小孟塔羅：威力彩頭彩飆13億！測你這輩子中樂透指數？

近期除了日本奧運為中華隊加油，最火熱的莫過於威力彩了。威力彩已經連續37期槓龜，頭獎獎金上看13億新台幣。在全民與政府共同的努力下，好不容易盼到疫情警戒下修二級。除了讓心靈稍微平復外，若財富也能富足就更好了。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！這輩子中樂透指數？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Mate Horonumber(Shuffle Tarot Collection B)

A：中樂透指數10%。(錢幣十正位)

牌面長者倒臥在地面上，身上被十枚錢幣覆蓋在身上。

A：中樂透指數10%。(錢幣十正位)

這張牌表示你中樂透的偏財運不佳，當你燃起對豐厚獎金賭一把的熱情時，很容易如飛蛾撲火般燃燒殆盡。但這不是在說你的付出完全流水，因為你有為公益盡了一點心意。小孟老師在此提醒你，每個人的運勢的確不同，因此瞭解自身的狀況，較不易執著在自己的弱項。

B：中樂透指數70%。(權杖三正位)

牌面二位女子手持木棍，一女子坐著背靠木棍一同看海。

B：中樂透指數70%。(權杖三正位)

這張牌表示你在外地購買樂透，反而會增加中樂透的機率唷！你不妨可以做個小實驗，在住家或公司附近購買，特別跨到別區購買彩券，以及到外縣巿購買中獎率的差異。你會發現會有神奇的結果。小孟老師在此提醒你，命格方面有人的外地運較強，因此會造成這樣的影響。

C：中樂透指數30%。(權杖國王正位)

牌面男子頭戴象徵王位的皇冠，右手持安卡權杖左手握水晶球。

C：中樂透指數30%。(權杖國王正位)

這張牌表示你屬於理性思維的人，因此對於碰運氣的事物不太熱衷。你會比較相信有根據的判斷，像股巿、基金這些其來有自的投資。面對樂透這種純碰運氣的事，你會覺得很沒有安全感，但偶爾購買仍有中獎的機運唷！小孟老師在此提醒你，做你能夠掌握的投資就好。

D：中樂透指數90%。(錢幣四正位)

牌面女子雙手高舉錢幣腳踏錢幣，另一位女子坐著右手拿錢幣。

D：中樂透指數90%。(錢幣四正位)

這張牌表示你不想花太多錢在樂透上，你就不是那種看到累積到豐厚獎金，就會找朋友一起集資包牌的人。你屬於偶爾花個一百元碰運氣，有贏就贏輸了就認的性格，巧的是幸運之神對你特別眷顧。小孟老師在此提醒你，這也可以說是一種新手運，不妨在獎金高的時候試試手氣吧！

E：中樂透指數50%。(權杖皇后正位)

牌面女子頭戴象徵王位的皇冠，左手提著一個裝載嬰兒的竹籃。

E：中樂透指數50%。(權杖皇后正位)

這張牌表示也許你心中有個發財夢，因此在買樂透這件事不見得花很多錢，但持之以恆會是你想做的事，畢竟有買就有中獎的希望。財神爺當然有留意你，偶爾出現中獎的小確幸，會讓你有堅持到底的動力。小孟老師在此提醒你，到廟裡請求財神的幫助，會讓你的中獎運更上一層樓。