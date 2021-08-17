不只是神話故事！窺探12生肖隱藏的人生智慧

【文‧科技紫微網】

相信很多人都聽過有關12生肖賽跑、拼名次的神話故事吧！其實，12生肖的順序不只反映12地支，更代表兩兩相對、互相輝映的特質，而且它們的順序也有含意喔！趕快跟著科技紫微網一起來了解，12生肖當中蘊含了哪些巧妙的人生智慧？

第一組：生肖鼠&生肖牛

鼠是智慧的象徵，牛是勤奮的象徵，二者相結合才能書寫燦爛的人生。如果只有智慧而不勤奮，則會變成了耍小聰明；如果只有勤奮而不動腦，就會變成是蠻幹。也因為智慧與勤奮對於人生有非常重要的指引地位，所以這兩個生肖被放在第一組。

第二組：生肖虎&生肖兔

老虎代表勇猛，兔子代表謹慎，兩者相結合其實就是我們常說的「膽大心細」。如果勇猛脫離了謹慎，就會變成魯莽；而失去勇猛，一味的謹慎，人就會越來越膽怯。這兩個生肖放在第二組，是在告訴我們行事方式的重要性。

第三組：生肖龍&生肖蛇

龍象徵著剛毅，蛇象徵著柔韌。個性太「剛」則難以做到人和，容易失去人心，但若個性太「柔」又容易沒有主見，被人當成「軟柿子」。唯有剛柔並濟，才能勇往向前，「含剛強於柔弱之中，斯為人之佳境」，剛柔並濟，正是中庸之道的處世觀念。

第四組：生肖馬&生肖羊

馬是奔跑的代名詞，羊是和順的代名詞。放在人生中來看，這二者是互相成就的。只顧著奔跑，必然會失去周圍最美的風景；另一方面，一味的附和順從他人，也會失去自我，失去方向。由此見得，兩者結合才能在人生的道路上一往無前，所向披靡！

第五組：生肖猴&生肖雞

猴代表著機靈；雞是「報時器」，每日定時啼鳴，引申來看有務實之意。一個人要是只知道耍小聰明而不務實，很難成大器；反之，要是只會一板一眼，就容易故步自封，缺乏格局。無論是做人還是做事，若能適時的在務實與靈活間轉換，才易收穫到更燦爛的人生財富。

第六組：生肖狗&生肖豬

狗是忠誠的象徵，豬是隨和的象徵，這是做人的兩個大原則。沒有了忠誠而談隨和是失去原則，失去了隨和來談忠誠是排斥他人，只有將兩者緊密的結合在一起，才是真君子，也就是「外圓內方，君子和而不同」這句話的道理所在。

看完了12生肖中隱藏的人生智慧，你是否有些新的體會呢？每個人都有自己的優缺點，需要隱惡揚善，逐步調整，願大家未來的路都能越走越堅定！

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