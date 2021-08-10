嚇不倒！碰到難題最能「處變不驚」 這5大星座心理素質超強

人生沒有永遠的順境，也沒有永遠的逆境，即所謂「十年河東轉河西，莫笑窮人穿破衣」，若能突破逆境轉順境，代表你的人生將由你自己來掌握。除了靠生活中遇到的經驗來增加實力，還有就是依賴天生的個性，天性樂觀，積極不看悲，笑看一切因難。我們這就來談談，是哪前五名星座？最能臨危不亂，表現鎮定。

第五名：雙子座

很難看出風象星座的雙子座，會是個處事不驚的星座。雖然給人風趣幽默，但做事態度沒什麼穩定性，什麼事情都喜歡參一腳，讓人很難與他合作，更別說重大工作遇到難題的時候了。事實上，就是因為以上這些情況，讓雙子練就了一身功夫，因為好奇心重，看過遇過的事情多了，累積了不少經驗，多少都有些印象，頭腦轉得也快，也很快有了想法，他們會慶幸認為「還好我有經驗」。

第四名：摩羯座

摩羯座的心理素質很強，做事沉穩又內斂，心思容易安定，善於冷靜思考，做事不易慌張。雖然不是喜歡挑戰，但是面對困難，也會正面迎擊，是個容易逆轉處境的星座。不管面對的事情有無經驗，都能以一付「這有什麼好大驚小怪的，不就這樣而已」的心態來處理事情，讓身旁的人覺得，摩羯座的頭腦是不是ㄎㄧㄤ掉了，被嚇傻了嗎？

第三名：天蠍座

天蠍座的人，凡事都喜歡默默的進行，永遠給人一種神祕感，就像一個無底洞，讓人摸不透，面對難題時，也讓人看不出天蠍到底是不是假裝鎮定。天蠍不一定真的喜歡學習，但卻會很認真學，上知天文、下知地理，所學的從宇宙到人心，一出口就成章，歷史古文、未來科技、人類心理學或是機器構造圖，對天蠍來說，人生所有的問題，就這幾件事，所謂的危機，真的只是小意思。

第二名：巨蟹座

巨蟹座的適應力強，遇山則變強，遇海則變柔，能夠順應時局，轉陽又轉陰，能排除外在壓力，也能提升內在實力；再者巨蟹個性也很淡定，不急不徐，不緊張不慌張，做事雖不強出頭，但卻能委以重任，給人信任感。面對問題時，想像力豐富，觀察細膩，善於分析事情，解決問題就像剝洋蔥一樣，一層一層來破解，讓人感覺巨蟹看似沒什麼實力，但需要什麼，巨蟹卻都能給的出來。

第一名：金牛座

金牛座號稱是最古意的星座了，凡事實事求是，不掩耳盜鈴，有時做事方式很古老，雖然慢卻很有效，總能讓眼前危機出現轉機。不論外在環境如何的風風雨雨，金牛座的內心，永遠有一顆堅定的信念，所表現的行為，永遠都是那麼的鎮定又踏實，穩定又可靠的行為風格，認為山不轉路轉，此路永遠為我開，給人謹慎行事且值得信賴的好感。