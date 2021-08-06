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買彩券、刮刮樂中獎機率高！鬼門開「財運驚人」的4大生肖

聯合新聞網 / 小孟
命理專家小孟老師整理了鬼月期間「財運驚人」4大生肖，你上榜了嗎？ 路透
命理專家小孟老師整理了鬼月期間「財運驚人」4大生肖，你上榜了嗎？ 路透

閩南、臺灣一帶將農曆七月稱鬼月，流傳七月初一「鬼門開」（2021為8月8日星期日)、七月三十為「鬼門關」，期間初一、十五及三十，以豐盛菜餚祭拜無主孤魂。對此，命理專家小孟老師整理了鬼月期間「財運驚人」4大生肖，有上榜的生肖可以買刮刮樂或是參加抽獎活動試試手氣。

Top4：屬馬

的人，在鬼月工作靈感特別的強烈，適合在工作上多發揮你的靈感並分享給同事們他們會覺的你的想法很好，而且也可以幫助到他們，另外你可以多把一些想到的點子紀碌下來，也許在未來工作會用到你現在所想到的事物，想要議論薪資的人趁著鬼月趕快尋找上司主管來議論說不定能議論到很好的價格，正財運勢旺到爆，鬼月正財工作運指數100分。

Top3：屬鼠

生肖屬老鼠的人，鬼月財運驚人，會有很多投資機會，若有人告訴你要投資哪些股票基金要仔細聆聽，因為他們說的都是會賺錢的，鬼月投資運指數100分。

Top2：屬龍

屬龍的人，嚴格來說你是一個省錢達人，深諳貨比三家不吃虧的道理。鬼月你能把金錢的效益發揮最大化，平時也會多加利用餐券，或搭配信用卡在消費同時賺取回饋，另外同事請客朋友突然買單與送禮機會大增，讓你在鬼月倍感溫馨，鬼月財運意外驚喜指數100分。

Top1：屬虎

鬼月屬虎的朋友偏財運非常旺盛，若可以購買一些刮刮樂或到量販店參加抽獎活動都能讓你抽到不錯的獎項，若你想購買期待已久的商品，也能買到便宜的價格讓你開心到跳起來，鬼月大發橫財指數100分。

鬼月 偏財運 工作運

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