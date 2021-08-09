威力彩飆13億！財運爆發「4星座+生肖」出爐、3時段買最好運

威力彩頭獎仍未開出，創下連37摃記錄，預估今晚開獎的威力彩頭獎上看13億元，成為今年最高獎金。清水孟國際塔羅小孟老師幫大家整理了「中獎機率」最高4大星座，另外還有今日開運生肖、今日開財運方位、開運時辰，小孟老師也替別提醒，命中有福報再搭配所講才會中大獎，民眾可以試試看手氣。

第四名：處女座

8月9日金星與火星在處女元辰宮，所以處女座能夠「突發偏財」且有邏輯能力和機運，可以多聯想一些數字、組合，提高中獎的機率。火星也代表滾燙，建議下注前可以喝滾燙的熱水再下注，能提高中獎率。

第三名：雙子座

8月9日雙子座有穀神星座落，本身運勢就不錯；穀神星代表穀物女神，穀物在古代代表錢財，所以容易替雙子座帶來意外之 財，下注前建議吃碗飯代表穀物，一邊吃飯腦中再冥想數字，能讓穀物女神幫你抱住財運。

第二名：獅子座

8月9日太陽照亮命宮，水星盤旋元辰位讓獅子座的運勢有財水噴發的勢態。再加上婚神星移入偏財宮，婚神代表喜慶，小孟老師建議獅子座在下注前可攜帶一些喜氣的物品或者冥想喜氣數字，對中獎運會有幫助。

第一名：牡羊座

牡羊座因為有太陽與水星雙星匯聚偏財宮，所以可能會有意外之財發生，此外水星也為財水，因此8月9日倘若有下雨的話，雨水越大對牡羊座越有利，能讓財水不斷圍繞在身旁。

今日開運生肖: 虎.蛇.狗.馬

今日開財運方位：正 北方

建議往住家或辦公室北方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

開運時辰：

早上09：00-中午11：00

下午15：00-17：00

晚上19：00-20：00