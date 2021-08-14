每日星座運勢／射手投資選穩定產品 增值機率頗高

2021-08-14

牡羊座

當斷就斷，思前顧後有時反而是種拖累。

整體運：★★★☆☆

感情上的事讓你沒辦法專心工作，一有思考的空間就想到那上面去；該決斷時顯得猶豫不決會讓你損失了大好的投資機會；在網上聊天時會有意想不到的事情發生。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯。單身者在赴約時除了帶著禮物外，別忘了帶上你的真誠與微笑。

事業運：★★★☆☆

適合放慢前進的腳步，稍做休息。不妨找時間將工作生活的環境整頓一番，有助轉換心情！

財運：★★☆☆☆

情緒不佳，恐有不理性的消費行為或做出錯誤的抉擇！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00薰衣草紫

開運方位：東北方向

金牛座

用你的心做出選擇。

整體運：★★★☆☆

多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。

愛情運：★★★☆☆

單身者心情開朗，會想辦法為自己找尋新的出路，不會為自己有沒有伴侶而煩惱、執著。

事業運：★★★☆☆

會充分展現出領導者的風範，成為大家矚目的焦點。不過，別太草率下決斷。

財運：★★☆☆☆

過度的貪心會使辛苦賺得的財富消耗殆盡。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

雙子座

用心生活，把握良機。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

單身者易遇到令你心動的對象，會不顧一切地投入愛河；已婚者多抽時間陪陪另一半。

事業運：★★★★★

頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

財運：★★★★☆

競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者較容易感受到今日的好運。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00和闐玉白

開運方位：正南方向

巨蟹座

春風得意，易遇良緣。

整體運：★★★☆☆

單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。

愛情運：★★★★☆

愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。

事業運：★★☆☆☆

常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。

財運：★★★☆☆

財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00香吉士黃

開運方位：正東方向

獅子座

感情豐富，待人體貼，受人歡迎。

整體運：★★★☆☆

親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。

愛情運：★★★★☆

你積極熱情的表現，吸引了眾多異性的目光，不久將會出現一段美好的戀情喔！

事業運：★★★☆☆

家裡有許多大小瑣事讓你煩心操勞，做事容易分心。分清主次，合理安排就不難解決！

財運：★★★☆☆

對於做生意的人來說，顧客就是上帝，今天要特別注意顧客的心情。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00湖水綠

開運方位：西南方向

處女座

開心愉快的一天，交友機會多。

整體運：★★★★☆

今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。

愛情運：★★★☆☆

無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的狀況；單身者不想感情之事，逍遙自在。

事業運：★★★★☆

從前輩那裡學習經驗的機會較多，如果表現得誠懇點，會有機會獲得寶貴技巧，讓你往後做事變得更加簡單。

財運：★★★★☆

有意外驚喜的一天，中獎機率高，或是有機會收紅包、禮物等，好運氣要好好把握唷。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

天秤座

平順安好，卸下偽裝就能自由自在。

整體運：★★★☆☆

與朋友來往甚密，輕鬆的閒聊讓人心情愉悅，也因此結識不少異性朋友。工作進展順利，雖然中途會遇到一些難題，但在貴人的協助下圓滿解決。易把錢財花在朋友身上，但能獲得友誼與快樂。

愛情運：★★★☆☆

愛情的氣氛頗為浪漫，與戀人約會時先把工作放一邊，以免影響了愉快的心情。

事業運：★★★★☆

好運常光顧，有不少意外的驚喜，先前付出的努力也容易看到成效！

財運：★★☆☆☆

消費上總得不到有效的控制，往往在最後一刻猶豫，打消節約的念頭。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00蘭花紫

開運方位：正東方向

天蠍座

穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。

整體運：★★★★☆

裝扮上穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的目光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣。閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一些當今流行的服飾，會有不少參考價值。

愛情運：★★★★☆

夫妻、情人間多營造生活情趣，讓感情保鮮；單身者一旦擦出愛情火花，感情進展神速！

事業運：★★★☆☆

感覺生活較平淡，如果不甘寂寞，下班後不妨多與好友聚會，容易獲得各種新訊息。

財運：★★★★☆

忙碌的一天，財運很不錯，主動向外活動、與人密切互動可挖到寶藏，有利洽商、交易等。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00水晶紫

開運方位：正北方向

射手座

愛情出現小巔峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗佳，有心上人了嗎？別遠遠地看著，主動追求才會感受到愛情的甜蜜唷！

事業運：★★★☆☆

心情不錯，有時間的話，不妨幫助身邊的人做些力所能及的事，會讓你感到充實而快樂。

財運：★★★☆☆

適合做長遠的規劃，放長線，釣大魚。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00竹葉青

開運方位：正西方向

摩羯座

前方困難不是很大。

整體運：★★★★☆

今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

事業運：★★★☆☆

顯得有些固執，已經決定的事情不會輕易妥協、放棄，不易得人助喔！

財運：★★★★☆

偏財不多，正財旺盛，只能靠正義之道來取財，不宜投機取巧。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00琉璃銀

開運方位：正北方向

水瓶座

精神交流讓自己受益匪淺。

整體運：★★★★☆

雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。

愛情運：★★★☆☆

注意調養，適合獨處，單身者別與過多的異性糾纏，那樣只會讓你身心疲憊。

事業運：★★★★☆

情緒高昂，容易因親友的鼓勵而奮發圖強，收穫頗豐，也讓你看到了自己的能力。

財運：★★★★☆

求財慾望強烈者，能汲取多方經驗，為自己爭取到更多的財路。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00鈦晶金

開運方位：正東方向

雙魚座

尊重別人也是尊重自己。

整體運：★★★★☆

伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶話或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。

愛情運：★★★★☆

人氣指數不斷攀升，有許多認識新對象的機會，讓你玩得不亦樂乎，感到浪漫甜蜜。

事業運：★★★☆☆

可以多利用時間想想你的夢想，不要太過在意現在的成敗，心情會由低落轉好喔！

財運：★★★★☆

今天的財運有利於高額現金交易，適合操作大筆的買賣諸如土地仲介、移轉等。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00芥末黃

開運方位：西南方向





