每日星座運勢／牡羊上班宜早出門 荷包盡量看緊

2021-08-10

牡羊座

總運不佳。

整體運：★☆☆☆☆

今天對戀人提出新要求，易引起對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天荷包盡量看緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立下字據，否則將來不易追回。

愛情運：★★☆☆☆

感情生活開始變得平淡，有時也需要找點樂子刺激一下，生活才有激情，感情也會升溫。

事業運：★☆☆☆☆

事業運較不順，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，有為錢煩惱的跡象，想要守住財富卻又力不從心。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

金牛座

所得結果比預期來得要好。

整體運：★★★★★

與配偶的感情相當和諧，懂得利用節目來增進雙方的感情；投資運優，只要稍微投入心思，就能在投資市場上大獲豐收；工作上處理事情乾淨俐落，尤其在客戶投訴這塊，能做到讓客戶和公司皆大滿意。

愛情運：★★★☆☆

今日跟伴侶互動溝通時，說話一定要三思，不經大腦、收不住嘴易說錯話。

事業運：★★★★☆

今天極有可能需要處理對你來說是零經驗的事務，應虛心請教有經驗的同事。

財運：★★★★★

辛苦耕耘日，先付出才能創造賺錢的機會。投資者可以採取多元化的投資方式來降低風險，可以勇敢的小賭一場！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

雙子座

愛情甜蜜蜜。

整體運：★★★★☆

今天的桃花頗旺，單身者多出入人多的場所，極易吸引住異性的目光，戀愛中人則有機會享受到對方的甜蜜溫情；工作上缺乏動力，很難有所成就；今天下午去商場購物，得到意外收穫的機率很高。

愛情運：★★★★★

以他的意見為意見，那就對囉！順著他的意思，他會帶給你幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動去外面找機會唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雖然不太想工作，可是還是要勤快一點，盡早把事情做完就可以偷閒囉！

財運：★★★☆☆

正財運。想要得財，就要積極運作。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00象牙白

開運方位：正北方向

巨蟹座

運勢雖然一般，但很容易滿足。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

愛情運：★★★☆☆

既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！

事業運：★★☆☆☆

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，小心因口舌是非而損財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00桐花白

開運方位：西南方向

獅子座

提防身邊的陌生人。

整體運：★★★☆☆

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

愛情運：★★☆☆☆

桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。

事業運：★★★★☆

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。

財運：★★★☆☆

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00竹葉青

開運方位：正西方向

處女座

與陌生人交流，可帶來好運。

整體運：★★★★☆

桃花江水向你流，到人多的地方露露面，不難有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁人的意見，可獲取更多的訊息，做出準確的抉擇；在外地出差工作者，能得到當地人的幫助，解決交通方面的問題。

愛情運：★★★★☆

留意感情生變，花言巧語適度就好，說過了頭反而會讓對方覺得是虛情假意！

事業運：★★★☆☆

無力感較強，多與人接觸交流才能提振精神。有利與同事溝通，尋求幫助。

財運：★★★☆☆

求財阻力較大，應等待時機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00珍珠白

開運方位：正東方向

天秤座

愛情需借助開運物來開運哦！

整體運：★★☆☆☆

愛情顯得低迷，單身女性佩戴銀製耳環會有很好的助運功效；今天不宜出入彩券銷售點或股票市場，難有收獲；工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人不適合談婚論嫁，多培養兩人的感情，進一步瞭解再做打算！

事業運：★★★☆☆

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策、改變，進行例行性質的公事就好。

財運：★☆☆☆☆

看到他人獲利會讓你心動，投資時應避免跟隨潮流而掉入陷阱。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00蘋果綠

開運方位：正南方向

天蠍座

好運在半路上，需要耐心等待。

整體運：★★★☆☆

今天對工作顯得太過急躁，雖然能按工作量完成，但品質達不到標準反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資方面波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的要求增多，顯得挑剔，對方因此而生氣，若不改變態度，兩人的關係會惡化。

事業運：★★☆☆☆

工作一直無法正常上軌道，瑣碎的小錯不斷，忙得焦頭爛額。

財運：★★★★☆

有額外的進財機會，要好好把握。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00硃砂紅

開運方位：西北方向

射手座

端正理財態度。

整體運：★★★☆☆

詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。

財運：★★★☆☆

出門少帶現金，小心破財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00琉璃銀

開運方位：東南方向

摩羯座

釋放下感情的壓力。

整體運：★★★☆☆

兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。

愛情運：★★★★☆

可以到外國人士常去的PUB轉轉，有機會譜寫一段異國戀曲喔！

事業運：★★☆☆☆

要積極與老客戶保持聯繫，否則很容易要面臨失去他們的危機。

財運：★★☆☆☆

今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

水瓶座

暫時沒有結果沒關係，努力就對了。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，戀人對你會有猜疑，需主動化解才能好轉。工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。抽些時間與好友玩玩棋類遊戲，會讓你開懷，對身心健康也頗有助益。

愛情運：★★★☆☆

單身者可多安排一些娛樂活動，容易有艷遇；已婚者多約會，製造浪漫，可增進感情。

事業運：★☆☆☆☆

今日工作壓力較大，空降重任的機率高，要扛住壓力，及時尋求幫助。

財運：★★★☆☆

財運普通，吃喝玩樂的機會增多，而且你出手大方，顯得沒有規劃，容易透支。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

雙魚座

收集資訊，理性分析、抉擇。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，容易引起不必要的麻煩；出門在外者可在關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報；財運一般，借助別人提供的投資訊息，會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

忙碌的一天，留給伴侶的時間較少，買些小禮物送給對方，以免伴侶抱怨。

事業運：★★★★☆

多留意身邊人士的談吐表現，這會成為你的靈感來源。

財運：★★★☆☆

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨做個發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談哦！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00桐花白

開運方位：正南方向





