唐綺陽星座運勢週報：白羊桃花選擇多 天蠍財運注意

威力彩頭獎仍未開出，創下連37摃記錄，預估今晚開獎的威力彩頭獎上看13億元，成為今年最高獎金。清水孟國際塔羅小孟老師幫大家整理了「中獎機率」最高4大星座，另外還有今日開運生肖、今日開財運方位、開運時辰，小孟老師也替別提醒，命中有福報再搭配所講才會中大獎，民眾可以試試看手氣。

2021-08-09 08:57