快訊

勞動權益未解決？疫情降級後 她給醫護人員的一封信

好消息！ 我國自購52萬劑AZ疫苗 華航15：40運抵桃機

渣情人別惹他們！「3星座」一定加倍奉還

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

發現另一半出軌，你會怎麼辦？有人會原諒對方，有人會責怪自己，不過某些星座可會選擇反擊喔！這些人的眼裡容不下一粒沙，奉勸渣情人最好不要招惹他們。接下來，科技紫微網就來揭曉這些星座的真面目。

　

獅子座

為什麼說獅子座狠起來令人害怕呢？這是因為他們會為了維護自尊心、捍衛內心世界的秩序，把一切理智拋諸腦後，來為自己討回公道。獅子座打從骨子裡鄙視一切虛偽的東西，有仇必報、絕不委屈自己，是最貼近他們的「帝王人設」。

一旦發現對方背叛了自己，他們絕對打破砂鍋問到底，把事情完全搞清楚，讓對方無可辯駁。然後他們會報復小三與渣情人，並討回原本屬於自己的東西。就算他們很難過，也會先忍住不發，等一切都處理完以後，再躲起來獨自療傷。

　

摩羯座

由於對待任何事情都秉持理性態度，讓摩羯座不至於因為念及過往的情分而迷失自我。他們非常有原則，感情中一旦被對方觸碰到底線，他們絕不會裝聾作啞，一定會把所有能打臉的東西擺在對方眼前。對方再怎麼懺悔認錯，摩羯照樣理智果敢的轉身離開，絕不拖泥帶水。

很多人認為摩羯座做事一板一眼，似乎太過冷漠無情。卻也是因為這樣的特質，摩羯座在面對情變的時候很能保護自己，該公布、該結算的事情都會冷靜處理，接下來再用規律的生活好好撫平內心的缺口，不讓自己的腳步就此停留不前。

　

天蠍座

天蠍座的報復心赫赫有名，後果不是常人所能承擔的，所以沒事真的不要去惹天蠍座。對天蠍座來說，「背叛」是最不能容忍的事情，他們一定會想辦法讓所有人看清渣情人和小三的真面目，絕不會讓對方好過。

用各種途徑損傷對方的形象，只是復仇的一部分。天蠍座還會暗暗研究渣情人的弱點，包括對方最在乎的事情，然後運用各種手段持續施展破壞力。表面上會有一陣子風平浪靜，等蠍子一出手，那可是天崩地裂，讓對方清楚自己惹到了什麼樣的人。

　

以上這些專剋渣情人的星座，大家都看清楚了嗎？話又說回來，兩個人的感情貴在真心相待，感覺淡了最好能好聚好散，千萬別當渣情人。不幸遇上渣情人的時候也別心軟，顧好自己最重要！

　

【延伸閱讀】

情人似乎變冷淡？塔羅透視真心

招福鑒定！你是他最後的戀人？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座 科技紫微網 出軌

延伸閱讀

嚇不倒！碰到難題最能「處變不驚」 這5大星座心理素質超強

渣夫帶小三回家　《鬼滅》歌姬LiSA「身心俱疲」停工靜養

【8月星座運勢】土象星座：解析處女座、摩羯座、金牛座本月運勢！

最愛演 表面沒事但內心劇場很多的「星座+血型」5大組合

相關新聞

2個好運時段別錯過！威力彩飆15億 命理師揭「中獎率最高4星座」

威力彩頭獎仍未開出，創下連38摃記錄，預估今晚開獎的威力彩頭獎上看15億元，成為今年最高獎金。台彩表示，連摃期數為2007年(第三屆)以來排名第5，也是2014年(第四屆)以來第7高。清水孟國際塔羅小孟老師幫大家整理了「中獎機率」最高4大星座，另外還有今日開運生肖、今日開財運方位、開運時辰，小孟老師也替別提醒，命中有福報再搭配所講才會中大獎，民眾可以試試看手氣。

渣情人別惹他們！「3星座」一定加倍奉還

發現另一半出軌，你會怎麼辦？有人會原諒對方，有人會責怪自己，不過某些星座可會選擇反擊喔！這些人的眼裡容不下一粒沙，奉勸渣情人最好不要招惹他們。接下來，科技紫微網就來揭曉這些星座的真面目。

每日星座運勢／巨蟹助人是強大自己 學會與己相處

2021-08-12 牡羊座 膠著的事情能出現轉圜的餘地。 整體運：★★★★☆ 單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出

他只是想找備胎？盤點5星座的曖昧小手段

大家有沒有感覺到，現代越來越多人喜歡沉浸在曖昧階段中，不喜歡談真正的戀愛？畢竟朦朧的甜蜜特別美好，又可以隨時抽身離開。科技紫微網今天來為大家盤點特別喜歡搞曖昧的星座，並說明一下他們的小手段，如果你遇上了，可要當心啊！

嚇不倒！碰到難題最能「處變不驚」 這5大星座心理素質超強

人生沒有永遠的順境，也沒有永遠的逆境，即所謂「十年河東轉河西，莫笑窮人穿破衣」，若能突破逆境轉順境，代表你的人生將由你自己來掌握。除了靠生活中遇到的經驗來增加實力，還有就是依賴天生的個性，天性樂觀，積極不看悲，笑看一切因難。我們這就來談談，是哪前五名星座？最能臨危不亂，表現鎮定。

測字：呼叫愛情！你的下一段桃花在哪裡？

一段相知相守的愛情，讓多少人為之嚮往，尋尋覓覓，內心卻是冷冷清清，期盼有桃花降臨。那麼，你的下一段桃花會在何時出現？該注意哪些事，才能牢牢抓緊桃花呢？馬上跟著科技紫微網一起來測字占卜！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。