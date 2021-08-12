2個好運時段別錯過！威力彩飆15億 命理師揭「中獎率最高4星座」

威力彩頭獎仍未開出，創下連38摃記錄，預估今晚開獎的威力彩頭獎上看15億元，成為今年最高獎金。台彩表示，連摃期數為2007年(第三屆)以來排名第5，也是2014年(第四屆)以來第7高。

清水孟國際塔羅小孟老師幫大家整理了「中獎機率」最高4大星座，另外還有今日開運生肖、今日開財運方位、開運時辰，小孟老師也替別提醒，命中有福報再搭配所講才會中大獎，民眾可以試試看手氣。

Top4：獅子座

太陽仍舊駐守獅子座的本命宮位，顯示獅子座財水充沛，財富能量旺到爆表，建議下注前冥想紅色的花朵或火羅果，或吃個紅色食物再到投注下注，說不定會有好事發生。

Top3：金牛座

天王星加速進入金牛座的本命宮，加上金星入偏財宮顯示金牛座在偏財運方面能一飛沖天，建議下注前可以吃荷包蛋或者吃個白色水煮蛋，因為金星是蛋白色，吃完之後就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top2：巨蠍座

太陽攏照巨蟹座的財帛投資宮位，顯示巨蟹座財運被受加持在選號以及挑選號碼時更加有靈感，太陽攏照財帛宮也象徵金黃色，建議多穿金色衣服，能引進財運來引進自身財氣。

Top1：處女座

處女座受到水星，金星，火星，加速移入處女座的元辰本命宮，三星匯聚互相照耀處女的財寶庫，小孟老師建議你們下注前用紅包袋畫上三個星星，然後在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量能吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

今日好運生肖：

兔.虎.蛇.龍

開運財神方位：

正南

（建議尋找住家或辦公室南方的投注站來下注）

好運時辰：

早上07：00-13：00

傍晚17：00-19：00