時機歹歹照樣賺！這些命格總能發現冷門商機

【文‧科技紫微網】

疫情讓全球經濟活動大受影響，你也是受害者之一嗎？遇到這種情況，你是只能無奈接受，還是想辦法突圍，找出生存之道？想要亂世出英雄，就不能走尋常路，窮則變，變則通。在時機不佳的環境中，誰是那個能調整心態，發揮天賦中的優勢，看見錢途機會的人呢？科技紫微網帶大家來瞧瞧！

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巨門

具有敏銳觀察力，在同樣的條件下，總能比一般人找出更多隱藏的細節，進而追根究柢，挖掘出令人驚訝的新價值。若是運用在求財方面，資訊雖然相同，他卻不輕信媒體給的結論，會把相關線索統整比較，常會順藤摸瓜，研判出有利情報。

但可惜，巨門心細卻不夠大膽。雖然對商機自認為已經十拿九穩，他還是希望能再增加勝算後才出手。如此一來，賺錢時機恐怕擦身而過，還浪費了做功課的寶貴時間精力。其實，巨門遠比其他人懂得規避風險，要勇於適時出手，財路才會活絡起來。

廉貞

自我意識強大，打骨子裡喜歡和別人唱反調。說到求財，他自然也不願跟風，希望走出自己的路，為的就是證明一切都是憑藉本身眼光和努力而來。因此往往會刻意從另類、又帶有挑戰性的角度出發。所謂的「富貴險中求」，不少是廉貞星創下的傲人成績。

不過，因為好強不服輸，遇到判斷失誤時，他也不肯輕易調整，會堅持繼續留在原路。除非口袋夠深，或是情勢正好大轉彎，否則，恐怕會賠到元氣大傷。千萬別賭氣不甘心，心平氣和、理性對待，冷門商機才能手到擒來。

天相

謹慎務實的挑剔眼光，在面對理財標的時，能不厭其煩地沙盤推演，更會先以部分資金小試身手。一旦有賺頭，就會開始考慮押大賠大，以便快速獲利。但是他也清楚「人多的地方不要去」，最終賺錢的永遠是少數人，所以他常會從冷門角度來思考投資。

對於賺錢一事，沉穩的天相星不輕易出手，能長期從旁觀望，所以對於出手時機往往有著累積的獨門經驗。尤其在大環境不佳時，天相具有「人棄我取」的膽識謀略，這套冷靜而獨特的求財手法讓他能經常大有斬獲。

天機

心思細膩，聯想力豐富，擅長從小處推論大局。加上喜歡打破砂鍋問到底，所以對事情的掌握與追蹤往往超乎常人想像，經常有辦法找出靈活的求財門路。更因為不喜歡墨守成規，重視創新，只要累積些許經驗，就會自創理財招數，認真投入。

但也因為不耐煩賺小錢，會不自覺遊走在投機邊緣。萬一孤注一擲，不免造成人生大動盪，頗為驚險，所以務必要自制與紀律。求財過程常有神來之筆，這也會造成他本身神經緊繃，提心吊膽。但優勢是在條件不佳時，能展現強大剖析和挑選能力，找出翻身致富的商機。

再壞的時機也有人賺錢，再好的景氣也有人賠錢。人云亦云的求財心態，難免成為追高殺低的盲目追隨者。往往被割了韭菜，還心有不甘地繼續存錢想翻本，深陷噩夢，永遠醒不來。想賺錢者務必要反省一下，先清理清理腦袋裡的舊思維！

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