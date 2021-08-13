小孟塔羅：七夕情人節來了！想脫單嗎？測你如何吸引異性？

在動物界，雄性在求偶時會使出渾身解數，只為了吸引雌性動物的青睞，像是孔雀開屏、雀鳥啼叫、蝴蝶飛舞等等。人為萬物之靈自然有更多的方式，你若感嘆自己為何還是孤身一人，很有可能是你不夠瞭解自己，所以還未找到正確的突破口。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！如何吸引異性？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：James Battersby(WINTER WAITE TAROT)

A：增加自身魅力(戀人牌正位)

牌面的男子看著眼前的女子，女子則望向天空的大天使。

A：增加自身魅力(戀人牌正位)

這張牌表示你要加強外在魅力。也許可以先從體態著手，男生有胸腹肌穿衣會挺，女生有細腰平腹穿衣顯瘦，便能散發吸引人的荷爾蒙。男生在髮型、女生在妝容，加上適合自己的衣著搭配，便能如虎添翼魅力加倍囉！小孟老師在此提醒你，第一印象往往就分出勝負了。

B：尋求戀愛媒合(錢幣十正位)

牌面的老翁頭戴紅色聖誕帽，家人在門外聖誕樹旁玩雪。

B：尋求戀愛媒合(錢幣十正位)

這張牌表示你需要戀愛顧問。無論要尋求戀愛仲介專人指引，還是參加聯誼活動認識新朋友，甚至是透過網路交友app都可以。你並非自帶桃花的體質，萬一生活圈又固定的話，就必須直搗黃龍積極面對。小孟老師在此提醒你，當你擴大自身交友圈後，後續就不會那麼困難了。

C：展現柔軟一面(寶劍三正位)

牌面的愛心被三把劍插入，飄雪把心與寶劍都結成霜了。

C：展現柔軟一面(寶劍三正位)

這張牌表示你不喜歡麻煩別人。因此會不自覺養成獨立自主，不喜歡麻煩別人的性格。當然這樣沒什麼不好，只是感情需要雙方交流來增溫，獨立會讓對方沒有融入的空間。因此，你要適時展現出柔弱，需要對方的那一面才好。小孟老師在此提醒你，人對柔弱的動物會很自然想親近。

D：像太陽般暖心(吊人牌正位)

牌面的男子腳被倒吊在樹上，他的頭部散發出白色的光暈。

D：像太陽般暖心(吊人牌正位)

這張牌表示給予溫暖能感化對方。平時可以多展現出同理心，以及正向鼓勵的那一面。就像人都喜歡接觸光明，當你散發如同太陽般的暖度，便會讓人不自覺想要靠近，然而當對方心裡有煩惱時，你就會像雪中送炭的重要。小孟老師在此提醒你，溫暖跟工具人是不同的唷！

E：從做朋友開始(聖杯六正位)

牌面四周裝飾五盆聖誕紅植裁，男孩將手上的花送給女孩。

E：從做朋友開始(聖杯六正位)

這張牌表示你需要跟對方慢慢來。主動積極示愛可能會嚇到對方，甚至會讓對方誤會你很隨便。因此，最好跟像結交普通朋友般，一點一滴漸進式的深入。對方會在自然的互動下，看見你的優點而日久生情。小孟老師在此提醒你，戲棚腳站久就是你的了。