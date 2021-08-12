不管多辛苦 「4生肖」還是能存到錢、顧老本

【文‧科技紫微網】

有句話說：「錢是英雄膽」。存夠了錢，才敢做夢，也才有條件圓夢。華人社會多半都有存錢的好習慣，能讓大環境的殺傷力降到最低。在12生肖中，哪些人越苦越懂得存錢，在低潮時還能壯大自己呢？科技紫微網今天帶你一起來看看。

生肖牛

務實派的代表，不管是處於不缺錢的順境中，還是遭逢手頭拮据的逆境時，他們都深知「儲蓄」是進可攻、退可守的不二法則。即使有些生肖牛表面上看起來出手闊綽，私底下還是會留下不少週轉金。失眠時，只要看著存摺上的數字，就能笑著進入夢鄉。

還有不少意志堅強又深謀遠慮的優秀牛兒，存得甚至比花得還多。只要時日一久，累積出來的財富，讓他買車買房都不用傷腦筋。以長遠時間來看，只要不冒險投資受損失，最能享受存錢紅利、不用擔心退休生活的，非牛兒莫屬啦！

生肖豬

對錢財的危機感較重，手上若是沒有足夠現金，就會吃不好睡不好。尤其面臨大環境不佳，進財能見度不明朗時，就會激發出生肖豬強烈的存錢慾望。這種時候，他們不但願意省吃儉用，也會多爭取賺錢機會，以便多留下一點家底來防備不時之需。

矛盾之處在於，生肖豬雖然有心想賺錢存錢，但本身的積極性略微不足。他們需要有並肩作戰的合作夥伴督促，或是獨具慧眼的貴人引導才行。不過一旦嚐到甜頭，拿捏好掌控錢財的尺度後，就會野心大開，大錢小錢都逃不過手掌心。

生肖兔

所謂「狡兔三窟」，正說明了生肖兔天生獨有的靈活思維。他們不輕易滿足於眼前的條件，總會未雨綢繆，給自己留退路。生肖兔深知金錢是人世間的通行證，除了維持生活，更能豐富人生，多存錢就能擁有無往不利的籌碼。

但偏偏兔兒的膽子通常不太大，經不起風吹草動，總喜歡待在較為安穩的環境。這形成了他們的侷限，對利益的追求能力因而降低。但只要讓他吃過一次虧，他就能痛定思痛，拋開顧忌，存錢顧好根本，讓自己永遠不受環境動盪的襲擊。

生肖狗

多半有著戀家護家的使命感，並且常感到無常的可怕，所以從不敢今朝有酒今朝醉。他們會願意犧牲眼前的享樂機會，做長久的考量，把資源安排妥當。尤其是已經有家庭的狗兒，往往會為了伴侶與子女而逼迫自己、或是受逼迫而激出驚人的存錢動力。

不過，生肖狗的意志力容易後繼乏力。在太安逸又無人約束的環境下，他們會不自覺就忘了堅守初衷，通常要受到現實打擊教訓後，才會清醒過來，脫胎換骨。好在他們警覺心高，能辨識環境凶險程度，重新加速存錢，一樣能後來居上。

金錢支撐了生活必需，也觸發了人生各種美好機緣。如果沒有積蓄，你將發現世上許多美好都將難以延續。錢並不俗氣，它能讓你有底氣。翻開存摺，你不得不承認，其實它也是一種成績單，上面的數字牽動你一生，豈能不重視呢？

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