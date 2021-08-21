每日星座運勢／雙魚對待他人寬容些 理財需要謹慎

2021-08-21

牡羊座

試著改變一下自己。

整體運：★★★☆☆

裝扮一下自己，嘗試一下新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情；早點出門，今天遇上紅燈的機率頗高哦！會因遲到而影響到一天的工作心情；感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半和諧相處的能量增加，願意付出更多的愛；單身者在社交活動中大有收穫。

事業運：★★★☆☆

平順安穩的一天，多留意傳播媒體、資訊來源，有機會獲得不錯的商機。

財運：★★☆☆☆

莫讓他人知道你有私房錢，自可避免不必要的紛爭。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00萊姆黃

開運方位：西北方向

金牛座

人緣頗旺的一天。

整體運：★★★★☆

和好久未見的朋友街頭相遇讓你開心不已，相互談論近況之時不要忘記留下通訊方式；在商場購買一大堆東西後，有機會參加抽獎活動贏取禮品；同事的邀請不要拒絕，這是建立革命情誼的好機會。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會有一場轟轟烈烈的戀愛上演哦。

事業運：★★★★☆

靈感不斷、創意十足，很適合創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

財運：★★★☆☆

財運普通，如若不勤勉自律、太過隨性，容易加快錢財的流失。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00古銅青

開運方位：正東方向

雙子座

晚上會有意料之外的事情發生。

整體運：★★★☆☆

先前的計劃有被延期的狀況，以應對突發狀況。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何建議。

愛情運：★★★☆☆

夫妻間的感情不太穩定，應注意溝通，以免影響工作；單身者有機會結識活潑開朗的異性。

事業運：★★★☆☆

運勢向好的一面發展，凡事平順進行，可適當做些規劃方面的事情。

財運：★★★☆☆

與其和同行競爭，不如攜手合作，謀得共贏。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00石榴紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

加足馬力，趁機學習。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你談得來的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的頭腦顯得特別的靈活，有助於作業較快的完成。

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，單身者懷著愉快的心情去接近身邊的異性，可提高戀愛的成功率唷！

事業運：★★★☆☆

對剌激性強、有挑戰性的事物感興趣，還會有一些出人意料的創舉或想法哦！

財運：★★★☆☆

對於個人財產警惕性較高，不會讓財產流失於無形中。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00碧空藍

開運方位：正東方向

獅子座

閱讀也是種享受。

整體運：★★★★☆

愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。

愛情運：★★★★☆

戀情有變數時，回憶從前甜蜜的誓言與美好的時光，多用心交流，心境就會變得明朗！

事業運：★★★★☆

苦盡甘來的一天，幸運女神向你露出了燦爛的微笑，要把握機會將所有難關一次解決。

財運：★★★☆☆

財運一般，能夠做到分析情勢，冷靜對待。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00桐花白

開運方位：正北方向

處女座

今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。

整體運：★★★☆☆

展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多與異性接觸的機會，有利交友、戀愛；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。

事業運：★★★☆☆

需要細心處理的事不少，應耐著性子，一件件處理，心急很容易出錯唷！

財運：★★★☆☆

財運一般，別讓你的壞情緒影響了客戶，繼而影響了你的收入。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

天秤座

你選擇快樂你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名地鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣哦，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易因工作的緣故，而結識情投意合的對象，要好好把握！

事業運：★★★★☆

有知名度彰顯的機會，意味著你的言行舉止容易受到關注，凡事宜謹慎行事喔！

財運：★★☆☆☆

不利與異性之間有金錢往來，否則恐因色破財。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00硃砂紅

開運方位：東北方向

天蠍座

總運走勢較平順。

整體運：★★★☆☆

順風順水，即使會犯一些小錯誤，也多能得到大家的諒解和幫助，要記得心存感激。在甜蜜愛情的滋潤下，無端的厭倦和煩惱很容易就煙消雲散。和朋友一起聚會，你的表現雖然會有點慌張，但卻能搏得異性的好感，單身者有不錯的際遇。

愛情運：★★★☆☆

有逢場作戲、拾得新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過於草率容易受到傷害！

事業運：★★★☆☆

有機會表達創見，盡量把你的意思表達清楚，抓住重點說清就好，說得太多效果反而不好。

財運：★★★★☆

積極進取者容易得財神眷顧，進帳可觀。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00大理石灰

開運方位：正南方向

射手座

運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

整體運：★★★☆☆

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！

事業運：★★★☆☆

較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。

財運：★★★☆☆

金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的累積。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00琉璃銀

開運方位：東北方向

摩羯座

精力充沛，很有自信的一天。

整體運：★★★★☆

情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。

事業運：★★★★☆

有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。

財運：★★★☆☆

運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00檸檬綠

開運方位：東南方向

水瓶座

付出多能有所回報。

整體運：★★★☆☆

今天要花很多心思討好戀人，腦細胞損失不少，但能獲得想要的效果，很值得；感情的投資是一筆不小的數目，但這種花費也沒白費，不要太心痛了；心情愉悅，讓你做起事來都感覺輕鬆許多。

愛情運：★★★★☆

已婚者和另一半在忙上忙下的同時，別忘了感謝對方陪你共同努力的辛勞唷！

事業運：★★★☆☆

運勢轉明，可藉機嘗試新的挑戰，改善並擴大人際交往，會有豐厚的回報。

財運：★★☆☆☆

複雜、高難度型的金錢遊戲不太適合在今天玩。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00鉑金灰

開運方位：西北方向

雙魚座

對待他人還是寬容些較好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。

愛情運：★★★☆☆

別給另一半太大的壓力，管得太多反而容易起衝突。給彼此自由發揮的空間，氣氛會更和諧。

事業運：★★★★☆

機會頗多的一天，別擔心做不好，相信自己的能力，把握機會就會有收穫。

財運：★★★★☆

由於外力的介入，在理財策略上需要保守謹慎一些，主要精力放在守成上面。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00薔薇粉

開運方位：正西方向





