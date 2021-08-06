塔羅：疫情趨緩後，你將迎來事業轉機？

【文‧科技紫微網】

疫情來襲，衝擊著原本平順的生活，影響到各行各業。一路走來，從一開始突如其來攀升的數字令人心生畏懼，到現在疫情漸漸趨緩、解封，生活逐漸回歸，但原本平凡無波的日常已不再。未來工作型態的改變令人不安，你開始徬徨，該繼續留在目前的工作崗位，還是選擇轉換跑道？待業中的你會有新的工作機會嗎？現在就讓科技紫微網來為你占卜，看你是否將迎來事業轉機。

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念「疫情趨緩後，我將迎來事業轉機嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選牌1：星星

選到這張星星牌，象徵著希望。雖然先前因疫情的關係，影響到你原來的工作產業，導致你對自己有點失去信心，但疫情趨緩後，你應能得到新的工作機會或新的案子。現在要做的是放下心中的恐懼，接受並把握住新的契機，盡情發揮長才。你的表現將會被身邊貴人所賞識，而這段期間你的直覺與洞察力也會特別強，這將有助於你未來的發展。

選牌2：惡魔（逆位）

惡魔牌象徵著貪婪的慾望。選到這張牌的你，過去為了追求好的物質生活，不管遇到什麼高標要求，都會不擇手段，積極的去執行。但因為疫情的關係，你已經開始看清現況事實——你發現自己身處困境，被工作奴役著，而你很想掙脫。逆位牌的上下翻轉之後，代表著你身上的枷鎖已鬆開，是時候擺脫不利於你的環境了！假如你繼續迷戀於名利的誘惑，只會阻礙自己的前程。

選牌3：月亮（逆位）

選到月亮牌逆位，象徵著你對於前方的未知只想逃避。最近你對未來感到迷惘不安，但現在疫情已經趨緩，黑夜過後終會迎來日出，最艱難困苦的時間已經過去了。只要你能勇敢面對及接受挑戰，應該可以克服難關；但如果你還是採取一貫的逃避策略，就會一直遇到相同的問題。只有當你願意正視自己的問題，並且使用其他的解決方法，你的事業才會變得比較順利。

選牌4：命運之輪

選到這張牌的你，近期的運氣會很好，會有突如其來的意外驚喜。雖然經歷了不怎麼好過的幾個月，但你的處境即將改善。不管接下來你的工作是否會有大變動，你需要做的是儘快適應新的挑戰及任務，不要錯過眼前的任何機會。你必須相信，此時你正被幸運之神眷顧著，接下來的改變可能會讓你有意想不到的收穫，因此要迎向改變，不要抗拒。

選牌5：力量（逆位）

選到力量牌逆位這張牌，象徵著無助與沮喪。你對於現況有一種無力感，身心俱疲。此時你更要注意，如果就此懶散或焦慮下去，只會讓你更耗費精力。當你失去了堅定的意志力與耐心，你會變得更加膽怯虛弱，甚至自暴自棄。此時的你需要重新振作起來，不要被負面情緒所影響，回復規律的生活，充實自己，多方學習，找到對事業的熱情，才有機會突破困境，出現轉機。

選牌6：皇帝（逆位）

選到皇帝牌逆位的你，近期缺乏組織及管理能力，無法信任他人，也不想承擔責任。疫情的影響擾亂了你的原定計劃，讓你的行動備受阻礙。你若越急著想解決這一切問題，越容易與別人發生衝突。建議此時的你不要太固執己見，多注重維持人際關係，千萬別意氣用事，在衝動下作出不理智的決定。最好能虛心接受好友、諍友給予的建議，才不會錯失良機。

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