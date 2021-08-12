背後隱藏著含意！12星座遲遲「已讀不回」的原因

我們都知道，現代人談戀愛並不是那種無腦暴衝，而是帶有某種攻防意味的頭腦戰。傳訊息給曖昧對象要有心機，但很多人常拿捏不住「傳訊息」與「回訊息」的頻率。面對喜歡的人，就算隔著螢幕還是會感到緊張，不知道要傳什麼給對方，是吧？尤其是生活忙碌的現代人，大多都喜歡用 Line 與臉書來和親朋好友聯繫感情，而許多猜疑與齬齟就由此而生。喜歡的人這樣傳是什麼意思？他為何一直不回訊息？

慢回的牡羊座：可能正忙於工作

牡羊座有高度的容忍性，也有不畏艱辛的意志力以及鬥爭本能。他們心中一旦有了理想，必能排除萬難，勇往直前。在新的環境下，能發揮拓荒者的精神，帶頭領軍，開創新機，頗有領導者的風範。同時，也有侵略的一面，最大的快樂是排除萬難讓艱難的事情進入軌道。他們對愛情的要求，其實是嚴格的，渴望一段純潔的戀情，希望對方把自己視為唯一，看似成熟的他卻又想談一場幼稚的戀愛。倘若你正聊天的曖昧對象是白羊座，他遲遲不回不一定是因為他對你沒有興趣，只是他們正專注於工作上，忙到無法立即回覆。

慢回的金牛座：找不到有趣的回答

金牛座個性溫和又堅實，性情沈著而踏實。對事物雖然猶豫不定，但是一旦決定下來，就能以堅忍不拔的精神，執著向前。忍耐力強，行事慎重，但也有頑固的一面。受人之託必能忠人之事，絕不會中途放棄。占有欲強，比較追求物質上的滿足，而且堅持事物的完美度，是一個藝術設計及園藝方面非常有才氣的人。金牛在培養一段親密關係需要時間，他不是急性子，喜歡不疾不徐地傳遞自己內心的真實情感。倘若你正聊天的曖昧對象是金牛座，他遲遲不回的原因，不一定是他對你沒意思，可能只是他還沒想好回覆的答案，希望把每一次的對話視為更靠近彼此的方式喔。

慢回的雙子座：忙著跟親朋好友相聚

雙子座個性敏銳又快捷。有強烈的好奇心和求知慾，對於新觀念和新流行的感觸十分敏銳。聰明機智，有辯才，是一個謀略家和演說家。遇事都能妥善對座，冷靜觀察，果敢而有擔當。而且常會有一些突發奇想的點子，有大膽假設，小心求證的個性。雙子是出了名的愛社交，只要有他們在的場合氣氛都會歡樂十足。在確認一段關係以前，他們喜歡把朋友看得很重要，所以在曖昧階段時，你發現他回覆的速度比較慢，很可能只是因為他正在和好朋友聚會聊天，希望能在關係間達到平衡，不願失去任何一方。

慢回的巨蟹座：或許只是欲擒故縱

巨蟹座感情豐富，對事物的感受性強。對外親和謙恭，頗有公眾意識，但是對內則有強烈的防衛本能，不願私生活受到于擾。大體上是一個溫和內向的人，但是絕不向惡勢力低頭。熱心參加愛家、愛鄉、愛民的團體，自我意識很強，尊敬能夠保護自己立場的人，帶有懷舊的心情，是一個十分傳統的人。此外巨蟹座經常給人一種愛家的形象，但內心深處經常有很多的小劇場。倘若你正聊天的曖昧者是巨蟹座，他總是慢回你的訊息，不代表他對你興致缺缺，很可能只是想要看你對他是否是真的有意思，看似欲情故縱的手段，其實是想更加確定你是他想要的那個對象。

慢回的獅子座：愛面子而採取被動

獅子座為人正直，頗具威嚴。喜歡以自己的魅力和才能開創出一片天地，並熱衷於權力地位。處事物時採用光明磊落全力以赴的做法，厭惡卑劣的小人行徑。有演戲的才華，對自己充滿自信，近乎自戀。另一方面，由於心胸寬大，自能吸引群眾。不過，容易被自己的情緒左右，經常覺得孤獨。大獅子喜歡一個人的模式經常是採取「被動」的方式，或許，這跟他「愛面子」有關。在曖昧期間，獅子座多半不會主動邀約對方出去，也不主動跟你聊天，甚至連回訊息的速度都回慢了，但這不代表不在意你，只是他想更加確認你對他是不是真的有心而已。

慢回的處女座：改改刪刪難以確認

處女座為人勤勉，一絲不苟，喜歡接觸社會，行事採取合理主義，是一個對社會頗有貢獻的人。對人體貼入微，做起事來也有大將之風，但是有時過於小心，反而無法掌握大綱，不過大體上作是一個有計畫和實務能大的人，而且一向本著良心做事。在個性上思慮較多，富於批判精神，容易成為鋒利的評論家。有濃厚的道德觀念。處女們多半是心思細膩的，他們希望自己可以找到一段穩定的關係，而非只是談一場速食感情。倘若你正聊天的曖昧對象是處女座，他經常慢回你的訊息，不一定是因為他不喜歡你，而是他正在跟內心的細節天使拔河，打了又刪，刪了又打，思索完美的答案。

慢回的天秤座：避免給你錯誤的想像

天秤座個性穩健而理智。有優秀的平衡感和公正的判斷力，善於協調，在相反的意見中往往能擔負起調停的責任。凡事講求邏輯和策略，絕對不以暴力解決事情，而是以巧妙的手腕，在對等的權利和利害中找出平衡點。懮柔而不寡斷，八面玲瓏，頗有社交才華，容易博得在上位者的眷顧和禮遇。天秤們在處理愛情的部分其實是很直接的，雖然他們不喜歡一個人的生活，但對於不中意的人，他們也會選擇直接冷漠處理。倘若你正聊天的曖昧對象是天秤座，他經常慢回，甚至早上就傳了，他卻晚上才回覆，那其實也是他婉拒你的方式，不願製造誤會。

慢回的天蠍座：可能無法使用手機

天蠍座個性深沉極端。有足夠的精力和膽識，不懼艱難。觀察力敏銳，經常能夠洞悉事情的真相，對事物也有獨到的見解。行事時，採用完全的破壞和創新方式，充滿神祕的色彩。從無害人之心，但是人若負我，則會反擊報復對方，採取適當的回應手段。對精神和物質的要不懈，對愛恨的反應，十分強烈。天蠍們對愛情很嚮往，其實都帶著嚴格的標準去檢視對方，他想要一段忠誠的戀情，而不要短暫的戀情。如果他回慢你的訊息，不一定是他不想理你，而是他正忙於其他事情，天蠍座喜歡投入在某一件事情當中，回過頭才發現，手機裡多了好多未讀訊息。

慢回的射手座：較為喜歡當面聊天

射手座個性率直而開朗，對正義和真理抱持著極高的期許，希望自己能有多於常人的知識和經驗。注重精神生活，喜好哲學性的思想，熱衷於遠在個人之上的全人類福社及世界性的進步，但是容易流於鬆散的樂觀主義。大膽而富冒除精神，熱愛自由，無論在何種環境下都希望保持精神與行動的獨立。射手座也是愛好自由的星座，他們喜歡無拘無束的生活，不想被任何一方控制。在確定關係以前，射手座還是會習慣以我行我素的方式，去過自己中意的生活，不會時時刻刻拿著手機找話題聊天，而是好好地享受生活，比起訊息，他更喜歡和你面對面溝通。

慢回的魔羯座：正在醞釀曖昧心緒

魔羯座充滿智慧，思緒周密。有高度的耐力，在嚴苛的現實環境下仍然能夠耐心等待。為了使計畫周全，可以熬過漫長艱辛的準備時期，絕不鬆懈。思想深沉，熟知人間之事。或許行動不夠敏捷，但是一定會持之以恆。個性嚴謹踏實，容易孤獨。從不掩飾利己之心，但是大致上仍能獲得上位者的信賴，也頗具社會使命感，而且懂得驅吉避凶，為自己規畫出一個立身處世的藍圖。在麵包和愛情之間，魔羯會務實地先選麵包，不是因為不相信戀情，而是美好的愛情需要一定的經濟基礎。倘若你發現摩羯座總是慢回你，很可能只是他對你的感情尚未如你濃烈，需要慢慢地培養、付出時間。

慢回的水瓶座：不願展現得太明顯

水瓶座個性獨立而執著。經常有一些激進、革新式的見地，屬於新時代的人物，有豐富的同胞愛和民主意識，能夠打破社會階級和人種的差異，培育真正的友情。對於一些既成的觀念，為了忠於自的信念，會激動地試圖抵抗。這種類型的人，經常見於為了達成共同目的面結朋組黨，發起運動的人。當水瓶喜歡一個人時，反而越容易把那一個人推開，甚至轉身就逃走。可能，是這樣矛盾的心態，讓他在回覆曖昧對象的訊息時，總是一拖再拖，深怕自己表現得太明顯，又怕自己表現得太過冷漠，經常在兩者之間徘徊懊惱，想到最後很容易就忘了要回應。

慢回的雙魚座：熱衷於與別人談天中

雙魚座才華洋溢，喜歡幻想。依賴心強，能適應不同的環境和立場。有豐富的創造能力和藝術才華，沉溺於詩般的情節和夢想，認為真正的幸福是身靈合的世界。選擇遠離俗世的生活，在物質上不會有太大的成就。富於同情，有犧牲自我的精神，尤其同情社會上的弱者和不幸的人。雙魚座非常重視周遭的朋友，很容易和朋友一聊天就忘了時間的人，甚至還可以同時和很多對象一起聊天。如果你正在曖昧的對象是雙魚座，他經常慢回你，不見得是他不喜歡你，很可能是他和其他朋友在聊天，看起來對很多朋友很好，其實對你卻不太一樣。

本文由塔羅筆記授權提供，未經同意禁止轉載。