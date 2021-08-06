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鬼月服裝禁忌一次看 命理專家曝「這5種」衣服不要穿

聯合新聞網 / 綜合報導
鬼月即將來臨，五大衣服禁忌一次看。示意圖/Ingimage
鬼月即將來臨，五大衣服禁忌一次看。示意圖/Ingimage

今年鬼門開就在8月8日父親節當天，農曆七月時總是有不少禁忌，此時又正值暑假期間，民眾難免有出遊的規劃。根據TVBS新聞網中提到，命理專家楊登嵙提醒，出門的服裝有「5組」可能會引來不好的磁場或好兄弟，應盡量避免以下穿搭，否則容易「卡到陰」。

1.禁同色系穿搭

同色系穿搭像是全黑、全白或全紅都不適合，黑白色系雖然好搭又簡約，是衣櫥內的常見衣物，但農曆七月應避免全身同色穿搭，若是連身洋裝可另外使用配件增加顏色。因為全黑在農曆七月易招陰、招來好兄弟；全白可能會讓好兄弟以為有喪事，吸引祂們尋找同類；全紅的衣服則要特別注意，容易會讓好兄弟想到「血」，回憶起過世時的情境而跑來，觸景傷情做出傷害生人之事。

2.禁過於暴露或露肩的衣服

農曆七月增加不少「色鬼」徘徊，特別喜歡衣著暴露的女生，尤其穿著露肩款式的女性。人在肩膀與頭頂各有1道火，總共3道，因此色鬼會想盡辦法引導別人拍妳的肩膀或頭部，如果火遭拍滅，好兄弟就容易上身，因此夜晚應避免穿過於暴露的衣服，若是白天要這樣穿，則要避免去陰氣較重的地點，例如墳場、醫院、靈骨塔、屠宰場或廢棄房子等，不然可能會吸引色鬼注意纏身。

3.禁破洞風的衣服

農曆七月也應盡量避免穿「刷破設計」的服裝，例如年輕人最喜歡的破褲、破衣，因為「窮鬼」才會穿破衣破褲，這樣穿容易讓好兄弟誤認為你是「窮鬼」，把你當成同類，就容易跟上你、讓你卡到陰。

4.禁穿婚紗

在農曆七月穿著婚紗會讓好兄弟嫉妒，因為很多好兄弟都是單身，容易因嫉妒纏上你。

5.禁披頭散髮

農曆七月中，不宜「長髮過腰」或「披頭散髮」，如果是長髮者應綁起，也不要好玩而穿著鬼的服裝或戴鬼面具，會讓好兄弟以為你是祂的同類。

鬼月 父親節

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