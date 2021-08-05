威力彩上頭彩看11.5億！財運爆發「4星座」出爐、這2時段買最好運

威力彩頭獎連36摃，今天開獎的頭獎累積金額預估上看11.5億元，如果一注獨得，單注獎金為今年最高，第四屆以來第9高。小孟老師也幫大家整理出最高中獎運的4星座、開運生肖、開運財神方位、好運時辰，祝大家能幸運中獎。

Top4：雙魚座

金星落入雙魚座夫妻宮，顯示雙魚座好運不斷，金星也代表美麗與愛情，若可以在下注前觀想喜愛的人再下注，或者讓另一半來下注愛的能量能包圍你，讓你奪得頭彩。

Top3：金牛座

金牛座，天王星今日落在金牛座，顯示你今日充滿喜氣，若可以吃金黃色食物如：哈蜜瓜.玉米.黃色西瓜，吃完後再去下注，金黃色財氣的能量能守護你，讓你成為下一位幸運兒。

Top2：獅子座

獅子座受太陽與水星入命宮，8月5日靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽心靈音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。

Top1：處女座

處女座8月5日磁場很好，受到金星入本命宮，加上太陽與水星入冥想宮位，財運靈感能夠獲得提升，祖先護祐能力很強，建議您在下注前多拜租先或者對著天空遙拜祖先，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。

今日開運生肖：

龍.蛇.鼠.兔

今日開財運方位：

東北方

建議往住家或辦公室東北方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

開運時辰：

中午11：00-下午3：00

晚上5：00-晚上7：00