每日星座運勢／巨蟹助人是強大自己 學會與己相處
2021-08-12
牡羊座
膠著的事情能出現轉圜的餘地。
整體運：★★★★☆
單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。
愛情運：★★★★☆
桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會！
事業運：★★★★☆
運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧；爭取時主動一點，你會有更好的表現。
財運：★★★☆☆
實質的財務收益增加。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：13:00-15:00燻鮭紅
開運方位：正南方向
金牛座
對愛應多一分包容和珍惜。
整體運：★★★☆☆
愛情運弱，不要一昧地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務水準，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。
愛情運：★★☆☆☆
渴望戀愛，可是太挑剔會招致反效果。多看到對方的優點，可加速戀情發酵。
事業運：★★★☆☆
在交際方面的運勢不錯，有機會應常與朋友聯絡、互動，不僅會讓生活感覺輕鬆自在，還有助於尋求事業契機。
財運：★★★☆☆
容易破財，有擺闊的傾向，送禮送紅包，高興得合不攏嘴，回頭摸摸荷包卻又後悔不已。
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：23:00-24:00珍珠白
開運方位：正北方向
雙子座
不妨把爭吵當作調味品。
整體運：★★★☆☆
伴隨著小吵小鬧，雙方反而能更進一步的相互了解，今天你特別能體會到這一點。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠一些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情則會得不償失。
愛情運：★★★☆☆
單身者想找到適合的對象還需要耐心等待，過早付出感情易後悔唷！
事業運：★★★★☆
擁有相當充沛的熱情，企圖心強，目標明確，不達目的決不罷休，有利於工作進展，卻易勞累。
財運：★★☆☆☆
破財的機率高，切忌輕易借錢給朋友，小心肉包子打狗，有去無回。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：05:00-06:00金桔綠
開運方位：西南方向
巨蟹座
幫助別人，也就是強大自己。
整體運：★★★★☆
埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，讓你不易體會到工作中的樂趣；大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要因此昏頭轉向哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，可得把握好時機哦！
愛情運：★★★☆☆
愛情運不強，單身者不必急於戀愛，學會跟自己相處，靜待花開。
事業運：★★★★☆
看似困難重重，但是憑著你的堅毅不拔，一切都會迎刃而解，你出色的工作能力也可在此時展現。
財運：★★★☆☆
眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好東西。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：07:00-08:00白鋼銀
開運方位：正東方向
獅子座
行動前應三思。
整體運：★★☆☆☆
工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨能力。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者與另一半的相處上易出問題，要注意別把工作上的負面情緒遷怒在對方身上。
事業運：★★★☆☆
面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越復雜。
財運：★☆☆☆☆
財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢方面的困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：12:00-13:00湖水綠
開運方位：正北方向
處女座
愛心改變運勢。
整體運：★★★☆☆
有意想不到的人打電話給你，讓你心花怒放；財運平平，但花錢的地方可不少，吹牛裝闊的你少不了一頓大餐的開銷；今天的表達溝通能力很強，可以做些新客戶的拜訪工作。
愛情運：★★★☆☆
已婚者感情生活平淡，安排短程旅行可讓愛情升溫；單身者易在職場中結識新的異性朋友。
事業運：★★★★☆
工作積極性頗高，主動解決難題，令上司頗為欣賞，有機會接手自己感興趣的新工作。
財運：★★☆☆☆
用錢上忌諱的就是主觀成見。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-08:00脆梅青
開運方位：正東方向
天秤座
今天比較激動，容易有暴躁情緒。
整體運：★★☆☆☆
感情上今天情緒激動，聽不進對方的意見，容易與對方出現意見不和的情況。工作上有些感情用事，處理事情顯得不太理性，輕易放棄只能讓事情越變越糟。今天適宜到圖書館看書，寧靜的氛圍很適合你。
愛情運：★☆☆☆☆
固執己見容易破壞伴侶間的和諧關係，遇到爭執時不要急著解釋，先冷靜下來再嘗試溝通。
事業運：★★☆☆☆
自尊心強的一面突顯，他人伸出援手也不願接受，不僅自己勞累，還容易傷友情。
財運：★★☆☆☆
非常惜財的日子，精於計算的態度易留給人一毛不拔的小氣印象。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-24:00青金石藍
開運方位：西北方向
天蠍座
戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。
整體運：★★★★☆
今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。
愛情運：★★★★☆
單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。
事業運：★★★★☆
有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。
財運：★★☆☆☆
今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：20:00-22:00蜜瓜黃
開運方位：正西方向
射手座
投資缺乏激情。
整體運：★★★☆☆
與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。
愛情運：★★★☆☆
單身者對待感情順其自然，從朋友開始交往，感情進展順利；已婚者因溝通良好而關係和諧。
事業運：★★★☆☆
有機會從朋友或客戶口中獲得商機，這是機會同時也是冒險，應審慎評估後再決定是否進行挑戰。
財運：★★★☆☆
容易感受到來自金錢方面的壓力，有點入不敷出。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-11:00玫瑰紅
開運方位：東南方向
摩羯座
困難來了也不要慌亂，應泰然處之。
整體運：★★☆☆☆
今天大小桃花追逐你，挑剔的一面易突顯，小心因此而錯失良緣。工作中遇困難會變得慌張，讓身邊的人都對你很失望，沉著冷靜者會得到助力。財運一般，因業務來往破費不少，善於發現賺錢機會的人可望轉虧為盈。
愛情運：★★☆☆☆
感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神，別小題大做，更別吃醋吃過頭唷！
事業運：★★☆☆☆
顯得有些孤僻，「事不關己，己不關心」，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問。
財運：★★★☆☆
看到別人賺大錢，心裡有些不平衡。財運不太好，避免草率投資，小心有陷阱喔！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：21:00-23:00鉑金灰
開運方位：正南方向
水瓶座
好運氣相伴的一天，心情愉快。
整體運：★★★★★
已婚男性與另一半一起從事家務，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場選購一些生活必需品，有機會成為幸運顧客哦！公司職員思維活躍，在腦力激盪下，可催生出不錯的點子。
愛情運：★★★★☆
今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運；內勤工作者的感受比較不強烈。
財運：★★★★☆
財運還不錯，但不是從天而降的那一種，必須大膽去開發後才看得到財路！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：23:00-24:00雪花銀
開運方位：正東方向
雙魚座
遷就也是一種罪過。
整體運：★☆☆☆☆
如果你因怕失去對方而處處遷就，不但不會讓他感動，反而會讓他更不知珍惜；事業上易因為遷就合作者的進度，而使整個工作效率大打折扣；財運不旺，可在客廳放隻烏龜，有助你掌握時機，催發財運。
愛情運：★☆☆☆☆
伴侶之間相處時間一多就易起爭執，宜聚少離多；單身者不宜談論感情話題，易感傷、負面思考。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事喔，也要注意禍從口出。
財運：★☆☆☆☆
財氣不太好，投機者不是白忙一場就是虧損了結。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：09:00-11:00櫻桃紅
開運方位：正西方向
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