每日星座運勢／獅子心力宜放在理財 財務重新規劃

2021-08-16

牡羊座

心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離哦！

整體運：★★★★★

陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕哦！貴人運較強，出門辦事易得到他人幫助而順利完成，可別忘記了感恩致謝！買本時尚雜誌看看，能夠多了解一些外界資訊。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝、玩樂一番。

事業運：★★★★☆

今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力，勇敢的面對突發狀況，你才會有意外的收穫。

財運：★★★★☆

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢，可能需要頻繁的與人接觸、交際應酬。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00萊姆黃

開運方位：正東方向

金牛座

自娛自樂也很充實。

整體運：★★★☆☆

單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此栽觔斗。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！

事業運：★★★★★

今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是呢，今天八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！

財運：★★★☆☆

財運一般，投資上你有認賠的肚量，投資上也要多注意。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00和闐玉白

開運方位：正西方向

雙子座

運勢不錯的一天。

整體運：★★★★☆

今天精神不錯，工作上會做出不錯的成績，得到上級的嘉獎。感情上不需要花言巧語，不需要金銀財寶，一個微笑或一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。傍晚與伴侶恬然漫步，體驗一下寧靜的滋味。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天。不管有沒有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★★★

事業運相當旺，在競爭努力中可以得到應得的報酬，特別有利於業務工作者。

財運：★★★☆☆

錢財進出較頻繁。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00夕陽橙

開運方位：正東方向

巨蟹座

多點愛心，多點用心。

整體運：★★★☆☆

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收獲；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

愛情運：★★★★☆

單身者有戀愛機會，但在表白時應注意對方的情緒，太過急切容易把對方嚇跑唷！

事業運：★★★☆☆

運勢平平，工作較忙碌，一切聽上司的指令行事就好，提意見時注意場合。

財運：★★★★☆

財運佳，顯得能說會道，或是與客戶商談合作事宜，多能如願以償。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

獅子座

情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

整體運：★★★☆☆

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新規劃一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。

愛情運：★★★☆☆

有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！

事業運：★★★★☆

在減少衝動、三思而行方面再加把勁，更能贏得大家的青睞，得到助力。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定的一天。容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00芥末黃

開運方位：正北方向

處女座

情緒不穩，工作易走神。

整體運：★★☆☆☆

今天易沉浸在玩樂當中，難收心投入工作，若不能及時調整情緒，將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對另一半的生活行蹤很感興趣，小心對方生氣；單身者易從朋友口中獲得愛情建議。

事業運：★★☆☆☆

一大堆繁瑣的事情讓你忙得暈頭轉向，趕緊讓自己冷靜下來，避免情緒惡化。

財運：★★☆☆☆

在錢財上別投機，易被騙。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00芒果黃

開運方位：正西方向

天秤座

順心順意的一天。

整體運：★★★★☆

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

愛情運：★★★☆☆

身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。

事業運：★★★★★

今日是個挑戰的日子，想必是忙碌異常，有伸展不開的跡象；不過，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

財運：★★★★☆

有閒錢不妨添購一些新傢俱，好好佈置一番！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00蘭花紫

開運方位：東北方向

天蠍座

情緒溫和，待人謙虛有禮。

整體運：★★★☆☆

今天特別喜歡與異性接觸，單身者顯得主動，心意滿滿的表白能很快打動對方的心。偏財運佳，有機會獲得貴人的資助，資金周轉順暢。工作上能保證進度，若想更上一層樓，還需積極拓展。

愛情運：★★★★☆

你很想得到對方的關心，但很難把要求說出口，會在背後默默為對方付出。

事業運：★★☆☆☆

工作懶散，小心渾水摸魚被上司抓個正著。勤勤懇懇、埋頭苦幹者反而易有收穫。

財運：★★★☆☆

要務實一點的過日子，進行知識投資。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

射手座

異性緣佳，充滿激情的一天。

整體運：★★★★☆

熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，可多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算分配，以免透支。

愛情運：★★★★☆

已婚者容易感受到另一半的關愛，工作的疲累可經由伴侶的擁抱得到抒解與慰藉。

事業運：★★★☆☆

一分耕耘一分收穫，別想不勞而獲。老老實實把份內事做好，別分心。

財運：★★★☆☆

購物時，別貪圖小便宜！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00葡萄紫

開運方位：正東方向

摩羯座

處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

整體運：★★☆☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

感情較平淡，另一半在工作上可能會遇到煩心事，你不妨多關心對方，給他鼓勵。

事業運：★★★★☆

運勢大好，有利在外辦事，貴人運超強，雖然需四處奔忙，但工作能獲得正面進展。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，對於樂透之事別太投入，小心得不償失！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00深海藍

開運方位：西南方向

水瓶座

多份警惕心。

整體運：★☆☆☆☆

太想在戀人面前表現，但不去瞭解對方的喜好，反而容易弄巧成拙；投資缺乏主見，小心遭小人利用；找到適合自己的工作方法，能讓你工作起來順順利利。

愛情運：★☆☆☆☆

有伴侶者應與異性保持距離，一不小心就容易擦槍走火；單身者有桃花，但多止於友情。

事業運：★★★☆☆

爭強好勝的一面突顯，若將這樣的心理轉化為賭氣行為，那麼只會扭曲你的競爭觀念，使你遭受挫折。

財運：★☆☆☆☆

財運較背的一天，不利於金錢投資，尤其是股票族更要謹慎。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00白鋼銀

開運方位：東南方向

雙魚座

應避免和對手的硬拚。

整體運：★★☆☆☆

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

愛情運：★★☆☆☆

對愛人顯得挑剔，總希望對方能按照你的意願行事，這未免太主觀，要多為對方著想唷！

事業運：★★★☆☆

心情起伏不定，遇到複雜點的任務就讓你感到特別煩心，並容易對現有的工作產生不滿。

財運：★★☆☆☆

財運呈現起伏狀，謹慎投資。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00玫瑰紅

開運方位：正西方向





