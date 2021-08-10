測字：呼叫愛情！你的下一段桃花在哪裡？

【文‧科技紫微網】

一段相知相守的愛情，讓多少人為之嚮往，尋尋覓覓，內心卻是冷冷清清，期盼有桃花降臨。那麼，你的下一段桃花會在何時出現？該注意哪些事，才能牢牢抓緊桃花呢？馬上跟著科技紫微網一起來測字占卜！

測字選項：

圖片來源／科技紫微網

結果分析：

一、選擇「相」：

選中這個字，暗示著你在愛情中是一個很有主見的人。「相」字有親自觀看之意，對於選擇戀人，你相信的是自我感覺和眼中所見。相字在五行中屬木，一方面說明了你在愛情裡開明、獨立、單純的特點；另一方面也象徵著愛情正開始萌芽。

所以，你的下一段桃花不用等太久，大約三個月內就會出現。從現在起，多留意身邊的對象，尤其是平常出現在你生活裡的那些人。切記，如果選擇過程中遇到不確定的情況，一定要多問問自己的內心。

二、選擇「遇」：

「遇」字從結構上來看是一個半包結構的字，「辶」有走出去之意，然而走去何處？「禺」有日落之處的意思，暗示桃花將出現在西邊。如果最近你有出差、出遊計畫，那麼恭喜你了，你的正桃花會在你鮮少去的地方和你邂逅，而且很快就會出現。

「遇」字也提醒著你，時機和心態尤為重要，不妨多參加社交活動，或者來一段輕旅行，能提高邂逅愛情的機率。就算沒有時間出遊或參加活動，也一定要跳出現有的生活圈，加入網路社團或是交友網站，才能讓你的桃花運旺盛燦爛。

三、選擇「人」：

一撇一捺即為人，「人」字看似簡單，實則暗含深意。「人」的上面相連，下面相離，說明你對待感情常常很難拿捏，所以會先在心裡揣測很久，這也是你投入感情較慢的原因。由此推之，你的下一段桃花出現的時間大約是半年以上。

「人」字的一撇與一捺相互搭在一起，有「你中有我，我中有你」之意，預示著你的下一段桃花不僅會是你的愛人，更會是你的知己，要好好把握才是。注意那些與你心靈相通、特別有默契的對象，說不定朋友變情人的機會就在身邊。

四、選擇「海」：

你第一眼就選中「海」字，暗示著你是一個很容易在愛情裡迷失自我的人。你並非沒有原則，然而感性常常會取代理性為你做決定。「海」字左邊的「氵」代表著你對待愛情游移不定的態度，會有很多人來與你相遇，但大多是潮來潮往的匆匆過客。

但是你也不必氣餒，「海」右邊的「每」字本身有草木出生之意，暗示著只要充滿希望，你的下一段桃花仍在未來等著你。你現在需要做的就是平常心對待，不斷提升自己，讓自己更好，而且你的視野要像海一樣寬廣，終會有適合你的對象降臨。

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