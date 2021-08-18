每日星座運勢／巨蟹前期投資見成效 工作充滿挑戰

2021-08-18

牡羊座

注意安全。

整體運：★★☆☆☆

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

愛情運：★★★☆☆

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

事業運：★★★☆☆

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

財運：★★☆☆☆

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00琥珀橙

開運方位：東北方向

金牛座

財運旺盛，回報即在眼前。

整體運：★★★★☆

作為企業上司的你，會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情滿滿，是重溫婚前浪漫的好時機；財運旺盛，股市強勁，已套牢的資金可望解套。

愛情運：★★★★☆

單身者與個性強烈的異性容易來電，讓你頗有新鮮感，可望展開一段異國情緣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，行動力不足，有點怕壓力，做起事情來有點迷糊呢！

財運：★★★☆☆

有正財運。想要得財就得積極地工作，偷懶散慢則與財無緣。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

雙子座

精神恍惚，無法集中精力工作的一天。

整體運：★★★☆☆

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！

事業運：★★☆☆☆

工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的掌握度不夠精準，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。

財運：★★★☆☆

有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00臘梅白

開運方位：東南方向

巨蟹座

愉快的事情接連不斷，笑容特別燦爛。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點暗喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯出你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

愛情運：★★★☆☆

相親相愛的好日子，遇到難題易獲得伴侶的鼎力相助，感情易迅速升溫。

事業運：★★★★★

簽約、談判會一切順利，趕緊把握賺錢的機會吧！

財運：★★★★☆

財運佳，對文藝工作者、SOHO一族特別有利，財力增長快速。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00秋葵綠

開運方位：正南方向

獅子座

思念成為甜蜜的契機。

整體運：★★★☆☆

正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別溫暖。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心裡少了些壓力，做起事來將更輕鬆。

愛情運：★★★☆☆

有什麼要求都可以與另一半商量，悶在心裡會很難受唷！

事業運：★★☆☆☆

除了睡覺，幾乎所有的時間都要貢獻給工作，任務和問題接二連三的來，想躲都躲不了，請務必分清輕重緩急。

財運：★★★★☆

金錢進出量頗大，雖有小額虧損，但總體而言還算收入不錯，要多多加油！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

處女座

享受平靜日子帶來的快樂。

整體運：★★★★☆

熱戀雖已成過往，但彼此的依賴越顯得強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過人的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。有趣的娛樂節目，是讓身心放鬆的好方法。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷呢！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，適合將人脈資源重新整合，以助日後的事業發展。

財運：★★★★☆

財運不錯，可以小額投資。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

天秤座

正是修煉心性的好日子。

整體運：★★☆☆☆

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可蠻不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻雙方適合獨處，給彼此一些思考的空間，長時間黏在一起容易鬥嘴。

事業運：★★☆☆☆

注意調整好心態，千萬別讓壞情緒影響工作。

財運：★★★☆☆

慾念多多，物質需求強烈。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00玳瑁棕

開運方位：正西方向

天蠍座

誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

整體運：★★★★☆

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

愛情運：★★★☆☆

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情更好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，增添一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。

財運：★★★★☆

有彰顯才華的機會，不但有利求名，還有機會帶來財富，是個名利雙收的一天！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00玉髓紅

開運方位：正西方向

射手座

工作情緒起伏不斷。

整體運：★★★☆☆

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

愛情運：★★★★☆

單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。

事業運：★★★☆☆

重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業上需要一些新挑戰或新事物來進行調劑。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁著今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00蘭花紫

開運方位：西南方向

摩羯座

今天不宜行動，以靜制動為上策。

整體運：★☆☆☆☆

今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法，想法、意見要獲得上司認同頗為費勁。

愛情運：★☆☆☆☆

今日你處理疑難雜症的能力較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯、息事寧人比較要緊。

事業運：★★★☆☆

工作方面運勢平穩，也有晉升的機會，不過，也容易招人眼紅，要注意處理好人際關係。

財運：★☆☆☆☆

金錢上不太如意，得失心重，不要輕易嘗試高風險的金錢活動。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00硃砂紅

開運方位：正東方向

水瓶座

保持良好的精神狀態。

整體運：★★☆☆☆

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯；遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，將會埋下隱患；不注重飲食，吃刺激性食物，易引起胃病發作。

愛情運：★★★☆☆

有機會參加聚會或舞會，單身者結識不少異性，有意者可挑選戀愛對象！

事業運：★★☆☆☆

待人處事態度上需謹慎冷靜，工作上調整好情緒，與合作對象的互動才會順暢。

財運：★★☆☆☆

遊走法律邊緣者，稍有不慎，恐因財起紛爭或官非纏身。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

雙魚座

運勢平順，態度將決定今天的收獲。

整體運：★★★☆☆

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。

事業運：★★★☆☆

會遇到一些較棘手的事情，但你能充分利用人際關係來解決，也多能平順過關。

財運：★★☆☆☆

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不突出！心情不佳時，不妨花錢享受買快樂。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00睡蓮紫

開運方位：正東方向





