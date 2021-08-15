殺破狼周運勢／天蠍對象現驚人秘密 水瓶經濟狀況吃緊

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星脫離不良相位的影響，工作量變多，偶而還需要加班，收入也隨著增加，脫離好一陣子經濟拮据的窘境。某些白羊座則是理財有道，開銷減輕了許多。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到滿月的影響，同時金星進入感情宮位，結束曖昧不明的情感關係，作出抉擇，與體貼穩定的對象認真交往。某些白羊座會封鎖掉一些煩人的爛桃花，感覺心情清爽許多。

本週須注意的部分

工作運方面，火星、水星齊聚在工作宮位，水星受到海王星影響，過了好一陣的悠閒日子，最近工作開始進入繁忙狀態，每天都要加班，睡眠不足，精神負擔增加。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，與木星合相，某個滿滿負能量的朋友影響到你的生活了，老是找人吐苦水，自己卻不好好釐清問題，決定暫時封鎖對方，讓他自己反省。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在志業宮位，與木星合相，會卸下一個任務或是職務，暫時休養生息一陣子，或是跳槽到更具挑戰性的工作領域。某些金牛座則可能離職，專心經營小有成果的事業。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星與在人際關係宮位的海王星有良好連結，在外地生活、唸書、工作、外派的金牛座，受惠於許多當地人的幫助，交到許多異國的朋友。某些金牛座則是與海外人士在社群軟體上交流。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的水星與火星呈現合相，受到海王星的影響，戀情會受到有心人士的介入與破壞，關係受到考驗。某些金牛座容易空虛寂寞覺得冷，容易嘗試一夜情滿足情慾，卻因此惹上爛桃花。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到滿月的影響，工作過於忙碌，家中無暇打掃與清理，居住環境十分凌亂。某些金牛座事業與家庭蠟燭兩頭燒，無法兼顧，工作會暫時停擺，好照顧家人。

雙子座：

整體運勢

感情運佳，金星進入戀愛宮位，喜歡的人在此時會對你表示好感，雙方很快就決定交往。某些雙子座則是突然煞到某個對象，會是讓你想談戀愛的天菜，也可能迷上偶像明星或是可愛的毛小孩。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，與木星合相，論文或作業終於完成，順利交付，並領到畢業證書或是學業認證。正要升學的雙子座，選填志願塵埃落定，會進入理想的學校與科系就讀。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的太陽受到滿月與木星的影響，賴以為生的交通工具在此時報廢，必須要換新車了。此時也要當心與人發生行車糾紛，或是容易被開罰單，這段時間需特別注意交通安全。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到水星影響，在家工作很容易受到家人、小孩、寵物影響而分心，雖然回到辦公室工作會比較有效率，但最近會希望選擇輕鬆一點的工作方式。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某筆分期付款的債務在此時清償，經濟狀況將輕鬆許多。有投資習慣的巨蟹座，會這這段時間整頓理財工具，將不斷虧損的標的出脫停損。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，與喜歡的人雖然聚少離多，但是小別總是勝新婚，沒有吵架的機會與時間，雙方會很珍惜能相處的時光。單身的巨蟹座異國桃花特別旺盛，常被外國人搭訕。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的火星與水星呈現合相，受到海王星影響，面試新工作會遇到不太正派經營的公司，甚至遇上詐騙集團。工作穩定的巨蟹座，覺得公司外行領導內行，專業受到踐踏，與上司或老闆在技術層面上溝通不良。

交通運方面，在交通宮位的火星與水星呈現合相，交通工具故障頻頻，需要花很多錢維修，開車當心行車糾紛，行車記錄器記得啟動，必要時才能釐清責任。被開罰單的機率也較高，這段時間須特別注意交通安全。

獅子座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的天王星脫離土星的影響，職場裡討厭的同事終於離職，辦公室的氣氛變得十分清爽，某些獅子座與合作夥伴拆夥後，發展更為順利，許多資源都投注在你身上。

旅遊運佳，金星進入旅行宮位，這段時間會有較多時間可以出遠門走走，住在高級的旅館，享受高規格的招待。某些獅子座旅行途中會有令你驚喜的邂逅，或是會遇到名人。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與木星合相。另一半太過任性、情緒化，已經到了你無法忍受的程度，在盛怒之下，容易做出分手的決定。還在曖昧關係中的獅子座，會莫名其妙被對方封鎖，自我感覺會變得很差。

金錢運方面，在金錢宮位的火星與水星受到海王星影響，預期之外的開銷太多，並有大筆的規費需要繳交，這段時間手頭特別緊。當心接到詐騙電話，信用資料千萬不要隨便透露，容易造成財物損失。

處女座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，與木星合相，某個職務或任務在此時卸下，可以稍微喘息，休息一段時日。某些處女座會跳槽到一個待遇較好的單位或公司，新工作的職場氛圍也很融洽。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，相位良好，長時間辛苦工作，累積了許多加班費與業績獎金，手頭較為寬裕，會吃些昂貴的美食，或是買些奢侈品犒賞自己的辛勞。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到命宮的火星與水星影響，正在曖昧的對象始終不能明確定義兩人的關係，感到不愉快，會因此無預警封鎖對方，暫時不想與對方聯絡。

健康運方面，火星與水星合相在命宮，當心血光之災，容易發生意外傷害，留意病毒感染呼吸系統，引發肺炎。滿月發生在健康宮位，與木星合相，注意飲食衛生，吃壞肚子的機率較高。最近身體狀況較差，需特別注意保養。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離不良相位的影響，財務問題會獲得補助或賠償，不再拮据。有投資習慣的天秤座，原本套牢在高點的標的物起死回生，可選在適當的時機出脫，小賺一筆。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，很多的不如意都因為家人的支撐，使你得以喘息。某些天秤座生病的家人身體狀況好轉，情緒也因此放心許多。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與木星合相，發現喜歡的人同時與很多人搞曖昧，決定快刀斬亂麻，封鎖對方與你聯絡的管道。某些天秤座則是因為在情感層面上過於優柔寡斷，遲遲無法做出抉擇，而被分手。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到水星與火星的影響，在職場的工作壓力很大，甚至影響睡眠品質，常常做惡夢，再這麼下去身心靈都要出問題了，因此萌生辭意。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，與木星合相，家庭中麻煩的問題在此時獲得解決，塵埃落定。正在搬家、修繕居住環境的天蠍座在此時可整頓完成，住宅空間煥然一新。

學習運方面，在學習宮位的冥王星相位良好，對於某些新型態的知識與技術十分有興趣，同時可遇到很好的指導老師，會認真學習，直到自己能駕輕就熟為止。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到水星與火星影響，發現曖昧對象已經有穩定的關係，甚至已經結婚，自己竟然是小三，必須放下執著，才不會越陷越深。某些天蠍座同時有兩個曖昧對象，事跡敗露，無法留住任何一人。

工作運方面，在志業宮位的太陽受到滿月與木星的影響，此時正是工作是否能穩固下來的關鍵期，卻可能要長期派駐到外地，放心不下家人，陷入職場與家庭兩難的抉擇。

射手座：

整體運勢

人際關係佳，金星進入人際關係宮位，會有許多朋友或是活動邀約，在各種人脈的牽線下，可獲得更多發展資源，或是一些問題獲得解決。某些射手座則是會收到朋友餽贈的伴手禮，心情感到愉快。

感情運方面，金星進入人際關係宮位，單身的射手座會在許多活動上結識有好感的對象，並交換聯絡方式。滿月與木星合相在傳播宮位，會與網戀很久的人見面，但見面後可能會頗為失望。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星與火星呈現合相，受到家宅宮位的海王星影響，工作非常忙碌，生活步調非常快速，能待在家中的時間非常少，甚至常需要在外地過夜。

溝通運方面，滿月發生在溝通宮位，與木星合相，在網路上發言要特別謹慎，一句無心之語，容易被人放大解釋，使得你的生活遭到非議與困擾。某些射手座無端捲入口舌是非中，必須對爭議做出許多解釋，平息這些紛爭。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，相位良好。會承接一件光鮮亮麗的任務或職務，或是暫時代理主管職，若能表現得宜，日後在職場的升遷，或是待遇都會因此有所改善。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離土星影響，與戀人之間的瓶頸或矛盾終於雨過天晴，兩人和好如初。單身的摩羯座陷入不可思議的戀情中，喜歡的對象可能來自異國。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，與木星合相，一筆分期付款的債務清償完畢，會有報復性消費的行為，花錢較為浪費。有投資習慣的摩羯座，千萬不要炒短線，容易慘賠。

交通運方面，在交通宮位的海王星相位不良，出門到不熟悉的區域，容易迷路，或是找不到停車位，交通工具因為駕駛不慎而損傷，被開罰單的機率也較高，這段時間要特別注意交通安全。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的天王星脫離不良相位的影響，討厭的鄰居終於搬家了，生活清靜許多，某些水瓶座搬出家庭生活，感覺很自由，很多事情可隨心所欲。

學業運方面，金星進入學業宮位，會獲得到海外交換學生或是短期留學的機會，此時正準備動身出發。正要升學的水瓶座，可如願進入自己理想的學校與科系，目前會對於新學期有很多期許。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，與木星合相，與戀愛對象正在鬧彆扭，會暫時封鎖溝通的管道，不接電話，不讀訊息，反而使得不愉快更為擴大，此時分手的機率較高，處理情感問題須務實理性。

金錢運方面，在財務宮位的水星與火星呈現合相，受到海王星影響，預期外的支出太多，月底經濟狀況吃緊，需省吃儉用過日子。有投資習慣的水瓶座，不要沈迷於金錢遊戲，炒短線可能瞬間負債累累。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，偏財運佳，可買彩券試試手氣，購物也會因為特殊的活動，以划算的折扣買到物超所值的東西。有投資習慣的雙魚座，短線會有大筆獲利，但請見好就收。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星脫離不良相位的影響，不論是工作因素，或是受到朋友邀約，會突然地決定一個旅遊行程，一掃長期不能出門的陰霾，盡情遊覽當地風光。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星與火星受到命宮的海王星影響，對另一半交代的事情漫不經心，丟三落四，惹得對方生氣，甚至因此對你冷戰，此時會感到有點委屈。

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月的影響，對於目前的工作感到厭倦，會想辭職，或是休個長假。某些雙魚座則可能因為不景氣，被公司裁員，或是縮編部門，轉調到別的單位去。

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