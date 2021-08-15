每日星座運勢／摩羯閱讀藝術類書籍 提升品味話題

2021-08-15

牡羊座

新潮的服飾讓你大出風頭。

整體運：★★★☆☆

特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一段美好良緣。可以借助網路了解最為時尚潮流的新資訊，讓自身的包裝更有品味，更符合獨特的個性。

愛情運：★★★★☆

應酬較頻繁，無暇照顧另一半，對方內心有些不舒服。雖然很累，但也別忘了給對方一個擁抱哦。

事業運：★★★☆☆

心情很不錯，正是充電的好時機，有時間不妨到書店看看，會有不錯的收穫喔！

財運：★★★☆☆

在投資上，要看好市場再抉擇，這樣才會得到保障。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00碧空藍

開運方位：西南方向

金牛座

充滿創意的一天。

整體運：★★★★☆

戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資訊息哦！

愛情運：★★★★☆

多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。

事業運：★★★☆☆

容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！

財運：★★★★☆

懂得開源節流者，進財豐厚。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00琥珀橙

開運方位：正東方向

雙子座

運勢旺盛，及時把握別錯過。

整體運：★★★★☆

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★☆☆

多與人交往，交流想法，彼此了解，彼此互動，這樣對你會很有利。

財運：★★★★☆

經濟壓力減小，賺錢管道多。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

受人歡迎，聚會頗多的一天。

整體運：★★★★☆

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，發脾氣。運勢對求職者特別有利，在應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人多安排與對方相處，會發現你與對方有共通點，讓你對這段感情更有信心！

事業運：★★★★☆

頭腦清晰，能夠全面的思考問題，在處理邏輯題型上易有不錯的表現。

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00葡萄紫

開運方位：正南方向

獅子座

切忌含糊其辭，以免發生誤解。

整體運：★★★★☆

愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。

愛情運：★★★☆☆

在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！

事業運：★★★★★

頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。

財運：★★★★☆

儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00祖母綠

開運方位：正西方向

處女座

財運較突出的一天，好好利用這股順風。

整體運：★★★☆☆

單身者對愛猶猶豫豫，容易有所顧慮，不想錯過就去爭取，免得讓自己後悔。花點心思去了解市場訊息，加上不錯的財運，會有機運送上門。對成功的渴望僅限於自己的能力之內，顯得有點保守，不如大膽設想，積極行動。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人應認真培養感情，不輕易放棄才能盼來開花結果的時候。

事業運：★★★☆☆

心情平和，懂得為他人著想，同時也會享受到幫助他人的快樂。

財運：★★★★☆

在努力積極的行動中能使財運亨通。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

天秤座

朋友是你的引線人。

整體運：★★★★★

有機會結識朋友的朋友，如想有進一步了解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。

愛情運：★★★★☆

想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。

事業運：★★★★★

心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。

財運：★★★★☆

財神爺送錢來囉！有得財的機會，多是收禮等他人之贈送財，輕輕鬆鬆就有鈔票入袋。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

天蠍座

想太多易鑽牛角尖，宜放空思緒。

整體運：★★★☆☆

情緒低迷，覺得精神無所寄托的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者避免輕信他人的閒言閒語，以免引發爭吵，兩個人生活，應相互信任，互相支持。

事業運：★★☆☆☆

很有想法，但不宜急著表達，有被人潑冷水的危險，醞釀成熟後再說吧！

財運：★★★★☆

對金錢的敏銳度提高，理財有一手，有不錯的進帳。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00檸檬綠

開運方位：西南方向

射手座

開開心心過好這一天。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情運頗為順利，會得到身邊人的許多幫助，眾人出馬，桃花自然開得旺；今天購物付帳會顯得有些不爽快。朋友的眼力可不差，小心出現既付了錢又落下了小氣鬼名號的局面。

愛情運：★★★☆☆

有異性邀約，大大方方赴約就是，不必刻意打扮自己，太過嚴肅反而容易弄巧成拙。

事業運：★★★★☆

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是要注意別興奮過度喔！

財運：★★★☆☆

與其等待外力支援，不如自己另闢捷徑。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00和闐玉白

開運方位：東北方向

摩羯座

今天愛神降臨，情緒高昂。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑到物美價廉的東西，並使得心情也好好。

愛情運：★★★★★

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人可以享受被人呵護的滋味。

事業運：★★★★☆

藝術細胞活躍，不妨抽時間閱讀這方面書籍，或看藝術展，能提升你的品味，與朋友或客戶聊天時也更有話題。

財運：★★★★☆

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子，對於創意工作者特別有機會。有小小的賭運。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00橄欖綠

開運方位：正南方向

水瓶座

輕鬆愉快的一天，好運連連。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的情侶一起出外遊山玩水的同時不忘情話綿綿，讓人有「只羨鴛鴦不羨仙」的同感。為博情人一笑，只要是喜歡的物品都會毫不猶豫的買下來，荷包不斷縮水。

愛情運：★★★★☆

忙裡偷閒與另一半聊聊天、開開玩笑，既開心又增進感情；單身者桃花多，應慎選對象。

事業運：★★★☆☆

情緒略微暴躁，容易與人產生小磨擦，溝通討論時盡量保持冷靜才好！

財運：★★★☆☆

有不錯收入，適合藏私房錢！

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00苔蘚綠

開運方位：東南方向

雙魚座

拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友娛樂性質的的玩玩，賺點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。

愛情運：★★★☆☆

愛情上易有讓你感動的小驚喜，對另一半的用心要以滿滿的愛意回饋才好喔！

事業運：★★★★★

與家人在一起的時間增多，與家人聊學習、工作和生活，分享彼此的想法，收穫頗多。

財運：★★★★☆

無法日進斗金，但可耐心期待水漲船高。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00青金石藍

開運方位：西南方向





