快訊

桃園「野馬男」涉闖紅燈撞飛女騎士 一犯再犯法院押了

生命靈數論斷，你能透過命理改變人生？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

很多人對命理感到好奇，卻一直沒有實際行動。有些人是想了解卻不得其門而入；有些人則認為命理太玄而學不來。我們可以從另外一個角度來看看，你的命中有沒有接觸命理的潛力？能否透過命理改變人生？科技紫微網今天就透過生命靈數來為你分析！

　

你的生命靈數計算方法：

將你的陽曆出生年月日各位數拆開相加，

加到不能再拆，變成個位數為止。

例如1998年12月8日，則為：1+9+9+8+1+2+8=38，

然後3+8=11，1+1=2，生命靈數即為2。

　

結果分析：

　

生命靈數1：

勇於創新，能量強大

生命靈數為1的人獨立、自信，能迅速接受新事物，博學多才，多能從命理學中找到樂趣，並將命理能量與自身的能量磁場結合。接觸命理後，更能發揮優勢，增強耐心與細心的能量，待人處事更圓融，進而獲得更多外力援助。

　

生命靈數2：

聰慧靈巧，感受力強

柔和安靜、注重細節、有著敏銳洞察力與分析的2號生命，有一雙識人的慧眼，心靈手巧，頗能一心多用，具有命理慧根。接觸命理後，更能認清自我、體諒周圍人，並能使內心的能量磁場增強，待人處事更顯自信，人生更加明朗。

　

生命靈數3：

表達力強，創意十足

生命靈數為3的人愛說、愛笑、愛思考，常常有靈感閃現，喜歡探究真相，對於眼睛所見、耳朵所聞均感興趣。接觸學習命理後，更能識別、讀懂人心，思想更有深度，說話也更有藝術，對於增強人際關係有很大幫助。

　

生命靈數4：

看穿真相，追求安全

直覺力與感受力都頗強的生命靈數4者，待人處事有條理，凡事小心翼翼，先觀察後分析，一切以安全為上策。這樣的個性學習命理很容易上手，接觸學習後更能肯定自我，對周圍人也更能感同身受。由本命的沒有安全感逐漸轉變為自備安全感，內心更篤定。

　

生命靈數5：

熱情豪爽，自由自在

5號生命渾身散發著自信光芒，有著極強的表演天賦，極具魄力與勇氣，相信的是「我命由我不由天」。如果能學習一些命理知識，更能看清自我，自信但不自負，信命之後便能逐漸造命，更懂得將心比心，讓自己收放自如，人生有更多可能。

　

生命靈數6：

善解人意，學習力強

生命靈數為6的人有極強的感受力與學習力，對於藝術、心靈類的知識有很強的天賦，學習命理頗具慧根，一點就通。在學習命理後，更能看清並把握人性，且能運用命理工具助人助己。這能讓你更愛自己，同時釋放出更強大的正能量，福澤他人。

　

生命靈數7：

擅長分析，精於研究

7號生命是喜歡探究的人，他不僅相信科學，也對占卜、命理興趣濃厚，凡事愛問「為什麼」，想到、看到任何事物，都希望能把它研究透徹。這股學習的熱情對學習命理很有助益，命理研究可磨練心智，提升智慧，讓人對人生豁然開朗，將越走越順。

　

生命靈數8：

聰穎能幹，權力至上

慾望強烈、堅毅果決、追求成功的8號生命，想憑藉自己的能力實現人生價值，獲取權力與地位。這種目標明確、立場堅定的人，通常不太信命。不過，不信命也是一種迷信。如果能學習一些命理，待人處事就會更柔和，人脈增強，路途也會更平坦。

　

生命靈數9：

富於想像，善於交際

生命靈數為9的人聰明伶俐，頗能隨機應變，心智成熟，喜歡表達，也樂於助人。這樣的個性不但有利學習命理，且多能學以致用。學習之後，不僅能瞭解自我，知命造命，還能成為非常棒的命理諮詢師，開導他人，為人解惑，幫助別人，成就自己。

　

【延伸閱讀】

紫微入門班開課！教你看命盤

誰在默默喜歡你？透過占卜揭曉

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

生命靈數 科技紫微網

延伸閱讀

測字：呼叫愛情！你的下一段桃花在哪裡？

秋天就是轉運天！「3生肖」立秋過後好運將至

想賺快錢！「4生肖」當心被發財機會玩弄？

武財神生日駕到！「4星座」財運亮眼

相關新聞

生命靈數論斷，你能透過命理改變人生？

很多人對命理感到好奇，卻一直沒有實際行動。有些人是想了解卻不得其門而入；有些人則認為命理太玄而學不來。我們可以從另外一個角度來看看，你的命中有沒有接觸命理的潛力？能否透過命理改變人生？科技紫微網今天就透過生命靈數來為你分析！

每日星座運勢／摩羯閱讀藝術類書籍 提升品味話題

2021-08-15 牡羊座 新潮的服飾讓你大出風頭。 整體運：★★★☆☆ 特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一

殺破狼周運勢／天蠍對象現驚人秘密 水瓶經濟狀況吃緊

天蠍座感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到水星與火星影響，發現曖昧對象已經有穩定的關係，甚至已經結婚，自己竟然是小三，必須放下執著，才不會越陷越深。某些天蠍座同時有兩個曖昧對象，事跡敗露，無法留住任何一人。

心測：單身必測！哪一型的情人最適合你？

七夕情人節即將到來，單身的你是否憧憬一段美好的戀情呢？牛郎和織女選擇了對方，深情專一，久久不變。而你該找哪一型的情人，才真正適合你？趕快跟著科技紫微網一起測算！

小孟塔羅：七夕情人節來了！想脫單嗎？測你如何吸引異性？

在動物界，雄性在求偶時會使出渾身解數，只為了吸引雌性動物的青睞，像是孔雀開屏、雀鳥啼叫、蝴蝶飛舞等等。人為萬物之靈自然有更多的方式，你若感嘆自己為何還是孤身一人，很有可能是你不夠瞭解自己，所以還未找到正確的突破口。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！如何吸引異性？

不管多辛苦 「4生肖」還是能存到錢、顧老本

有句話說：「錢是英雄膽」。存夠了錢，才敢做夢，也才有條件圓夢。華人社會多半都有存錢的好習慣，能讓大環境的殺傷力降到最低。在12生肖中，哪些人越苦越懂得存錢，在低潮時還能壯大自己呢？科技紫微網今天帶你一起來看看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。