秋天就是轉運天！「3生肖」立秋過後好運將至

【文‧科技紫微網】

熬過酷夏，終於就要盼來「立秋」了！(2021年8月7日星期六)雖然白天還是熱得很，但夜裡的風已經稍有涼意了。立秋是進入秋天的第一個節氣，也是在暑氣與涼氣之間的過渡時期，這個時節，哪些生肖的運勢會開始翻轉呢？馬上來看看科技紫微網的分析。

＃詩意之秋

大暑的熱情想必大家都感受到了吧！到了立秋，雖然不會馬上變涼爽，卻是以一種循序漸進的方式逐漸降溫，就像是與夏日揮手告別——告別下午的西北雨、告別夜晚的點點繁星、告別熱鬧的蟬鳴樂曲，用輕巧的步調感受季節的轉變。

正所謂「天涼好個秋」，送走夏熱，秋涼如水，於是有了「自古逢秋悲寂寥，我言秋日勝春朝」的感慨。秋天是代表收穫、沉澱的季節，看著樹葉飄落，想起人生的別離與憂傷，你的心中是否也浮現不少故事呢？

＃美食之秋

據說古人會在立秋這天量體重，並與立夏時的體重對比。因為人在夏天會沒什麼胃口，飯食清淡簡單，兩三個月下來，都會減少一點體重。秋風一起，食慾增加，就想吃點美食，把這些日子的消瘦都補回來。

經歷揮汗如雨的夏天，身體消耗大，體內的營養物質流失得快，因此秋天的確是補充營養、調理身體的季節。蜂蜜、蓮藕、南瓜、鳳梨、葡萄等清熱溫潤的食材，都很適合這個季節，又有不少讓人胃口大開的時令海鮮上市，可見秋天確實是美食之季啊！

＃好運之秋

美景、美食都有了，好運自然也不能缺席。以下三大生肖，立秋過後就由你們登上好運的寶座囉！

生肖虎：衝破瓶頸

事業高峰會在此時期到來，若能把握得好，過往讓你陷入低潮的事業瓶頸，此時你能輕鬆擊破。不但有機會得到肯定，甚至能往更高的地位前進。

生肖蛇：達成目標

延續前一個節氣的旺運，這段時間的好運將轉移到事業面。趕快定出事業上的目標，你有很旺盛的動力與信念，要相信自己，並且全力以赴。

生肖狗：熱情高漲

事業熱忱高漲，只要一心專注投入，在事業上會有很大的收穫。良好的心態加上認真的態度，會為你減輕很多壓力。

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