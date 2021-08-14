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心測：單身必測！哪一型的情人最適合你？

聯合新聞網 / 科技紫微網
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【文‧科技紫微網

　

七夕情人節即將到來，單身的你是否憧憬一段美好的戀情呢？牛郎和織女選擇了對方，深情專一，久久不變。而你該找哪一型的情人，才真正適合你？趕快跟著科技紫微網一起測算！

　

選出你最喜歡的一幅圖：

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結果分析：

　

選1

適合你的情人類型：居家型

春天的陽光喚醒大地，反映你內心深處憧憬溫暖、渴望安穩。所以你適合樂觀的居家型情人，他能帶動你對生活的熱愛。兩人相處的過程中，他個性中的溫暖，可以掃除你在感情裡的不安全感，讓你那顆疲倦的心找到避風港。

　

選2

適合你的情人類型：浪漫型

夏天的海邊是旅遊勝地，也是約會的好地方，令人想起沙灘上求婚的浪漫舉動。可以說，充滿藝術氣質的浪漫型對象正是和你志同道合的一對。他不但能滿足你骨子裡對浪漫的渴求，你們還能快速建立默契，交換只有兩人才懂的話題，並不斷突破戀愛難題的屏障，使你們的感情不斷升溫。

　

選3

適合你的情人類型：守護型

秋天的蕭瑟象徵著分離，但你面前卻有一個不離不棄的身影。這反映出你骨子裡的孤寂感，因此你適合找守護型的情人。他不一定要多麼活潑或熱情，但一定要細膩敏感，能讀出你的情緒，治癒你內心的傷口。你們的個性是互補的，他默默付出，你瀟灑俐落，彼此獨立，又互相需要。

　

選4

適合你的情人類型：事業型

冬天的靜謐與冷酷，說明著你並不多麼渴求甜蜜的戀愛，反而是能在職場上、財力上擁有一席之地的對象更能激發你的鬥志，那就找一個引領你成長的事業型情人吧！他的專業魅力能讓你崇拜，相處的過程中又能交流切磋，感情升溫的同時，事業、財富也都被你們聯手掌握，可說是一舉數得啊！

　

一年之中，牛郎跟織女只有一天能用來維繫情感，渴望愛情的你，比牛郎織女有更多的時間可以擴大生活圈，尋找你的真命對象。所以千萬不要太早放棄喔！

　

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