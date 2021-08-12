快訊

午後對流旺盛...16縣市豪大雨特報出爐 豪雨猛轟「這縣市」

48.8°C的義大利？地中海大火與「歐洲史上第一高溫」

不管多辛苦 「4生肖」還是能存到錢、顧老本

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

有句話說：「錢是英雄膽」。存夠了錢，才敢做夢，也才有條件圓夢。華人社會多半都有存錢的好習慣，能讓大環境的殺傷力降到最低。在12生肖中，哪些人越苦越懂得存錢，在低潮時還能壯大自己呢？科技紫微網今天帶你一起來看看。

　

生肖牛

務實派的代表，不管是處於不缺錢的順境中，還是遭逢手頭拮据的逆境時，他們都深知「儲蓄」是進可攻、退可守的不二法則。即使有些生肖牛表面上看起來出手闊綽，私底下還是會留下不少週轉金。失眠時，只要看著存摺上的數字，就能笑著進入夢鄉。

還有不少意志堅強又深謀遠慮的優秀牛兒，存得甚至比花得還多。只要時日一久，累積出來的財富，讓他買車買房都不用傷腦筋。以長遠時間來看，只要不冒險投資受損失，最能享受存錢紅利、不用擔心退休生活的，非牛兒莫屬啦！

　

生肖豬

對錢財的危機感較重，手上若是沒有足夠現金，就會吃不好睡不好。尤其面臨大環境不佳，進財能見度不明朗時，就會激發出生肖豬強烈的存錢慾望。這種時候，他們不但願意省吃儉用，也會多爭取賺錢機會，以便多留下一點家底來防備不時之需。

矛盾之處在於，生肖豬雖然有心想賺錢存錢，但本身的積極性略微不足。他們需要有並肩作戰的合作夥伴督促，或是獨具慧眼的貴人引導才行。不過一旦嚐到甜頭，拿捏好掌控錢財的尺度後，就會野心大開，大錢小錢都逃不過手掌心。

　

生肖兔

所謂「狡兔三窟」，正說明了生肖兔天生獨有的靈活思維。他們不輕易滿足於眼前的條件，總會未雨綢繆，給自己留退路。生肖兔深知金錢是人世間的通行證，除了維持生活，更能豐富人生，多存錢就能擁有無往不利的籌碼。

但偏偏兔兒的膽子通常不太大，經不起風吹草動，總喜歡待在較為安穩的環境。這形成了他們的侷限，對利益的追求能力因而降低。但只要讓他吃過一次虧，他就能痛定思痛，拋開顧忌，存錢顧好根本，讓自己永遠不受環境動盪的襲擊。

　

生肖狗

多半有著戀家護家的使命感，並且常感到無常的可怕，所以從不敢今朝有酒今朝醉。他們會願意犧牲眼前的享樂機會，做長久的考量，把資源安排妥當。尤其是已經有家庭的狗兒，往往會為了伴侶與子女而逼迫自己、或是受逼迫而激出驚人的存錢動力。

不過，生肖狗的意志力容易後繼乏力。在太安逸又無人約束的環境下，他們會不自覺就忘了堅守初衷，通常要受到現實打擊教訓後，才會清醒過來，脫胎換骨。好在他們警覺心高，能辨識環境凶險程度，重新加速存錢，一樣能後來居上。

　

金錢支撐了生活必需，也觸發了人生各種美好機緣。如果沒有積蓄，你將發現世上許多美好都將難以延續。錢並不俗氣，它能讓你有底氣。翻開存摺，你不得不承認，其實它也是一種成績單，上面的數字牽動你一生，豈能不重視呢？

　

【延伸閱讀】

你有翻身財？奇門鑑定財富天命

神婆論財祿！晚年越來越有錢？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 失眠

延伸閱讀

買彩券、刮刮樂中獎機率高！鬼門開「財運驚人」的4大生肖

不能太瘦！長點肉更有福氣的生肖TOP5

詹惟中生肖看運勢：兔桃花朵朵開 羊跨出行動愛情如意

陸軍上士掏空小兵存摺20萬 領光他戶頭全放進自己口袋

相關新聞

不管多辛苦 「4生肖」還是能存到錢、顧老本

有句話說：「錢是英雄膽」。存夠了錢，才敢做夢，也才有條件圓夢。華人社會多半都有存錢的好習慣，能讓大環境的殺傷力降到最低。在12生肖中，哪些人越苦越懂得存錢，在低潮時還能壯大自己呢？科技紫微網今天帶你一起來看看。

命中注定！天生情侶「星座」組合TOP10 熱情的他們越吵越親密

與人交往，最重要的就是要找到和自己相互契合的另一半。日本網站「愛カツ」就以星座，分析出天生最登對的情侶組合。

最療癒女友「星座+血型」TOP3 溫柔中帶嚴厲就是這組合

不少人交往，總是希望另一半有著溫柔體貼的性格，能在疲憊的生活中，找到一個可以休息的避風港。日本網站「愛カツ」最近就分享，什麼樣「星座+血型」的女友，最有這樣的療癒型性格。

背後隱藏著含意！12星座遲遲「已讀不回」的原因

「傳訊息的頻率」，一直都是許多人的煩惱。尤其是在戀愛中，對方傳了什麼，總會牽動自己的心情...

渣情人別惹他們！「3星座」一定加倍奉還

發現另一半出軌，你會怎麼辦？有人會原諒對方，有人會責怪自己，不過某些星座可會選擇反擊喔！這些人的眼裡容不下一粒沙，奉勸渣情人最好不要招惹他們。接下來，科技紫微網就來揭曉這些星座的真面目。

2個好運時段別錯過！威力彩飆15億 命理師揭「中獎率最高4星座」

威力彩頭獎仍未開出，創下連38摃記錄，預估今晚開獎的威力彩頭獎上看15億元，成為今年最高獎金。台彩表示，連摃期數為2007年(第三屆)以來排名第5，也是2014年(第四屆)以來第7高。清水孟國際塔羅小孟老師幫大家整理了「中獎機率」最高4大星座，另外還有今日開運生肖、今日開財運方位、開運時辰，小孟老師也替別提醒，命中有福報再搭配所講才會中大獎，民眾可以試試看手氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。