒放在愛情上；戀愛中的人忙於工作，無暇顧及感情。

事業運：★★☆☆☆

易惹是非，有人打你小報告，周圍的壓力會使你無心工作。應學會用平常心對待，並且多反省跟同事的相處方式。

財運：★★☆☆☆

財運較弱，創業者面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越複雜。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

雙魚座

喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。

整體運：★★★☆☆

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

愛情運：★★★☆☆

會遇到一些自己不喜歡的異性，對方的糾纏讓你困擾，應懂得拒絕。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得有些消沉，面對困難和挑戰容易氣餒。

財運：★★★☆☆

適合動腦想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有太大的動作！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00檸檬綠

開運方位：正西方向





