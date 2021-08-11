每日星座運勢／天蠍看看最新的報紙 發現經商管道

2021-08-11

牡羊座

真誠的付出，必有所收穫。

整體運：★★★☆☆

謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。

愛情運：★★★☆☆

散發出自信的魅力，特別能吸引異性目光，但桃花太多也增加了困擾，對待感情應慎重。

事業運：★★★★☆

積極熱情的工作態度不僅讓你取得好業績，也積累了更多的工作經驗，競爭力在不斷增強。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00象牙白

開運方位：西南方向

金牛座

朋友就是你的開心字典。

整體運：★★☆☆☆

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力使自己不要太偏激哦！

事業運：★★★☆☆

工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。

財運：★★★☆☆

易因思慮不周而破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00鉑金灰

開運方位：正西方向

雙子座

行運阻力較大，要注意調節自己的情緒。

整體運：★☆☆☆☆

對自己的生活現狀有些不滿，卻將過失完全歸咎於另一半，這樣只會加劇矛盾哦！偏財得來較順利，不懂得珍惜，就會如同竹籃打水一場空；把情緒帶到工作中會影響運勢的發展，就把今天當作休息日吧！

愛情運：★☆☆☆☆

容易為情傷心、落淚的日子，看開點，好好收拾心情，相信明天會更好。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，工作情緒不高，而且，易受外力干擾，面對突如其來的變化難以應對。

財運：★★☆☆☆

切莫打腫臉充胖子，宜量入為出。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

巨蟹座

感情上適度的距離可以產生「美」。

整體運：★★★☆☆

小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。

愛情運：★★☆☆☆

感情生活較穩定，偶爾有一些誤會讓伴侶之間鬧得不愉快，但只要把話說開多能化解矛盾。

事業運：★★★★☆

在人際處理上要多費點心思，看到別人有需要幫忙之處應伸出援手，將有利於加強人際關係。

財運：★★★☆☆

運勢較平順，有時間多外出，主動挖掘商機。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00朝霞紅

開運方位：東北方向

獅子座

幹勁十足的一天。

整體運：★★★★☆

積極的工作態度，能得到眾人的認可。愛情運走高，單身者選擇今天向暗戀已久的異性表白，能達事半功倍之效。投資策略恰如其分，進展自然順利，收入囊中的錢財也就明顯增多，身邊的人都能感染到你喜悅的心情。

愛情運：★★★★☆

愛情到來的機率高，這讓你興奮不已；不過，別高興得太早，愛情來得快去得也快唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合動腦工作，分內之事做完後，不妨再規劃日後的進度。

財運：★★★☆☆

對投資期望不宜過高，以免失望！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00冷泉藍

開運方位：正北方向

處女座

心懷感恩，易得人助。

整體運：★★★☆☆

送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

單身者有傳達情感的機會，遇到心儀的對象時，不妨大膽表白，容易獲得對方的正面回應。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感覺疲倦，於是乎做事情會出現三分鐘熱度的情況。

財運：★★☆☆☆

有錢財耗損的跡象，勿碰觸貴重物品。不利金錢遊戲，安分守己可遠離破財之災。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00墨玉綠

開運方位：正東方向

天秤座

異性緣佳，容易成為眾人追捧的對象。

整體運：★★★★☆

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以克制住內心的熱情；鎮定一點，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點低落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會經親友介紹而結識一些有身份、有背景的異性朋友，真誠相待才可望深入交往。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默地耕耘。

財運：★★★☆☆

偶爾花些錢滿足一下口腹之慾無可厚非，但千萬不可嘗試賭博！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00雪花銀

開運方位：東北方向

天蠍座

工作熱情高漲，樂在其中。

整體運：★★★★★

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。

愛情運：★★★★★

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人，可以感受到被人呵護的滋味。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個挑戰自我膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00玉米黃

開運方位：正西方向

射手座

不用太在意別人說的話。

整體運：★★☆☆☆

今天和異性溝通起來特別順暢，之前的誤會可以趁此機會解除。投資上單靠你一個人的力量顯得微薄，不妨找個合適的夥伴，會有不錯的收效。不必為同事的無心之語而耿耿於懷，為此影響了工作情緒就太不值了。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情進展平順，應多製造生活情趣；單身者有機會在親友的撮合下結識一段良緣。

事業運：★★☆☆☆

繁忙的工作讓你變得心浮氣躁，需及時調整，冷靜下來客觀面對問題才好。

財運：★★☆☆☆

金錢出入頻繁留不往，消費時需量入為出。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00橄欖綠

開運方位：東北方向

摩羯座

說出去的話很難收回。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。

愛情運：★★☆☆☆

今天表白要小心喔，雖然你很心急，但太過隨意會被誤認為輕浮。

事業運：★★★★☆

好運連連，有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

財運：★★☆☆☆

賺錢慾望強烈，但運勢較弱，不宜進行新項目投資，特別是與人合作的項目。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00雪花銀

開運方位：西北方向

水瓶座

勇於爭取者可得好運。

整體運：★★★★☆

不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過，也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，應果斷下決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信，就能彰顯才能。

愛情運：★★★★☆

異性緣相當好的一天，特別容易得到異性朋友的關心與照顧。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味性的領域，工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

財運：★★★☆☆

財運普通，要注意金錢上可能會有大量流通情形；花錢上也顯得海派、衝動，控制不佳時，則有亂花錢的現象。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

雙魚座

不要把黑鍋往他人身上推哦！

整體運：★★☆☆☆

今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

愛情運：★★★☆☆

愛情較平順，已婚者容易得到另一半的支持；單身者無心戀愛，一心投入工作。

事業運：★★☆☆☆

情緒極不穩定，稍有不順便覺得很煩心，失去耐性，工作必然會屢遭挫折。

財運：★★★☆☆

因嘗到一時的甜頭，而賭性、貪念大發或縱於玩樂，只怕會捅出難以收拾的麻煩。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00玫瑰紅

開運方位：東南方向





