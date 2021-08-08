殺破狼周運勢／白羊煞到心動天菜 雙魚接重要任務

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，會被喜歡的人告白，雙方確認彼此心意。單身的白羊座突然煞到令你心動的天菜，但可能是偶像明星，或被毛小孩收編。新月期間，許下與戀愛、寵物、追星相關的願望，可獲得新月的照拂。

工作運方面，金星與火星、水星齊聚工作宮位，同時在志業宮位的冥王星相位良好，在職場獲得矚目的同時，也使你的生活被工作填滿，沒有喘息的空間。某些白羊座正執行一項責任重大的任務，無暇顧及別的事情。

本週須注意的部分

健康運方面，水星進入健康宮位，與火星、金星齊聚，注意血光之災，容易發生意外傷害，工作有過勞的傾向，火氣較大，使得皮膚長痘痘、嘴破。當心病毒感染，造成呼吸系統發炎、喉嚨腫、失聲……等問題。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與土星相位皆不良，生活週遭三教九流的朋友太多，每個人都想從你身上分一些好處，心中各有盤算，要分辨出真的知心好友並不簡單。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會在此時購置新的家電或傢具，需要搬家的金牛座會尋求到滿意的物件。新月期間，可許下與住宅、家庭、家人相關的願望，會有良好的能量幫助。

感情運方面，水星進入戀愛宮位，與火星、金星同宮，與喜歡的對象有聊不完的話題，親密關係也很契合，然而水星、火星、金星相位不佳，總是有人想挑撥兩人之間的關係，或是因為工作聚少離多，見不到對方時還是會有點寂寞。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星與木星相位皆不良，在工作領域看似享受著許多榮耀與資源，卻也必須犧牲掉可以悠閒生活的時間，每天都有做不完的工作，應付不完的人脈。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到金星影響，許多人接近你的目的都不太單純，以朋友的名義想搞曖昧的爛桃花最近特別多，關係的劃分要十分明確，別讓想玩愛情遊戲的人有可趁之機。

雙子座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，會在此時開始學習一個新的技術或知識，對你未來在升學、就業或是升遷會有很大的助益。某些雙子座可考取某些執照或資格認證。新月期間，可許下與學習有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，會因為特殊的身份獲得不少補助，生活不虞匱乏。有投資習慣的雙子座，抱著績優股不放，會收到許多紅利，財富不知不覺地累積起來。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到家宅宮位的金星影響，因為某些因素，休業好一段時間，突然開始恢復正常上班的日子，反而很難從慵懶的生活步調回到原來的忙碌。

交通運方面，在交通宮位的太陽受到天王星影響，交通工具故障連連，已經不敷使用，必須要換新車了。當心與人發生行車糾紛，或被警察開單，這段時間需特別注意交通安全。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，會尋求到新的收益來源，改善經濟。亦可在此時向上司或老闆要求提升你的薪資待遇。新月期間，可許下有關金錢、理財方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與海王星相位良好，兩人對戀情的態度都很堅定，確信彼此就是這輩子的靈魂伴侶。單身的巨蟹座，有了心儀的對象就不想放棄，關係終究會越來越好。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入面試宮位，與金星、火星齊聚，相位皆不良，這段時間面試新工作並不順利，跑了很多公司，都沒有下文。工作穩定的巨蟹座，洽談新的案件，遇到棘手的客戶，雙方溝通不良，合約遲遲無法簽訂。

交通運方面，水星進入交通宮位，與金星、火星齊聚，開車當心行車糾紛，被開罰單的機率也較高，交通工具故障頻頻，需要花許多錢維修，搭乘大眾運輸系統，也容易遇到各種突發事故，造成傷害，這段時間請特別注意交通安全。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，長期處在不健康的工作環境下太久，心態也會變得消極，這段期間不妨思考新的職涯規劃，有計劃地累積新的技能，準備轉換職業。新月期間，可許下任何願望與新計畫，可獲得良好的能量幫助。

健康運方面，在健康宮位的冥王星與海王星有良好連結，長期對作息與飲食的堅持，身心靈的狀況都獲得改善，慢性疾病也有好轉的跡象。某些獅子座培養出運動的好習慣，身材體態變得輕盈，塑身成功。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星進入金錢宮位，與火星、金星同宮，相位皆不良，預期外的支出太多，又無法抵擋奢侈品、限量商品的誘惑，金錢流失迅速。有投資習慣的獅子座，容易被假消息欺騙，套牢在高點，理財最好保守一些。

感情運方面，在感情宮位的土星與木星相位皆不良，總覺得另一半常常找你麻煩，雙方意見不合，爭執不斷，會有分手或離婚的念頭，但雙方在現實層面上又必須相互合作，要離開對方並不容易。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，同時在戀愛宮位的冥王星與海王星有良好連結，渴望有個心靈相通的靈魂伴侶，但身邊太多追求者，很難做出抉擇。新月期間，可許下與情感相關的願望，會獲得新月的照拂，心靈得到愛的滋潤。

人際關係方面，水星進入命宮，與火星、金星齊聚，朋友們有心事會特別想找你傾訴，深受大家的信任。然而命宮的水星、火星、金星相位皆不良，有時你也希望能一個人靜一靜，不要被打擾，卻很難拒絕別人。

本週須注意的部分

工作運方面，木星與土星齊聚在工作宮位，相位皆不良，在職場身負重責大任，每天都很勞累，感到吃力不討好，對工作感到倦勤，很想休長假或辭掉工作休息一陣子，現實層面上卻不允許你如此任性。

健康運方面，水星進入命宮，與火星、金星齊聚。當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，並注意病毒感染，呼吸系統發炎、喉嚨失聲，木星與土星齊聚健康宮位，代謝狀況不良，有發福的傾向，慢性疾病的症狀也逐漸浮現。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，參加一些活動會認識新朋友，或是會在此時加入一個團體。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，在新月的能量照耀下，會使你在群體中顯得更為討喜。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，經過一些波折與風雨，家中有些難以解決的問題終於平靜了下來。身體不好的家人有好轉的跡象，心中的牽掛可以穩定下來。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與土星齊聚戀愛宮位，相位皆不良，邂逅了一個令你怦然心動的人，卻感到相見恨晚，雙方都已經有了穩定的伴侶。某些天秤座追求者或是曖昧對象眾多，不過都是些爛桃花。

工作運方面，在工作宮位的海王星受金星影響，無薪假或是在家休息太久了，會變得有些好吃懶做，不想工作賺錢。某些天秤座失業太久，對於重新進入職場有些恐懼感。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會職掌一個重要的任務，或是接任主管職，創業的天蠍座會獲得許多資源進駐。新月期間，可許下與工作、事業、成就相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會挑戰需要高度意志力才能完成的旅行計畫，並且有十分契合的旅伴一起參與，除了充滿成就感外，也遊覽了意想不到的美景。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到金星影響，正在交往或是喜歡的人疑似有別的曖昧對象，對你忽冷忽熱，對情感關係感到不安。感情穩定的天蠍座，與另一半因為家庭與事業發展看法分歧，常常發生爭執。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，與金星、火星齊聚，相位皆不良，很久不見的朋友突然聯絡你，會發現對方動機不純粹，有意藉由交情，把你當免費的工具人使喚。

射手座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，正要升學或是考研究所的射手座，成績可通過門檻，進入自己嚮往的學校與科系。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，出租掉手上閒置的房地產，增加被動式收入。某些射手座經營副業有成，除了正職收入外，額外的收益使你儲蓄增加，經濟狀況更為穩定。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入志業宮位，並與金星、火星同宮，目前的工作深受各界矚目，在工作領域中十分風光。然而水星、金星、火星相位皆不良，每天忙到沒有私人的時間與親人好好相處，反而覺得空虛。

健康運方面，在健康宮位的天王星相位不良，內分泌容易失調，注意甲狀腺或扁桃腺的問題，碳水化合物少吃，維持胰島素分泌正常。同時多運動，才能排出體內的髒東西。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，趁這段時間整頓財務狀況，不需要的花費盡量節省，投資可選擇保本的標的，切勿炒短線。新月期間，可許下與金錢、理財有關的願望，會有良好的能量幫助。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與命宮的冥王星星有良好連結，趁這段時間出門散散心，釋放身心靈的壓力，可以感受到不同的風景。某些摩羯座會因工作的需要出差，在外地反而感到壓力不那麼大。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到太陽與土星的影響，與喜歡的對象在價值觀有很大的落差，或是在親密關係上得不到滿足，情感變得冷淡。單身的摩羯座會想使用交友軟體認識新對象，招來的卻都是些爛桃花。

工作運方面，在面試宮位的海王星受到金星影響，面試新工作要當心被掛羊頭賣狗肉的公司詐騙，面試前請調查好這些企業在網路上的評價。工作穩定的摩羯座，容易遇到不太正派的客戶，與對方簽約前要仔細研究合約內容。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，此時會做出情感關係的抉擇，往幸福的方向前進。單身的水瓶座，會邂逅讓你怦然心動的對象。新月期間，可許下情感關係、婚姻、戀愛……等相關的願望，會獲得新月的祝福。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與冥王星有良好連結，因為特殊身份，可獲得別人無法得到的資源，或是補助款，經濟不虞匱乏。有投資習慣的水瓶座，短線會有不錯的獲利，但切勿一直沈迷於金錢遊戲，請見好就收。

本週須注意的部分

工作運方面，木星與土星齊聚命宮，相位皆不良，雖然目前擁有很多資源，卻也背負著只能成功，不允許失敗的壓力。事業面臨轉型的瓶頸，必須步步為營，才能在不景氣中異軍突起。

健康運方面，水星進入疾厄宮位、與火星、金星同宮，注意血光之災，容易發生意外傷害，罹患急性疾病的機率也較高。當心病毒感染，造成呼吸系統與喉嚨發炎。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，工作終於能重新啟動，此時會接下重要的任務或職務，未來前途可期。新月期間，可許下有關工作方面的願望，會有良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，長期打下的信任基礎，使得很多人都對你情義相挺。當有需要的時候，幫助你的貴人往往是你意想不到的朋友。

本週須注意的部分

感情運方面，水星進入感情宮位，與金星、火星同宮，相位皆不良，與另一半溝通不良，磨擦較多，雖然對方讓著你，但自己也必須知道收斂，否則很可能被分手。

溝通運方面，在溝通宮位的天王星受到土星、太陽影響，在網路上發言須謹慎，容易惹到麻煩的人物。某些雙魚座在職場也可能因為溝通不良，而與人發生誤會，這段期間須特別謹言慎行。

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