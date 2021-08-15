生命靈數論斷，你能透過命理改變人生？

【文‧科技紫微網】

很多人對命理感到好奇，卻一直沒有實際行動。有些人是想了解卻不得其門而入；有些人則認為命理太玄而學不來。我們可以從另外一個角度來看看，你的命中有沒有接觸命理的潛力？能否透過命理改變人生？科技紫微網今天就透過生命靈數來為你分析！

你的生命靈數計算方法：

將你的陽曆出生年月日各位數拆開相加，

加到不能再拆，變成個位數為止。

例如1998年12月8日，則為：1+9+9+8+1+2+8=38，

然後3+8=11，1+1=2，生命靈數即為2。

結果分析：

生命靈數1：

勇於創新，能量強大

生命靈數為1的人獨立、自信，能迅速接受新事物，博學多才，多能從命理學中找到樂趣，並將命理能量與自身的能量磁場結合。接觸命理後，更能發揮優勢，增強耐心與細心的能量，待人處事更圓融，進而獲得更多外力援助。

生命靈數2：

聰慧靈巧，感受力強

柔和安靜、注重細節、有著敏銳洞察力與分析的2號生命，有一雙識人的慧眼，心靈手巧，頗能一心多用，具有命理慧根。接觸命理後，更能認清自我、體諒周圍人，並能使內心的能量磁場增強，待人處事更顯自信，人生更加明朗。

生命靈數3：

表達力強，創意十足

生命靈數為3的人愛說、愛笑、愛思考，常常有靈感閃現，喜歡探究真相，對於眼睛所見、耳朵所聞均感興趣。接觸學習命理後，更能識別、讀懂人心，思想更有深度，說話也更有藝術，對於增強人際關係有很大幫助。

生命靈數4：

看穿真相，追求安全

直覺力與感受力都頗強的生命靈數4者，待人處事有條理，凡事小心翼翼，先觀察後分析，一切以安全為上策。這樣的個性學習命理很容易上手，接觸學習後更能肯定自我，對周圍人也更能感同身受。由本命的沒有安全感逐漸轉變為自備安全感，內心更篤定。

生命靈數5：

熱情豪爽，自由自在

5號生命渾身散發著自信光芒，有著極強的表演天賦，極具魄力與勇氣，相信的是「我命由我不由天」。如果能學習一些命理知識，更能看清自我，自信但不自負，信命之後便能逐漸造命，更懂得將心比心，讓自己收放自如，人生有更多可能。

生命靈數6：

善解人意，學習力強

生命靈數為6的人有極強的感受力與學習力，對於藝術、心靈類的知識有很強的天賦，學習命理頗具慧根，一點就通。在學習命理後，更能看清並把握人性，且能運用命理工具助人助己。這能讓你更愛自己，同時釋放出更強大的正能量，福澤他人。

生命靈數7：

擅長分析，精於研究

7號生命是喜歡探究的人，他不僅相信科學，也對占卜、命理興趣濃厚，凡事愛問「為什麼」，想到、看到任何事物，都希望能把它研究透徹。這股學習的熱情對學習命理很有助益，命理研究可磨練心智，提升智慧，讓人對人生豁然開朗，將越走越順。

生命靈數8：

聰穎能幹，權力至上

慾望強烈、堅毅果決、追求成功的8號生命，想憑藉自己的能力實現人生價值，獲取權力與地位。這種目標明確、立場堅定的人，通常不太信命。不過，不信命也是一種迷信。如果能學習一些命理，待人處事就會更柔和，人脈增強，路途也會更平坦。

生命靈數9：

富於想像，善於交際

生命靈數為9的人聰明伶俐，頗能隨機應變，心智成熟，喜歡表達，也樂於助人。這樣的個性不但有利學習命理，且多能學以致用。學習之後，不僅能瞭解自我，知命造命，還能成為非常棒的命理諮詢師，開導他人，為人解惑，幫助別人，成就自己。

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