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唐綺陽星座運勢週報：白羊桃花選擇多 天蠍財運注意

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報8/9-8/15】

重要星象：金星處女衝刺，日與木土對分

金星處女衝刺，迎接金星天秤的解放氛圍，致力於讓生活恢復秩序，加強執行能力，關注健康、職涯等話題，留意職場上的變化性。日與木土對分，關切自尊相關的議題，為追求更好的自我，做出生涯中的重要決策。

工作注意：巨蟹、處女、天秤、雙魚

巨蟹：準備馳騁沙場、忙於挑戰

處女：有老派型的貴人，意見值得參考

天秤：在外名聲好，能帶來更多機會

雙魚：越主動爭取，機運越好

桃花注意：白羊、金牛、雙子、獅子

白羊：桃花選擇多，感情受關注

金牛：感情不如預期，有點尷尬

雙子：相處輕鬆愉快，桃花自然來

獅子：從朋友做起，讓感情慢慢加溫

財運注意：天蠍、射手

天蠍：注意理財，當心花錢如流水

射手：有人情壓力，需要審慎評估

健康注意：魔羯、水瓶

魔羯：心理影響健康，多休息調養

水瓶：做事前先暖身，注意心血管保健

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 唐綺陽 職涯 理財 每週星座運勢

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